Всё и подешевле: доступные седаны с самым богатым оснащением

Покупатель нынче пошел избалованный, и машины соответствуют его запросам. Обилие наворотов можно получить, даже покупая автомобиль В-класса. Посмотрим, сколько стоит максимальная комплектация у разных моделей и что в нее входит.

Многие наверняка удивятся, но по части оcнащения на бюджетных моделях АВТОВАЗ почти не отстает от иномарок. И что немаловажно, работают они вполне адекватно, не давая поводов для сарказма. Редакционная Веста тому подтверждение.

Бюджетная Лада Гранта в свое время примеряла множество наворотов, но сейчас вазовцы оптимизировали наборы в соответствии со спросом и внутримарочной иерархией. Так, на ней больше нельзя получить навигацию и круиз-контроль. Максимум для самого бюджетного семейства — это однозонный климат-контроль, ESC, 15-дюймовое «литье», датчики света и дождя, задний парктроник и обогрев ветрового стекла. Зато и цена по нынешним временам скромная: 543 900 рублей за седан с механикой и 568 900 — с роботом (все цены мы указываем без учета действующих скидок и акций), лифтбек дороже на 13 800 рублей.

Lada Granta особыми изысками по части оснащения не балует. Скорее это необходимый по нынешним временам минимум.

Лада Калина оснащена чуть богаче. В топовой комплектации есть навигация и круиз-контроль с ограничителем скорости, а покупателю не нужно доплачивать за систему ЭРА-ГЛОНАСС (для Гранты и Калин попроще она стоит 6000 рублей). Хэтчбек оценивается в 584 800 или 609 900 в зависимости от типа трансмиссии, универсал дороже на 14 000 рублей.

Мультимедиа с навигацией доступна на Калине, Весте и Иксрее. Программа «СитиГид» неплоха, но вот сама вазовская система подтормаживает и порой плохо реагирует на прикосновения, чем портит впечатление о себе.

Datsun предлагает те же Лады под иностранной эмблемой. Доплату просят не только за имя. Так, у седана on-DO есть навигация, круиз-контроль, ограничитель скорости и боковые подушки безопасности, которых не получить на Гранте-седане. Но и цена — 591 000 рублей против 543 900. Хэтчбек mi-DO с таким же набором потянет на 626 000 рублей, тогда как родственная Калина обойдется в 584 800. В случае с Датсуном можно сэкономить 15 тысяч рублей, выбрав машину с 87-сильным мотором вместо 106-сильного или же доплатить еще 35 тысяч за сочетание 4-ступенчатого автомата Jatco и двигателя мощностью 87 л.с. Такого ассортимента для топовых комплектаций Лады тоже не предлагают.

Datsun в дорогих комплектациях оснащен боковыми подушками безопасности, которых нет у родственных Лад, Гранты и Калины.

Уникальная особенность троицы бюджетников Renault — Logan, Sandero и Sandero Stepway — система дистанционного пуска двигателя. В остальном «французы» не отличаются по уровню оснащения от Датсунов. Максимальная комплектация обойдется в 722 970 — 792 970 рублей для седана (в зависимости от типа силовой установки), в 732 950 — 802 950 рублей для хэтчбека и в 783 960 — 853 960 для псевдокроссовера Stepway.

«Фишка» Renault — функция дистанционного пуска двигателя Renault Start. Конкуренты такого не предлагают в заводской реализации.

В дорогих Вестах задних пассажиров балуют обогревом сидений, парой разъемов для гаджетов и откидным подлокотником. Такой набор опций для «галерки» за эти же деньги не найти.

Лада Веста на правах флагмана марки щеголяет самым богатым набором оборудования. В дополнение к уже упомянутому набору более простых машин здесь предусмотрены боковые подушки безопасности, фоновая LED-подсветка салона, задние дисковые тормоза, передний и задний подлокотники, камера заднего вида с динамической разметкой, мультифункциональный руль с управлением музыкой и круиз-контролем. Задним пассажирам Весты положен обогрев сидений, розетка 12V и USB-разъем для зарядки гаджетов. Cамый дорогой седан — в комплектации Exclusive — вдобавок оснащен комбинированным салоном из экокожи и алькантары. Стоит такая четырехдверка 799 400 рублей на «ручке» и 824 400 — на роботе. У универсала своя «фишка»: Веста SW Cross стоит на 17-дюймовых колесах и красуется оранжевым интерьером. Цена удовольствия — 841 900 или 866 900 рублей в зависимости от выбранного типа коробки передач.

Kia Rio лидирует по продажам на российском рынке уже второй год подряд. Практически с начальных комплектаций у машины появляются обогревы передних сидений и руля, а в топовых к ним добавляются теплые задние сиденья, ветровое стекло и форсунки стеклоомывателя. Самое дорогое исполнение Premium предлагает 16-дюймовые литые колеса (как и Веста), светодиодные задние фонари, сиденья, отделанные искусственной кожей (уникальная для сегмента опция), функцию подсветки поворотов, шесть подушек безопасности, систему доступа в салон и пуска двигателя без ключа, а также ставшие привычными в классе навигацию, камеру заднего вида, парктроник и климат-контроль. Дилеры отдают упакованный по-максимуму седан Rio за 1 004 900 рублей, приподнятый хэтчбек X-Line — за 1 044 900 рублей. Но имейте в виду: по ряду позиций «кореец» богаче Весты, но круиз-контроль, датчик дождя, розетки и подлокотник для задних пассажиров ему не положены в принципе.

Kia Rio и Hyundai Solaris имеют самый большой набор обогревов: зеркала, передние и задние сиденья, руль, ветровое стекло и форсунки стеклоомывателя.

Hyundai Solaris «добирает» до уровня своего родственника Kia Rio за счет пакетов дополнительных опций. И, не имея отделки салона экокожей, оказывается дороже: 1 058 900 рублей. Правда, в Солярисе при этом будет круиз-контроль.

В техническом плане всех затыкает за пояс парочка Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Это самые шустрые машины в сегменте. Их можно заполучить с турбомотором 1.4 TSI (125 л.с.) в связке с 7-ступенчатым преселективным роботом, разгоняющей их до 100 км/ч за 9 секунд (соперники не выезжают и из 10 секунд). Причем стоит классный силовой агрегат адекватно: от 839 900 рублей для «немца» и от 936 000 рублей для «чеха».

Спортивные амбиции можно удовлетворить и за сравнительно небольшие деньги. Volkswagen Polo и Skoda Rapid можно купить со 125-сильным турбомотором и роботом DSG. Что любопытно, более скромная по статусу чешская модель имеет более обширный список опций. По стоимости ее можно довести до цены далеко не самой бедной Октавии.

А что по части оснащения? Volkswagen Polo не располагает, как «корейцы», кожаным салоном, обогревами руля и задних сидений. Но у него свое уникальное предложение — биксеноновые фары, передний парктроник, двухцветная окраска кузова и пакет спортивного декора. Оснастив седан по-максимуму, получим ценник в 1 068 850 рублей.

Skoda Rapid вдобавок может предложить обогрев заднего дивана, систему автоматического управления дальним светом, омыватель камеры заднего вида и мелкие «фишки» философии Simply Clever вроде зонта и скребка для льда в специальных креплениях. Цену конфигуратор на официальном сайте позволяет увести далеко за 1,1 млн рублей, что делает Rapid самой дорогой машиной в выборке.

Но Skoda при этом и самая оснащенная! Если вам не жалко денег на «полный фарш» в компактном формате, богаче Шкоды варианта не найти. Максимум оборудования за разумные деньги предлагает Лада Калина, хотя более дорогой Datsun привлекает наличием боковых подушек безопасности. Ну а оптимальным сочетанием оснащение/цена, на наш взгляд, обладает Лада Веста.

Фото: Константин Якубов и фирмы-производители