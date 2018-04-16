Всё и подешевле: доступные седаны с самым богатым оснащением

Покупатель нынче пошел избалованный, и машины соответствуют его запросам. Обилие наворотов можно получить, даже покупая автомобиль В-класса. Посмотрим, сколько стоит максимальная комплектация у разных моделей и что в нее входит.

Kia Rio X Line
Kia Rio X Line

Kia > Rio X Line

Datsun mi-DO
Datsun mi-DO

Datsun > mi-DO

Datsun on-DO
Datsun on-DO

Datsun > on-DO

Skoda Rapid
Skoda Rapid

Skoda > Rapid

Hyundai Solaris
Hyundai Solaris

Hyundai > Solaris

Lada Granta
Lada Granta

LADA > Granta

Renault Sandero
Renault Sandero

Renault > Sandero

Lada Kalina
Lada Kalina

LADA > Kalina

Volkswagen Polo
Volkswagen Polo

Volkswagen > Polo

Renault Logan
Renault Logan

Renault > Logan

Kia Rio
Kia Rio

Kia > Rio

Многие наверняка удивятся, но по части оcнащения на бюджетных моделях АВТОВАЗ почти не отстает от иномарок. И что немаловажно, работают они вполне адекватно, не давая поводов для сарказма. Редакционная Веста тому подтверждение.

Бюджетная Лада Гранта в свое время примеряла множество наворотов, но сейчас вазовцы оптимизировали наборы в соответствии со спросом и внутримарочной иерархией. Так, на ней больше нельзя получить навигацию и круиз-контроль. Максимум для самого бюджетного семейства — это однозонный климат-контроль, ESC, 15-дюймовое «литье», датчики света и дождя, задний парктроник и обогрев ветрового стекла. Зато и цена по нынешним временам скромная: 543 900 рублей за седан с механикой и 568 900 — с роботом (все цены мы указываем без учета действующих скидок и акций), лифтбек дороже на 13 800 рублей.

Lada Granta особыми изысками по части оснащения не балует. Скорее это необходимый по нынешним временам минимум.
Lada Granta особыми изысками по части оснащения не балует. Скорее это необходимый по нынешним временам минимум.

Лада Калина оснащена чуть богаче. В топовой комплектации есть навигация и круиз-контроль с ограничителем скорости, а покупателю не нужно доплачивать за систему ЭРА-ГЛОНАСС (для Гранты и Калин попроще она стоит 6000 рублей). Хэтчбек оценивается в 584 800 или 609 900 в зависимости от типа трансмиссии, универсал дороже на 14 000 рублей.

Мультимедиа с навигацией доступна на Калине, Весте и Иксрее. Программа «СитиГид» неплоха, но вот сама вазовская система подтормаживает и порой плохо реагирует на прикосновения, чем портит впечатление о себе.
Мультимедиа с навигацией доступна на Калине, Весте и Иксрее. Программа «СитиГид» неплоха, но вот сама вазовская система подтормаживает и порой плохо реагирует на прикосновения, чем портит впечатление о себе.

Datsun предлагает те же Лады под иностранной эмблемой. Доплату просят не только за имя. Так, у седана on-DO есть навигация, круиз-контроль, ограничитель скорости и боковые подушки безопасности, которых не получить на Гранте-седане. Но и цена — 591 000 рублей против 543 900. Хэтчбек mi-DO с таким же набором потянет на 626 000 рублей, тогда как родственная Калина обойдется в 584 800. В случае с Датсуном можно сэкономить 15 тысяч рублей, выбрав машину с 87-сильным мотором вместо 106-сильного или же доплатить еще 35 тысяч за сочетание 4-ступенчатого автомата Jatco и двигателя мощностью 87 л.с. Такого ассортимента для топовых комплектаций Лады тоже не предлагают.

Datsun в дорогих комплектациях оснащен боковыми подушками безопасности, которых нет у родственных Лад, Гранты и Калины.
Datsun в дорогих комплектациях оснащен боковыми подушками безопасности, которых нет у родственных Лад, Гранты и Калины.

Уникальная особенность троицы бюджетников Renault — Logan, Sandero и Sandero Stepway — система дистанционного пуска двигателя. В остальном «французы» не отличаются по уровню оснащения от Датсунов. Максимальная комплектация обойдется в 722 970 — 792 970 рублей для седана (в зависимости от типа силовой установки), в 732 950 — 802 950 рублей для хэтчбека и в 783 960 — 853 960 для псевдокроссовера Stepway.

«Фишка» Renault — функция дистанционного пуска двигателя Renault Start. Конкуренты такого не предлагают в заводской реализации.
«Фишка» Renault — функция дистанционного пуска двигателя Renault Start. Конкуренты такого не предлагают в заводской реализации.

В дорогих Вестах задних пассажиров балуют обогревом сидений, парой разъемов для гаджетов и откидным подлокотником. Такой набор опций для «галерки» за эти же деньги не найти.
В дорогих Вестах задних пассажиров балуют обогревом сидений, парой разъемов для гаджетов и откидным подлокотником. Такой набор опций для «галерки» за эти же деньги не найти.

Лада Веста на правах флагмана марки щеголяет самым богатым набором оборудования. В дополнение к уже упомянутому набору более простых машин здесь предусмотрены боковые подушки безопасности, фоновая LED-подсветка салона, задние дисковые тормоза, передний и задний подлокотники, камера заднего вида с динамической разметкой, мультифункциональный руль с управлением музыкой и круиз-контролем. Задним пассажирам Весты положен обогрев сидений, розетка 12V и USB-разъем для зарядки гаджетов. Cамый дорогой седан — в комплектации Exclusive — вдобавок оснащен комбинированным салоном из экокожи и алькантары. Стоит такая четырехдверка 799 400 рублей на «ручке» и 824 400 — на роботе. У универсала своя «фишка»: Веста SW Cross стоит на 17-дюймовых колесах и красуется оранжевым интерьером. Цена удовольствия — 841 900 или 866 900 рублей в зависимости от выбранного типа коробки передач.

Kia Rio лидирует по продажам на российском рынке уже второй год подряд. Практически с начальных комплектаций у машины появляются обогревы передних сидений и руля, а в топовых к ним добавляются теплые задние сиденья, ветровое стекло и форсунки стеклоомывателя. Самое дорогое исполнение Premium предлагает 16-дюймовые литые колеса (как и Веста), светодиодные задние фонари, сиденья, отделанные искусственной кожей (уникальная для сегмента опция), функцию подсветки поворотов, шесть подушек безопасности, систему доступа в салон и пуска двигателя без ключа, а также ставшие привычными в классе навигацию, камеру заднего вида, парктроник и климат-контроль. Дилеры отдают упакованный по-максимуму седан Rio за 1 004 900 рублей, приподнятый хэтчбек X-Line — за 1 044 900 рублей. Но имейте в виду: по ряду позиций «кореец» богаче Весты, но круиз-контроль, датчик дождя, розетки и подлокотник для задних пассажиров ему не положены в принципе.

Kia Rio и Hyundai Solaris имеют самый большой набор обогревов: зеркала, передние и задние сиденья, руль, ветровое стекло и форсунки стеклоомывателя.
Kia Rio и Hyundai Solaris имеют самый большой набор обогревов: зеркала, передние и задние сиденья, руль, ветровое стекло и форсунки стеклоомывателя.

Hyundai Solaris «добирает» до уровня своего родственника Kia Rio за счет пакетов дополнительных опций. И, не имея отделки салона экокожей, оказывается дороже: 1 058 900 рублей. Правда, в Солярисе при этом будет круиз-контроль.

В техническом плане всех затыкает за пояс парочка Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Это самые шустрые машины в сегменте. Их можно заполучить с турбомотором 1.4 TSI (125 л.с.) в связке с 7-ступенчатым преселективным роботом, разгоняющей их до 100 км/ч за 9 секунд (соперники не выезжают и из 10 секунд). Причем стоит классный силовой агрегат адекватно: от 839 900 рублей для «немца» и от 936 000 рублей для «чеха».

Спортивные амбиции можно удовлетворить и за сравнительно небольшие деньги. Volkswagen Polo и Skoda Rapid можно купить со 125-сильным турбомотором и роботом DSG. Что любопытно, более скромная по статусу чешская модель имеет более обширный список опций. По стоимости ее можно довести до цены далеко не самой бедной Октавии.
Спортивные амбиции можно удовлетворить и за сравнительно небольшие деньги. Volkswagen Polo и Skoda Rapid можно купить со 125-сильным турбомотором и роботом DSG. Что любопытно, более скромная по статусу чешская модель имеет более обширный список опций. По стоимости ее можно довести до цены далеко не самой бедной Октавии.

А что по части оснащения? Volkswagen Polo не располагает, как «корейцы», кожаным салоном, обогревами руля и задних сидений. Но у него свое уникальное предложение — биксеноновые фары, передний парктроник, двухцветная окраска кузова и пакет спортивного декора. Оснастив седан по-максимуму, получим ценник в 1 068 850 рублей.

Skoda Rapid вдобавок может предложить обогрев заднего дивана, систему автоматического управления дальним светом, омыватель камеры заднего вида и мелкие «фишки» философии Simply Clever вроде зонта и скребка для льда в специальных креплениях. Цену конфигуратор на официальном сайте позволяет увести далеко за 1,1 млн рублей, что делает Rapid самой дорогой машиной в выборке.

Но Skoda при этом и самая оснащенная! Если вам не жалко денег на «полный фарш» в компактном формате, богаче Шкоды варианта не найти. Максимум оборудования за разумные деньги предлагает Лада Калина, хотя более дорогой Datsun привлекает наличием боковых подушек безопасности. Ну а оптимальным сочетанием оснащение/цена, на наш взгляд, обладает Лада Веста.

Всё и подешевле: доступные седаны с самым богатым оснащением

Фото: Константин Якубов и фирмы-производители

Всё и подешевле: доступные седаны с самым богатым оснащением
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