«За рулем» знает действенные способы — от недорогих до весьма сложных, но дающих впечатляющие результаты. Однако надо иметь в виду, что у ГИБДД по этому поводу есть свое мнение...

Поворачиваемость бывает избыточная и недостаточная. Почти все современные автомобили имеют недостаточную поворачиваемость.

Это когда в повороте на предельной скорости передние колеса начинают соскальзывать наружу поворота раньше задних. Производители настраивают ходовую часть таким образом в угоду безопасности. Ведь недостаточная поворачиваемость делает машину более предсказуемой и понятной. Таким автомобилем проще управлять, особенно, если водитель откровенно переборщил со скоростью прохождения поворота.

Hyundai Solaris — автомобиль, который одним кажется достаточно современным и хорошо управляемым, а другим, наоборот, не нравится из-за слишком легкого и неинформативного руля и других особенностей управления.

Однако недостаточная поворачиваемость не позволяет использовать потенциал шин в полной мере. Поэтому цель тюнинга — получить нейтральную поворачиваемость. Это когда все четыре колеса скользят в равной степени на протяжении всего поворота. В подавляющем большинстве случаев при этом водителю удается проехать поворот на максимально возможной скорости. Мало того, большинство дрифтеров стремятся к нейтральной поворачиваемости, потому что так проще контролировать машину в заносе.

Что может ухудшить управляемость машины?

Материалы по теме 7 типичных ошибок начинающих (да и опытных) водителей

Банально, но факт: неправильная посадка за рулем может сильно ухудшить... нет, не управляемость самой машины, а восприятие автомобиля.

Поэтому первым делом нужно правильно настроить водительское кресло и положение рулевой колонки. Вначале регулируем продольное положение кресла, чтобы при полностью нажатой педали тормоза нога оставалась слегка согнутой. Затем изменяем наклон спинки так, чтобы вытянутые руки касались верхней части рулевого колеса запястьями. Теперь вы сидите за рулем правильно.

Кроме того автомобиль должен быть технически исправен. Вначале проверяем давление в шинах — оно должно иметь номинальную величину. О коррекции управляемости с помощью давления в шинах расскажу ниже.

Колесные диски должны иметь штатные размеры — диаметр, ширину и вылет. Ходовая часть тоже не должна иметь признаков неисправностей. Особенно это касается амортизаторов. Не лишним будет убедиться и в правильности углов установки колес обоих осей. При этом можно оценить и погрешности в геометрии самого кузова. А еще не забудем разгрузить багажник автомобиля от кучи ненужного хлама, который еще и, будучи плохо закрепленным, может болтаться по всему отсеку, ухудшая управляемость.

Устранив все недостатки, мы добьемся штатных показателей по управляемости автомобиля. Если мы хотим большего, то предстоит тюнинг.

Как улучшить управляемость автомобиля?

Практически со всеми системами, исправность которых мы проверяли выше, можно поработать с целью улучшения управляемости машины. Только нужно понимать, что, улучшая одни характеристики автомобиля, мы неизбежно ухудшаем другие.

Один из самых простых и любимых в народе видов тюнинга — это установка дисков и шин нештатных размерностей. Диски с меньшим вылетом, диаметром и шириной побольше, чтобы установить на них более широкие шины с низким профилем. Такая комбинация действительно в большинстве случаев улучшает управляемость. Почему? Разберем каждый параметр в отдельности.

Тюнинг управляемости с помощью установки низкопрофильных и «цепких» шин весьма распространен.

Максимально широкие шины сделают больше пятно контакта, что в свою очередь положительно сказывается на сцеплении с дорогой.

Уменьшить вылет уже имеющихся дисков можно с помощью колесных проставок. В среде тюнингистов их еще называют спейсерами. При этом больше станет и колея автомобиля. В большинстве случаев это повышает стабильность машины в поворотах. Надо только учитывать, что вместе с увеличением колеи увеличится и радиус обкатки колеса — расстояние между средней плоскостью шины и проекцией оси поворота колеса на дорогу. Если увеличить радиус обкатки, то при проезде неровностей руль будет сильнее вырываться из рук водителя.

А еще в народе любимы так называемые «липкие» шины. У них сочетаются повышенные скоростные характеристики (до 270–300 км/ч) с низким профилем и минималистичным рисунком. Материалы корда у них более плотные, присутствует нейлоновый слой для прочности. И каучуковая смесь используется более твердая, чем у обычных шин. У каждого производителя свои фирменные названия, но все относятся к классу UHP (Ultra High Performance). Такие шины наиболее эффективны, если их применять для заездов по специальному треку в сухую погоду.

Амортизаторы для тюнинга управляемости зачастую имеют регулируемую высоту.

Далее проводятся работы по подбору более жестких или более коротких пружин, а также амортизаторов, предназначенных для работы в паре с такими пружинами. На ровных поверхностях такая комбинация улучшает управляемость за счет снижения центра тяжести автомобиля. Кроме того, при езде по не очень ровной дороге шины автомобиля дольше находятся в контакте с дорогой.

Часто проводят работы по изменению углов установки колес. Причем на обеих осях и даже там, где регулировка заводом не предусмотрена. Меняют все возможные углы установки передних колес и регулируют развал и схождение задних. Чаще всего устанавливают колеса с большим отрицательным развалом, что при движении в повороте оптимизирует пятно контакта нагруженных (внешних) шин. Ну а для компенсации развала приходиться корректировать схождение.

Следующим этапом тюнинга подвески будет установка более толстых стабилизаторов поперечной устойчивости.

На автомобилях с подвеской типа Мак-Ферсон очень часто связывают чашки, в которые упираются верхние точки крепления амортизаторных стоек, специальной распоркой, что повышает жесткость кузова. Чем выше жесткость кузова, тем лучше управляемость машины.

Материалы по теме Непонятная вибрация при движении? Рассказываем, в чем проблема

Дальше — для повышения жесткости подвески — надо будет заменить штатные сайлент-блоки на полиуретановые. Последние имеют большую жесткость, что позволяет точнее соблюдать расчетные углы установки колес. Еще более экстремальный метод — вместо сайлент-блоков поставить шаровые шарниры и втулки на игольчатых подшипниках. Здесь упругих деформаций нет вообще, что обеспечивает экстремально точную геометрию подвески.

Ну и самое серьезное изменение, на которое идут автолюбители, чтобы изменить характеристики управляемости, — это замена переднего подрамника, или установка подрамника на автомобиль, где он не был предусмотрен.

Тюнинговый подрамник на Гранте. Эта машина — одна из последних современных серийных машин, конструктивно лишенная этого элемента, положительно влияющего как на управляемость (подрамник ведь тоже повышает жесткость кузова), так и на пассивную безопасность автомобиля.

Как повлиять на управляемость автомобиля?

Приведем несколько самых распространенных в жизни примеров. Если на переднеприводном автомобиле немного увеличить давление в передних шинах, а в задних уменьшить, то это уменьшит углы увода на передних шинах и повысит на задних. Такая несложная настройка позволит уменьшить недостаточную поворачиваемость. А вот уменьшить избыточную поворачиваемость можно, сделав переднюю подвеску жестче и увеличив давление в задних шинах.

В достижении нейтральной поворачиваемости очень важна ширина шин. Необходимо установить более широкую «резину» на ось, которой не хватает сцепления с дорогой. Мощные автомобили с задним приводом часто комплектуют более широкими задними шинами. А на компактные переднеприводные спорт-хэтчбеки зачастую ставят более широкие покрышки вперед, дабы улучшить сцепление передней оси.

На взгляд ГАИ

Материалы по теме Хотите серьезно доработать автомобиль? Вот новые правила

Практически все переделки с целью улучшения управляемости с точки зрения ГИБДД незаконны. Все заметные изменения конструкции автомобиля должны проходить процедуру испытаний в сертификационных органах с последующей регистрацией в ГИБДД. Там должны быть внесены изменения в ПТС. Хлопот больше, чем при регистрации газобаллонного оборудования. Хотя, на распорку под капотом инспекторы ДПС обычно внимания не обращают. Полиуретановые сайлент-блоки, как и измененные углы установки колес у машины, вряд ли кто-нибудь обнаружит. Со многими изменения можно ездить благополучно, но только до тех пор, пока, не дай бог, не случится серьезная авария. Тогда автотехническая экспертиза, обнаружив изменения конструкции автомобиля, может признать, что это и послужило причиной аварии.

Выводы

Если вы хотите немного улучшить поведение своего семейного автомобиля, то можно ограничиться заменой шин. В некоторых случаях не помешает замена пружин и амортизаторов на детали с другими характеристиками. Если же вас затянула идея значительно изменить характеристики автомобиля, то помните, что оценивать результат лучше на закрытых полигонах, а не на дорогах общего пользования. Кроме того, любое вмешательство в конструкцию, даже банальная замена штатных шин на покрышки иной размерности, не одобренной заводом-изготовителем машины, может иметь ряд негативных последствий. Про претензии со стороны властей я уже предупредил, а еще владелец лишится гарантии на ходовую часть автомобиля. Так что лучше всего придерживаться штатных настроек автомобиля — это самый безопасный вариант.