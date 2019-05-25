Однако недостаточная поворачиваемость не позволяет использовать потенциал шин в полной мере. Поэтому цель тюнинга — получить нейтральную поворачиваемость. Это когда все четыре колеса скользят в равной степени на протяжении всего поворота. В подавляющем большинстве случаев при этом водителю удается проехать поворот на максимально возможной скорости. Мало того, большинство дрифтеров стремятся к нейтральной поворачиваемости, потому что так проще контролировать машину в заносе.
Что может ухудшить управляемость машины?
Кроме того автомобиль должен быть технически исправен. Вначале проверяем давление в шинах — оно должно иметь номинальную величину. О коррекции управляемости с помощью давления в шинах расскажу ниже.
Колесные диски должны иметь штатные размеры — диаметр, ширину и вылет. Ходовая часть тоже не должна иметь признаков неисправностей. Особенно это касается амортизаторов. Не лишним будет убедиться и в правильности углов установки колес обоих осей. При этом можно оценить и погрешности в геометрии самого кузова. А еще не забудем разгрузить багажник автомобиля от кучи ненужного хлама, который еще и, будучи плохо закрепленным, может болтаться по всему отсеку, ухудшая управляемость.
Устранив все недостатки, мы добьемся штатных показателей по управляемости автомобиля. Если мы хотим большего, то предстоит тюнинг.
Как улучшить управляемость автомобиля?
Практически со всеми системами, исправность которых мы проверяли выше, можно поработать с целью улучшения управляемости машины. Только нужно понимать, что, улучшая одни характеристики автомобиля, мы неизбежно ухудшаем другие.
Один из самых простых и любимых в народе видов тюнинга — это установка дисков и шин нештатных размерностей. Диски с меньшим вылетом, диаметром и шириной побольше, чтобы установить на них более широкие шины с низким профилем. Такая комбинация действительно в большинстве случаев улучшает управляемость. Почему? Разберем каждый параметр в отдельности.
Максимально широкие шины сделают больше пятно контакта, что в свою очередь положительно сказывается на сцеплении с дорогой.
Уменьшить вылет уже имеющихся дисков можно с помощью колесных проставок. В среде тюнингистов их еще называют спейсерами. При этом больше станет и колея автомобиля. В большинстве случаев это повышает стабильность машины в поворотах. Надо только учитывать, что вместе с увеличением колеи увеличится и радиус обкатки колеса — расстояние между средней плоскостью шины и проекцией оси поворота колеса на дорогу. Если увеличить радиус обкатки, то при проезде неровностей руль будет сильнее вырываться из рук водителя.
А еще в народе любимы так называемые «липкие» шины. У них сочетаются повышенные скоростные характеристики (до 270–300 км/ч) с низким профилем и минималистичным рисунком. Материалы корда у них более плотные, присутствует нейлоновый слой для прочности. И каучуковая смесь используется более твердая, чем у обычных шин. У каждого производителя свои фирменные названия, но все относятся к классу UHP (Ultra High Performance). Такие шины наиболее эффективны, если их применять для заездов по специальному треку в сухую погоду.
Далее проводятся работы по подбору более жестких или более коротких пружин, а также амортизаторов, предназначенных для работы в паре с такими пружинами. На ровных поверхностях такая комбинация улучшает управляемость за счет снижения центра тяжести автомобиля. Кроме того, при езде по не очень ровной дороге шины автомобиля дольше находятся в контакте с дорогой.
Часто проводят работы по изменению углов установки колес. Причем на обеих осях и даже там, где регулировка заводом не предусмотрена. Меняют все возможные углы установки передних колес и регулируют развал и схождение задних. Чаще всего устанавливают колеса с большим отрицательным развалом, что при движении в повороте оптимизирует пятно контакта нагруженных (внешних) шин. Ну а для компенсации развала приходиться корректировать схождение.
Следующим этапом тюнинга подвески будет установка более толстых стабилизаторов поперечной устойчивости.
Ну и самое серьезное изменение, на которое идут автолюбители, чтобы изменить характеристики управляемости, — это замена переднего подрамника, или установка подрамника на автомобиль, где он не был предусмотрен.
Как повлиять на управляемость автомобиля?
Приведем несколько самых распространенных в жизни примеров. Если на переднеприводном автомобиле немного увеличить давление в передних шинах, а в задних уменьшить, то это уменьшит углы увода на передних шинах и повысит на задних. Такая несложная настройка позволит уменьшить недостаточную поворачиваемость. А вот уменьшить избыточную поворачиваемость можно, сделав переднюю подвеску жестче и увеличив давление в задних шинах.
В достижении нейтральной поворачиваемости очень важна ширина шин. Необходимо установить более широкую «резину» на ось, которой не хватает сцепления с дорогой. Мощные автомобили с задним приводом часто комплектуют более широкими задними шинами. А на компактные переднеприводные спорт-хэтчбеки зачастую ставят более широкие покрышки вперед, дабы улучшить сцепление передней оси.
На взгляд ГАИ
Выводы
Если вы хотите немного улучшить поведение своего семейного автомобиля, то можно ограничиться заменой шин. В некоторых случаях не помешает замена пружин и амортизаторов на детали с другими характеристиками. Если же вас затянула идея значительно изменить характеристики автомобиля, то помните, что оценивать результат лучше на закрытых полигонах, а не на дорогах общего пользования. Кроме того, любое вмешательство в конструкцию, даже банальная замена штатных шин на покрышки иной размерности, не одобренной заводом-изготовителем машины, может иметь ряд негативных последствий. Про претензии со стороны властей я уже предупредил, а еще владелец лишится гарантии на ходовую часть автомобиля. Так что лучше всего придерживаться штатных настроек автомобиля — это самый безопасный вариант.
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