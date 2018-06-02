Как на самом деле надо управлять машиной. Урок 1. Правильная посадка

«За рулем» взял Сергея Антонова, инструктора московского центра Jaguar Land Rover Experience, обул машину в шины Continental и снял пять видеороликов на тему, как себя вести в типичных сложных ситуациях. Но начнем с главного. Проверьте — правильно ли вы сидите за рулем?

Правильную посадку настраивают начиная с педального узла. Необходимо выжать педаль тормоза до упора так, чтобы коленный сустав был практически распрямлен с небольшим углом изгиба. Нога должна быть плотно прижата к подушке сиденья, что обеспечивает хорошую тактильную связь с автомобилем.

Спинка ставится вертикально, это может быть не совсем комфортно, зато такое положение позволяет организму максимально точно чувствовать силы, которые действуют на автомобиль. В дальнейшем это станет хорошим подспорьем в критической ситуации.

Удаленность рулевой колонки определяется следующим образом: спина плотно прижата к спинке, правая или левая рука вытягивается и кладется сверху на обод рулевого колеса. Обод попадает на запястье. Это оптимальная отдаленность, обеспечивающая максимально точную работу с рулем.

Следующий урок будет опубликован ровно через неделю, в субботу 9 июня.