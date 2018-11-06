Российский пилот Гоча выиграл соревнования по дрифту в Японии

Победителем ежегодного Межконтинентального кубка ФИА по дрифту впервые стал пилот Георгий Чивчян.

Выступал Георгий Чивчян (Гоча) на Nissan S15 Silvia. Второе место занял Ив Майер из Швейцарии, третье — Чанатпон Кердпиам из Таиланда, сообщает пресс-служба ФИА. Проходил Межконтинентальный кубок по дрифту 2018 в минувшие выходные (3 и 4 ноября) в Токио (Япония). Организатором турнира выступила Международная Федерация Автоспорта (FIA). Проводили турнир во второй раз, ранее FIA не признавала дрифт полноценным автоспортом. В прошлом году победу одержал японец Масато Кавабата, но на этот раз японские пилоты даже не попали в первую тройку.

В соревнованиях приняли участие три российских пилота — красноярцы Георгий Чивчан и Аркадий Цареградцев (Nissan Skyline R34) и Илья Федоров (Nissan S14 Silvia), которым достались 8-е и 10-е места соответственно. Всего на соревнования приехали 24 пилота из 14 стран. Радует, что в финале Чивчян с большим преимуществом победил Майера.

По итогам FIA IDC 2018, Кубок мира по дрифту теперь уезжает в Россию.

Справка

Дрифт — техника прохождения поворотов и вид автоспорта, характеризующиеся использованием управляемого заноса на максимально возможных для удержания на трассе скорости и угла к траектории. Соревнования проводятся на автомобилях с задним приводом.

Документальный фильм о первом официальном Кубке FIA по дрифту смотрите по ссылке.

Документальный фильм о первом официальном Кубке FIA по дрифту смотрите по ссылке. Самый сильный человек планеты спортсмен Эльбрус Нигматуллин установил новый рекорд, протащив грузовик весом 26 тонн за 41 секунду.

Фото: Instagram