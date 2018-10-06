В России сняли фильм про дрифтеров

Фильм повествует о событиях прошлого года, когда состоялся первый официальный Кубок по дрифту FIA Intercontinental Drifting Cup 2017. Прошел он с 30 сентября по 1 октября на острове Одайба в Токийском заливе Японии.
До того момента дрифт не признавался Международной автомобильной федерацией официальным видом спорта, и все чемпионаты по дрифту начиная с 2000 года проводились неофициально. В 2017 году ситуация изменилась, дрифт признали видом автоспорта, после чего был организован первый Кубок мира по дрифту в Токио FIA Intercontinental Drifting Cup 2017. Участие в нем приняли пилоты из 17 стран Азии, Европы, Северной Америки и Австралии, в том числе два спортсмена из России — Георгий Чивчян и Аркадий Цареградцев.
Тогда, год назад, случилось невероятное. То, чего никто не ожидал: наш дрифтер Аркадий Цареградцев обошел легендарного Масато Кавабату и в итоге по сумме баллов занял первое место.
Дрифт — это особая техника прохождения поворотов, в управляемом заносе, и чем больше скорость и угол заноса, тем лучше результат пилота. Этот зрелищный вид спорта набирает популярность, собирая полные трибуны зрителей. Особенно дрифт популярен на Дальнем Востоке, во многом благодаря трассе мирового уровня «Приморское кольцо», построенной в рамках туристско-рекреационного кластера группой компаний «Сумотори».
В нашей коллекции есть три вида необычного дрифта:
- Выгнанный с асфальта Porsche 911 GT3 RS покоряет грунтовку.
- Дрифт Ford Mustang RTR на скорости 241 км/ч в «Зеленом аду» Нюрбургринга.
- Беспилотная лезгинка «жигуленка» — ни унять, ни остановить, ни забыть.
Фото: FIA
Видео: Youtube
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