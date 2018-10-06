В России сняли фильм про дрифтеров

Новый фильм рассказывает о первом официальном Кубке FIA по дрифту и о неожиданной победе российского пилота над именитыми мастерами.

FIA Intercontinental Drifting Cup 2017

Фильм повествует о событиях прошлого года, когда состоялся первый официальный Кубок по дрифту FIA Intercontinental Drifting Cup 2017. Прошел он с 30 сентября по 1 октября на острове Одайба в Токийском заливе Японии.

До того момента дрифт не признавался Международной автомобильной федерацией официальным видом спорта, и все чемпионаты по дрифту начиная с 2000 года проводились неофициально. В 2017 году ситуация изменилась, дрифт признали видом автоспорта, после чего был организован первый Кубок мира по дрифту в Токио FIA Intercontinental Drifting Cup 2017. Участие в нем приняли пилоты из 17 стран Азии, Европы, Северной Америки и Австралии, в том числе два спортсмена из России — Георгий Чивчян и Аркадий Цареградцев.

FIA Intercontinental Drifting Cup 2017

Тогда, год назад, случилось невероятное. То, чего никто не ожидал: наш дрифтер Аркадий Цареградцев обошел легендарного Масато Кавабату и в итоге по сумме баллов занял первое место.

Дрифт — это особая техника прохождения поворотов, в управляемом заносе, и чем больше скорость и угол заноса, тем лучше результат пилота. Этот зрелищный вид спорта набирает популярность, собирая полные трибуны зрителей. Особенно дрифт популярен на Дальнем Востоке, во многом благодаря трассе мирового уровня «Приморское кольцо», построенной в рамках туристско-рекреационного кластера группой компаний «Сумотори».

В нашей коллекции есть три вида необычного дрифта:

Фото: FIA

Видео: Youtube