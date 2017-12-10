Porsche 911 GT3 RS на грунтовке: без асфальта он ничто

В интернете появилось видео, на котором Porsche 911 GT3 RS безрезультатно пытается покорить грунтовую дорогу строительного полигона.

Porsche 911 GT3 RS создавался для асфальта гоночных треков, где ему почти нет равных

Видео проезда мощного Porsche 911 GT3 RS по грунтовой дороге показало, что это не его стихия и гораздо эффектнее он проходит трассу Нюрбургринг, причем за рекордное время — 6 минут 56,4 секунды, что было зафиксировано 16 апреля 2018 года. На грунтовой же трассе он смотрится совершенно неубедительно. Тем не менее пилот попытался.

Полуторатонный заднемоторный Porsche 911 GT3 RS оснащается 6-цилиндровым двигателем объемом 4 л и мощностью 520 л.с. (470 Нм). Его максимальная скорость составляет 312 км/ч, а до 100 км/ч спорткар разгоняется всего за 3,2 секунды. Стоимость Porsche 911 GT3 RS в России — от 13,1 млн рублей.

Видео проезда спорткара по неасфальтированной трассе совершенно не впечатляет: нет ни эффектного дрифта, ни стремительных ускорений. Песок явно не родная стихия спорткара, который был создан для асфальта, где ему практически нет равных. Например, лучше него круг Нюрбургринга прошли всего два автомобиля. Это Porsche GT2 RS 991 MK2 с результатом 6 минут 47,25 секунды, зафиксированным 20 сентября 2017 года, и Lamborghini Huracan LP 640–4 Performante 2017 с результатом 6 минут 52,01 секунды, зарегистрированным 5 октября 2016 года.

Компания Porsche решила отказаться от установки на свои автомобили дизельных двигателей.

Теперь инженеры компании делают ставку на электрические спорткары. Электрический Porsche Taycan — теперь вы видели все.

Фото, видео: Porsche, YouTube