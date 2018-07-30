Porsche рассказала о своем первом в истории электромобиле

Немецкая компания раскрыла технические детали об электромобиле Taycan, который создает по мотивам концепта Mission E.

Сейчас компания проводит активные тесты предсерийных прототипов с целью выявления возможных недоработок и доводки управляемости электромобиля. Официальная премьера Porsche Taycan состоится в следующем году, но некоторые подробности известны уже сейчас.

Люксовый электромобиль, который должен заткнуть за пояс Tesla Model S, будет оснащен двумя асинхронными электромоторами, подобными тем, что Porsche применяла на гоночном спортпрототипе 919 Hybrid. Их суммарная мощность составит 440 кВт, или около 600 л.с. До 100 км/ч Porsche Taycan сможет разогнаться за 3,5 секунды, а отметку в 200 км/ч преодолеет спустя 12 секунд после старта.

Porsche Taycan получит два электромотора (по одному на каждую ось) суммарной мощностью 600 л.с.

В электромобиле применена 800-вольтовая электрическая система. Она позволит заряжать электромобиль от сверхбыстрых зарядок на 80% всего за 15 минут. Этого должно хватить на 400 километров пробега. В компании не раскрывают емкость батарей, но максимальный запас хода электромобиля составит около 500 километров.

Батареи расположены в полу. Оптимальная температура для максимальной отдачи: 20–40 градусов по Цельсию. В морозы аккумуляторы подогреваются, а в жару — охлаждаются

Впрочем, пока 800-вольтовых зарядных станций практически не существует. Консорциум, в который помимо Porsche вошли Audi, Daimler AG, BMW AG и Ford, намерен развить в Европе сеть таких зарядок. Ожидается, что уже через несколько лет такие «сверхбыстрые» зарядные станции будут расположены на всех основных магистралях в Старом Свете на расстоянии не более 120 километров друг от друга.

В компании разработали собственную 800-вольтовую зарядную станцию

Впрочем, Porsche Taycan сможет подзаряжаться на любых станциях и от обычной бытовой сети как с переменным, так и с постоянным током.

Porsche вовсю тестирует предсерийные прототипы Taycan

Батареи будут размещены под полом электромобиля: это поможет лучше распределить вес и снизить центр тяжести. В Porsche говорят, что сейчас вовсю готовят завод к производству своего первого электромобиля. В ближайшие годы компания инвестирует более 6 млрд евро в свою «зеленую» программу.

В июле Porsche рассекретила обновленный кроссовер Macan, который стал самой массовой моделью компании.

В начале июня гибридный Porsche 919 Hybrid установил абсолютный рекорд на Северной петле Нюрбургринга.

Фото: Porsche