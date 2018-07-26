Обновленный Porsche Macan: широкий экран и мотор от Панамеры

Компания Porsche представила в Шанхае обновленную версию своего младшего кроссовера. Его техническую начинку подтянули к требованиям времени.

Почему в Шанхае? Потому что из примерно 350 тысяч выпущенных с 2014 года Маканов 100 тысяч проданы в Китае — главный рынок сбыта! В России на момент дебюта Macan пользовался прямо-таки ажиотажным спросом, подогретым квотами, но теперь его можно купить вполне свободно, без очередей: за первые шесть месяцев этого года дилеры реализовали 693 экземпляра (Кайены, к слову, популярнее — продано 1014 штук). За Маканом у нас закрепилась репутация «женского Порше» и вряд ли рестайлинг избавит его от этого ярлыка. Все подробности — в нашей галерее.

В июне Porsche установила новый абсолютный рекорд Нюрбургринга. Предыдущий держался 35 лет!

С пятеркой самых быстрых спорткаров Porsche по версии производителя можно ознакомиться здесь.

Фото, видео: Porsche