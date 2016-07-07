Porsche отказывается от дизелей. Спорткары должны быть «зелеными»!

Немецкая компания официально заявила, что прекращает использование двигателей на «тяжелом» топливе в своих моделях. Будущее за гибридами и электромобилями, считают в Porsche.

Недавние скандалы с дизельными двигателями подтолкнули компанию Porsche к решению о полном отказе от такого типа силовых установок. Ведь совсем недавно компании вообще запрещали продавать Porsche Cayenne с дизелями, которые ей поставляла Audi. Сегодня автомобили с дизельными двигателями находятся под повышенным контролем регулирующих органов в Европе. Против дизельных двигателей выступают и различные экологические организации.

В Porsche говорят, что версии с моторами на «тяжелом» топливе занимали всего 12% в общем объеме продаж, поэтому никакого негативного эффекта на объемы продаж это не окажет.

Дизельные версии пользовались наибольшим спросом в Европе. Porsche устанавливала такие силовые агрегаты на свои кроссоверы Macan и Cayenne, а все спортивные модели оснащаются бензиновыми моторами.

«Мы не демонизируем дизельное топливо и считаем его важной технологией в моторостроении. Однако для нас, для производителя спортивных моделей, дизель всегда находился на второстепенных ролях. В связи с этим мы пришли к выводу, что видим свое будущее без дизельных двигателей», — говорится в официальном сообщении компании.

В Porsche намерены сосредоточиться на развитии современных технологий: к 2025 году четверть всех выпускаемых компанией автомобилей будут либо гибридными, либо полностью электрическими.

Уже в следующем году Porsche представит роскошный электрический седан Taycan, созданный по мотивам концепта Mission E. Машина получит два электромотора суммарной мощностью 600 л.с., а запас хода от одной зарядки у нее составит около 500 километров.

Летом Porsche представила обновленный кроссовер Macan. Раньше на него устанавливались дизельные двигатели.

Прототипу Porsche 919 Hybrid Evo принадлежит абсолютный рекорд круга Нюрбургринга. Кстати, машина оснащена гибридной силовой установкой.

Фото: Porsche