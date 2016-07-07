Porsche отказывается от дизелей. Спорткары должны быть «зелеными»!

Недавние скандалы с дизельными двигателями подтолкнули компанию Porsche к решению о полном отказе от такого типа силовых установок. Ведь совсем недавно компании вообще запрещали продавать Porsche Cayenne с дизелями, которые ей поставляла Audi. Сегодня автомобили с дизельными двигателями находятся под повышенным контролем регулирующих органов в Европе. Против дизельных двигателей выступают и различные экологические организации.
В Porsche говорят, что версии с моторами на «тяжелом» топливе занимали всего 12% в общем объеме продаж, поэтому никакого негативного эффекта на объемы продаж это не окажет.
Дизельные версии пользовались наибольшим спросом в Европе. Porsche устанавливала такие силовые агрегаты на свои кроссоверы Macan и Cayenne, а все спортивные модели оснащаются бензиновыми моторами.
«Мы не демонизируем дизельное топливо и считаем его важной технологией в моторостроении. Однако для нас, для производителя спортивных моделей, дизель всегда находился на второстепенных ролях. В связи с этим мы пришли к выводу, что видим свое будущее без дизельных двигателей», — говорится в официальном сообщении компании.
В Porsche намерены сосредоточиться на развитии современных технологий: к 2025 году четверть всех выпускаемых компанией автомобилей будут либо гибридными, либо полностью электрическими.
- Уже в следующем году Porsche представит роскошный электрический седан Taycan, созданный по мотивам концепта Mission E. Машина получит два электромотора суммарной мощностью 600 л.с., а запас хода от одной зарядки у нее составит около 500 километров.
- Летом Porsche представила обновленный кроссовер Macan. Раньше на него устанавливались дизельные двигатели.
- Прототипу Porsche 919 Hybrid Evo принадлежит абсолютный рекорд круга Нюрбургринга. Кстати, машина оснащена гибридной силовой установкой.
Фото: Porsche
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