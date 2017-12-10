20 километров в заносе. А вам слабо?

Северная петля трассы Нюрбургринг, называемая «Зеленым адом», раскрасилась черными полосами от буксующих покрышек колес 900-сильного болида Ford Mustang. Невозможное оказалось возможным.

Вон Гиттин-младший: «На видео вы этого не увидите, но я несколько раз напугал сам себя»

«Зеленый ад» — одно из тех мест на Земле, в которые стремятся со своими идеями сотни автоэнтузиастов. Здесь нет места новичкам и неуверенным в себе пилотам. До сегодняшнего дня никто и не предполагал, что этот 20-километровый участок знаменитой трассы Нюрбургринг с ее скоростными прямыми отрезками и крутыми узкими поворотами можно пройти в дрифте.

То, что «Зеленый ад» можно проехать в постоянном заносе, доказал чемпион мира по дрифту Вон Гиттин-младший за рулем своего 900-сильного Ford Mustang RTR с двигателем Ford Performance 5.0 Aluminator XS. Он стал первым пилотом в истории автоспорта и Северной петли, кто сделал это.

Вон Гиттин-младший: «Я даже близко не знал „Зеленый ад“ так хорошо, как я думал, что его знаю. Когда ты едешь боком на таких скоростях, все меняется»

Из-за очень высокого риска для жизни дрифт на Северной петле Нюрбургринга категорически запрещен. Судите сами: для того, чтобы не просто проехать, а именно пройти в дрифте 20,76 километров «Зеленого ада», Вону приходилось разгоняться до 241 км/ч, входя в повороты боком на невероятной для дрифта скорости, скользя на 6-й передаче.

«Один из самых безумных кадров — прыжок на участке Пфланцгартен. Весь участок проходился на огромной скорости, и сразу после приземления мне нужно было выставить машину боком, чтобы замедлиться перед крутым правым поворотом. Ни миллиметра на ошибку. Черт, вот это было безумие!» — рассказывает Вон Гиттин-младший.

Вон Гиттин-младший: «Дрифт на Нюрбургринге стал величайшим вызовом в моей жизни: люди спрашивали, возможно ли это в принципе, многие не верили, что водитель и автомобиль могут выйти целыми из такого испытания. Что-то внутри заставило меня взяться за это дело, чтобы разрешить эти сомнения»

К прохождению Северной петли Нюрбургринга готовился не только пилот, но и его автомобиль Ford Mustang RTR. Мощность автомобиля при помощи настроек нагнетателя Vortech JL Trim Supercharger была увеличена до 900 л.с., а ограничитель поворота колес установили на 65 градусов. Кроме того, в болиде были размещены 6 микрофонов для записи звука, а также видеокамеры.

В итоге трасса была пройдена в дрифте, что до этого считалось невозможным. При этом было стерто три комплекта шин Nitto, которые разрисовали стремительными полосами почти 21 километр асфальта, и уничтожен один квадрокоптер.

Фото, видео: Ford