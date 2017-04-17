Велосипедист разогнался до 240 км/ч с помощью Porsche Cayenne

В Великобритании установлен новый европейский рекорд скорости на велосипеде. Помогал спортсмену установить новое достижение Porsche Cayenne.

Porsche Cayenne
Porsche Cayenne

Porsche > Cayenne

Рекорд установлен 44-летним британским спортсменом Нилом Кэмпбеллом на специально подготовленном велосипеде. Его конструкция гарантирует сохранение целостности на скорости до 320 км/ч.

Рама велосипеда изготовлена из композитных материалов, ряд деталей распечатали на 3D-принтере, колеса — с особыми шинами, которые были изготовлены специально для установления рекорда.

Помогал установить рекорд Porsche Cayenne Turbo (550 л.с.) с аэродинамическим щитом сзади. За рулем машины находился чемпион Великобритании по дрэг-рейсингу Энди Фрост.

Вначале Кэмпбелл держался за автомобиль, который разогнал его до 177 км/ч. Затем велосипедист отцепился от машины и продолжил самостоятельный разгон в «воздушном мешке» автомобиля. В итоге он разогнался до 240 км/ч.

Фото: Porsche

Видео: Youtube

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Отзывы о Porsche Cayenne (1)

Porsche 2013 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Потрясающий звук!

Недостатки:

Нет

Комментарий:

Топово звучит!

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