Гонщик-экстремал погиб при попытке установить рекорд скорости на реактивном трицикле

Француз Франсуа Жисcи прославился несколькими рекордами, установленными на весьма опасных транспортных средствах — велосипедах на реактивной тяге. 5 мая во время подготовки к очередному достижению гонщик вылетел с трассы и разбился.

О последнем рекорде Жисси «За рулем» сообщал в сентябре прошлого года: француз разогнался до 261 км/ч на трицикле с движителем в виде баллона, наполненного смесью сжатого воздуха и воды. Первую сотню реактивный снаряд набрал всего за 0,551 с.

В планах Жисси было достичь рубежа в 400 км/ч на транспортном средстве такого же типа, тренировочные заезды проходили утром 5 мая в аэропорту коммуны Мюншуз в департаменте Верхний Рейн на северо-востоке Франции. На скорости примерно 300 км/ч гонщик не справился с управлением, вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и разбился. Полиция называет возможной причиной аварии неровность трассы: трицикл подбросило, он сошел с прямолинейной траектории, а скорректировать курс на такой скорости гонщик не успел. На помощь Жисси вылетел вертолет с медиками, но спасти «человека-ракету» им, к сожалению, не удалось: полученные травмы, оказались несовместимыми с жизнью.

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Фото: facebook.com/Fgissy, twitter.com/ToutelaPresse