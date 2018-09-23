Болид Ф1, истребитель, супербайк, спорткары и электромобиль: кто быстрее? Результат вас удивит!

В Турции состоялся необычный заезд: в соревновании по дрэг-рейсингу приняли участие совершенно разные транспортные средства.

Устроители Фестиваля аэрокосмических технологий в Турции решили прорекламировать новый аэропорт Стамбула (Istanbul New Airport) проведя на его взлетно-посадочной полосе необычные гонки.

Очень разным транспортным средствам предстояло сразиться, чтобы показать, кто станет быстрейшим в заезде на 400 метров на прямой. На стартовой линии выстроились болид Формулы-1 RB8 2012 года, спорткары Aston Martin Vantage (510 л.с.) и Lotus Evora 410 (410 л.с.), мотоцикл Kawasaki Ninja H2R (310 л.с.), истребитель F-16, бизнес-джет Challenger 605 и электромобиль Tesla Model S P1000DL, подготовленный для участия в чемпионате EPCS (798 л.с.). Результат заезда оказался крайне неожиданным!

Старт лучше всего удался тест-пилоту команды Red Bull Racing Джейку Деннису, а хуже всего с места тронулись самолеты. Устанавливать же победителя пришлось с помощью фотофиниша. Оказалось, что местная звезда, депутат и пятикратный чемпион мира в классе «Суперспорт» Кенан Суфуоглу прошел дистанцию за 9,43 секунды, на четыре сотых быстрее Денниса. Третьим финишную черту пересек F16, а вот Tesla была лишь четвертой. Спорткары же замкнули протокол, пятым ожидаемо оказался Aston Martin Vantage.

Суфуоглу, которому принадлежит мировой рекорд скорости на серийном мотоцикле (400 км/ч), заявил, что сбылась его мечта: ему удалось сразиться с реактивным истребителем и болидом Формулы-1 на одной трассе.

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Фото: Motor1

Видео: Youtube