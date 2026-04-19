Полный привод, мощный мотор, блокировки – подробности о новом внедорожнике

Hongqi P567 с запасом хода 1350 км и мощностью 831 л.с. дебютирует в Пекине

Новый гибридный флагман Hongqi P567 получил весьма характерную внешность, которую сложно спутать с чем-то другим. Дизайнеры сделали ставку на брутальность: массивные пластиковые накладки на арках, крупные фары и зеркала, а также абсолютно плоская крыша. Задняя дверь, кстати, откидывается целиком, и на ней закреплено запасное колесо – решение, больше характерное для внедорожников. Впереди красуется большая решётка с вертикальными элементами, а на крыше можно разглядеть датчики лидаров. Ручки дверей, правда, остались самыми обычными.

Под необычным кузовом скрывается ещё более интересная силовая установка. По сути, это гибрид с увеличенным запасом хода, где бензиновый 2-литровый турбомотор вообще не связан с колёсами. Его задача – работать как генератор, питая аккумулятор и, соответственно, четыре электромотора, по одному на каждое колесо. Суммарная отдача этой системы впечатляет: пиковые 831 лошадиная сила и 1320 Нм крутящего момента. Причём заявленный пробег на одной заправке и полном заряде батареи достигает 1350 километров в смешанном цикле. Для повышения проходимости инженеры предусмотрели блокировки дифференциалов на обеих осях.

Полные технические спецификации и окончательный дизайн интерьера производитель обещает раскрыть уже скоро – на Пекинском международном автосалоне. А продажи новой модели, как сообщает портал CarNewsChina, должны начаться ещё до конца этого года.

Вообще, с именем у этой машины вышла отдельная история. В прошлом году Hongqi даже проводила народное голосование, и победил вариант «Hongqi 1927» – отсылка к году создания Народно-освободительной армии Китая. Правда, официального подтверждения, что серийный автомобиль пойдёт именно под этим именем, пока так и не последовало.