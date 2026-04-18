«Луноход-1» — первый автономный электромобиль!

Самые важные для автомобилистов события в новом выпуске «Разборки недели»

12 апреля вся страна отметила Всемирный день авиации и космонавтики. Вспомним, на каких автомобилях ездили покорители космоса и какие автомобили покоряли космос.

Новинки российского рынка

Марка Волга показала третью модель из тех, что начнут производить этим летом в Нижнем Новгороде. Это среднеразмерный кроссовер с индексом K40. Автомобиль будут предлагать в двух версиях: полноприводная с двигателем в 200 л.с. и переднеприводная (147 л.с.). Оба ДВС – бензиновые.

Кроссовер Jetour T1 готовится к российской прописке. Калининградский завод «Автотор» ведет наладку конвейера для сборки данной модели. Предполагается две комплектации: с двигателем в 147 л.с. и передним приводом, а также полноприводная комплектация с мотором в 245 л.с.

Автомобили Юрия Гагарина

Любимой машиной Юрия Гагарина была Волга ГАЗ-21. После его героического полета правительство СССР сделало космонавту подарок. Это была черная Волга с голубым салоном. Сейчас автомобиль хранится в музее Гагарина в его родном городе Гжатске (ныне город Гагарин).

Чуть раньше гагаринским называли шикарный ЗИЛ-111 голубого цвета — тот самый кабриолет, который встречал Юрия Гагарина в аэропорту «Внуково» и вез космонавта через ликующую Москву в Кремль. Этот отреставрированный автомобиль выставлен в Музее техники Вадима Задорожного.

Среди машин Гагарина была и прекрасная «француженка» — Matra Bonnet Djet 5. В 1965 году во время визита во Францию машину преподнесли покорителю космоса. Известно, что автомобиль из Парижа в Москву прибыл своим ходом. После гибели Юрия Гагарина Matra была куплена частным литовским коллекционером.

Журнал «За рулем» в космосе

23 ноября 2023 года «За рулем» подарил Московскому музею космонавтики поистине уникальный номер журнала, который побывал в космосе. Речь про мартовский выпуск «За рулем», датированный 2000-м годом.

