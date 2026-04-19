В России выбрали лучший китайский автомобиль
Nissan радикально изменил новый X-Trail: первые подробности о кроссовере
Когда завод не решился: какие машины делали советские автолюбители своими руками

Советские самоделки: универсалы, кабриолеты и купе на базе Волг, Москвичей и ЗАЗов

Советский автопром не баловал покупателей разнообразием модификаций с разными кузовами. Их нехватку, как могли, компенсировали сами изобретательные автолюбители.

Даешь универсал!

Всё началось еще в 1950-х. Советское автомобильное народное творчество тогда было направлено в основном на создание машин, необходимых в повседневной жизни, а промышленность подобных либо не предлагала вовсе, либо выпускала в мизерных количествах.

Речь в первую очередь об универсалах. Первый серийный автомобиль с таким кузовом, Москвич-423, появился в Союзе только в 1957 году. Да и те Москвичи продавали в очень ограниченных количествах, поскольку немало машин поставляли в государственные учреждения.

Москвич-400 с кузовом универсал – восполнение прорехи в заводском модельном ряду.
Волги-универсалы обычный покупатель приобрести практически не мог. По сути, первым массовым советским универсалом стал ВАЗ-2102, и произошло это лишь в 1971 году. Ещё раньше, в конце 1940-х, МЗМА сделал десяток опытных дерево-металлических универсалов на базе Москвича-400, но в серию пошли только фургоны. Умельцы же, кто как мог, делали универсалы сами, часто используя кузовные детали от других отечественных автомобилей.

Волги ГАЗ-22 в личную собственность, по сути, не продавали. Отдельные машины попадали в руки лишь представителям советской элиты. Гражданам, имевшим хозяйственные нужды, иногда приходилось самостоятельно делать грузопассажирские машины из седанов или из пикапов, которые производили ремзаводы.

Гибрид Победы ГАЗ-М20 и Волги ГАЗ-22. Нечто подобное серийно делали в Польше.
Но был и наиболее необычный вариант универсала — гибрид кузовов Волги ГАЗ-22 и Победы. Кстати, аналогичные машины серийно выпускали в Польше под именем Warszawa, а ГАЗ подобных автомобилей в производство не запускал.

Оригинальный самодельный минивэн «Афалина».
Ещё один уникальный пример — самодельный минивэн по имени «Афалина». Этот аккуратно и профессионально сделанный гибрид Волги и РАФ-977 — автомобиль такого класса, о котором в советские времена можно было только мечтать.

Двухдверные седаны и купе

Двухдверные версии седанов долгое время входили в программы большинства фирм и в США, и в Западной Европе. Некоторые из них были дешевле четырехдверных, другие, напротив, отличались улучшенной отделкой. Вот именно таких машин и не хватало некоторым советским автолюбителям. Двухдверными в Союзе были только Запорожцы, но в данном случае они, понятно, не в счет.

Двухдверная Волга ГАЗ-21, переделанная из седана, смотрится вполне гармонично. Причем сохранившие первоначальную «осанку» благодаря стандартным элементам шасси машины иногда выглядят даже интереснее серьезно переделанных, сохранивших лишь общую стилистику оригинала.

А это — укороченный двухдверный ЗИС-110. Почему бы и нет? Ведь подобные аналоги делали все американские фирмы, скажем, Cadillac и та же Packard, модель которой и послужила образцом для советского ЗИСа. Производство двухдверных версий в те времена было для всех солидных компаний хорошим тоном. Переделанный ЗИС-110 — еще и кабриолет! А ведь таких модификаций на базе советских автомобилей в Союзе совсем не делали. Их нехватку тоже восполняли умельцы.

Канунников Сергей
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 25
19.04.2026 
