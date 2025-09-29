Амфибии, купе, «кареты» — 15 невероятных самодельных автомобилей СССР

«За рулем» поделился архивными фото уникальных советских машин не для всех

Почему росло и с каждым годом ширилось движение «самавто» в СССР? Причин тому было несколько.

Автомобили оставались дефицитом (за ними записывались в очередь и годами ждали покупки), при этом для многих были неподъемно дороги. Кроме того, советская промышленность не радовала покупателей разнообразием. Граждане знали, что никогда не смогут владеть минивэном или, скажем, спорткупе. А ведь можно сделать себе именно тот автомобиль, который хочется! Пусть и на серийных узлах и агрегатах. Кстати, в 1960-х годах для самодельных машин разрешали использовать максимум запорожский мотор. Позднее, правда, ограничения смягчили.

Многие самоделки выглядели наивно, а иногда неуклюже. Тем не менее, нельзя не поразиться изобретательности, настойчивости и трудолюбию их создателей!

О самоделках времен СССР можно, вероятно, сделать книгу. Но пока вспомним лишь несколько интересных и необычных конструкций.

