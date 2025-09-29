Амфибии, купе, «кареты» — 15 невероятных самодельных автомобилей СССР

#
Почему росло и с каждым годом ширилось движение «самавто» в СССР? Причин тому было несколько.

Автомобили оставались дефицитом (за ними записывались в очередь и годами ждали покупки), при этом для многих были неподъемно дороги. Кроме того, советская промышленность не радовала покупателей разнообразием. Граждане знали, что никогда не смогут владеть минивэном или, скажем, спорткупе. А ведь можно сделать себе именно тот автомобиль, который хочется! Пусть и на серийных узлах и агрегатах. Кстати, в 1960-х годах для самодельных машин разрешали использовать максимум запорожский мотор. Позднее, правда, ограничения смягчили.

Многие самоделки выглядели наивно, а иногда неуклюже. Тем не менее, нельзя не поразиться изобретательности, настойчивости и трудолюбию их создателей!

О самоделках времен СССР можно, вероятно, сделать книгу. Но пока вспомним лишь несколько интересных и необычных конструкций.

Первые самодельщики в СССР появились еще в 1930-х. Автомобили в ту пору простым гражданам не продавали, а ездить-то хотелось. Автомобиль ОКТА (опытная конструкция трехколесного автомобиля) 1932 года построил Евгений Киршевский из Новочеркасска. Трехколесная одноместная машинка имела массу всего 236 кг, мотоциклетные двигатель и коробку передач, тормоз – на единственное заднее колесо. Позднее автор автомобиля соорудил и двухместный вариант.
Кто сказал, что в СССР нельзя было владеть автомобилем класса гран-туризмо? Можно! Если сделать его самому. Ленинградец Аркадий Бабич построил автомобиль еще в 1959-м, и это была уже третья его конструкция. Он даже совершил на этом родстере пробег Ленинград - Симферополь. Причем утверждали, что 2125 км прошел за 20 ходовых часов! Верится с трудом. Но если так, то Бабич – вдвойне герой!
Спортивное купе КД — одна из немногих мелкосерийных самоделок. В 1963-1969 гг. сотрудники НАМИ сделали не менее шести таких машин по эскизам знаменитого дизайнера Эдуарда Молчанова. Кузов, как и у большинства советских самоделок, – стеклопластиковый. Агрегаты, включая двигатель, и компоновка – от ЗАЗ-965.
Одна из немногих самоделок со стальным кузовом работы А. Кучеренко, созданная в 1964-м, называлась Труд. И по праву! Сделать, причем так аккуратно, самостоятельно из стали такую машину – работа, заслуживающая особого уважения. Стилистика — не без американского влияния, но это и придает Труду самобытность.
Самоделки-амфибии – отдельная тема. Одним из первых подобную машину сделал Юрий Чумичев еще в 1966-м. Кузов его Катама сооружен по лодочной технологии – деревянный каркас, обшитый фанерой. Ходовая часть — от серпуховской «инвалидки» С-3А. Мотор от мотоцикла Jawa мог приводить гребной винт или колеса.
В семье жителя Мурманска Николая Парамонова было пятеро детей. Куда их усадить? В самодельный минивэн на агрегатах Москвича, пусть и неказистый, зато вместительный.
Несбыточную мечту советского человека о собственном спорткупе братья Анатолий и Владимир Щербинины воплотили в 1969-м в реальный автомобиль. Причем с самым солидным из доступных на то время двигателем ГАЗ-21. Позднее братья Щербинины вместе с братьями Станиславом и Юрием Алгебраистовыми создали два более современных по дизайну купе с двигателями ГАЗ-24.
Футуристическую, всегда собирающую толпы любопытных конструкцию, которую в те годы называли Земновод, построил москвич Д. Кудрячков. Двигатель ГАЗ-21 стоял в корме, коробка передач – доработанная от Запорожца. По сути, это даже не катер, а глиссер. Скорость на суше – до 110 км/ч, а на воде с помощью водомета – до 50 км/ч!
Купе Ласка московского сантехника Владимира Мещерякова базировалось на узлах ВАЗ-2101. Кузов – рама из швеллеров и уголков и стеклопластик. Необычная особенность – вклеенное ветровое стекло.
И вновь амфибия! Ихтиандр Игоря Рихмана оснащен двигателем ВАЗ-2101 и коробкой передач ЗАЗ. На воде благодаря водомету машина достигала 18 км/ч. Интересная особенность Ихтиандра, помимо бездверного кузова со сдвижным для посадки-высадки колпаком, — полностью независимые подвески и дисковые тормоза на всех колесах.
Рижский автомобиль Петра Назарова Камелус, по сути, представлял собой вариацию на тему хэтчбека на агрегатах «копейки». Кузов – стеклопластиковый, тормозная система самодельная – двухконтурная.
Каравелла Александра Чапыгина — пример безграничной дизайнерской фантазии отечественных Самоделкиных. Мотор в стеклопластиком кузове — от Запорожца, и тоже сзади. Зато кузов – четырехдверный, а передняя подвеска – собственной конструкции.
Компактную машинку класса Оки в 1985-м сделал кутаисский архитектор Вахтанг Двалишвили. Симпатичный вэн длиной всего 3400 мм и с базой 1800 мм был оснащен двигателем ЗАЗ-966. Машину автор назвал Мария.
Это тоже самоделка и, вероятно, первый в СССР репликар. По крайней мере, сделанный столь талантливо. Москвич Спартак Григорян вдохновился подаренной ему масштабной моделью первого автомобиля FIAT 1899 года. Двигатель – от Москвича-407, коробка – Москвича-401, шины – от мотоцикла Урал. Впервые публика машину увидела в 1978-м.
Знаменитая Панголина Александра Кулыгина – умельца из Ухты – в начале 1980-х поражала воображение не избалованных дизайнерскими изысками граждан. Автор использовал агрегаты ВАЗ. Автомобиль удивлял, в частности, подъемной крышей с электроприводом.
Канунников Сергей
Фото:из архива «За рулем»
29.09.2025 
Фото:из архива «За рулем»
