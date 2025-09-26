История советского тюнинга в картинках — от 1960-х до 1990-х

Тюнинг в нашей стране появился не вчера и даже не позавчера, а еще в СССР примерно 60 лет назад. И вот каким он был.

Иностранное слово «тюнинг» вошло в наш обиход и стало модным в 1980-х вместе с потоком иномарок, которые стали разнообразить нашу не очень пеструю прежде автомобильную жизнь. Именно тогда, кстати, в редакцию «За рулем» пошел поток писем примерно такого свойства: «Подскажите: чем приклеить тюнинги на Ниву?».

Но, по сути, сам тюнинг в нашей стране появился не вчера и даже не позавчера, а еще в СССР примерно 60 лет назад – в 1960-е, когда автомобилей становилось все больше и их владельцам захотелось их улучшить, украсить и индивидуализировать.

Все это причудливо эволюционировало от простого к сложному, через забавное, а порой и страшненькое. Посмотрим, как все это было…

