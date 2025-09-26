#
История советского тюнинга в картинках — от 1960-х до 1990-х
Тюнинг в нашей стране появился не вчера и даже...
Журнал HotCars составил рейтинг из 10 самых...
История советского тюнинга в картинках — от 1960-х до 1990-х

Тюнинг в нашей стране появился не вчера и даже не позавчера, а еще в СССР примерно 60 лет назад. И вот каким он был.

Иностранное слово «тюнинг» вошло в наш обиход и стало модным в 1980-х вместе с потоком иномарок, которые стали разнообразить нашу не очень пеструю прежде автомобильную жизнь. Именно тогда, кстати, в редакцию «За рулем» пошел поток писем примерно такого свойства: «Подскажите: чем приклеить тюнинги на Ниву?».

Но, по сути, сам тюнинг в нашей стране появился не вчера и даже не позавчера, а еще в СССР примерно 60 лет назад – в 1960-е, когда автомобилей становилось все больше и их владельцам захотелось их улучшить, украсить и индивидуализировать.

Все это причудливо эволюционировало от простого к сложному, через забавное, а порой и страшненькое. Посмотрим, как все это было…

Оплетка на руль. Делали ее из чего-то типа проволоки. Кстати, яркая проволока служила в те же годы для изготовления брелоков, обрамления стержней шариковых ручек и даже колечек для девочек-подростков. Плетенки на руль делали интерьер автомобиля веселее и у некоторых жили в машинах десятилетиями.
Чехлы на сиденья. Тут был, скорее, практический интерес: сохранить обивку салона для детей и внуков, которым эта машина достанется. Попутно в чехлах делали карманы, иногда огромные, для чего-нибудь полезного или не очень.
На рубеже следующего десятилетия в моду стремительно стали входить «тюнинговые» набалдашники рычагов переключения передач. Особенно трогательно выглядели розочки. Их пристраивали и на частные, и на государственные машины. Кстати, некоторые шоферы, особо любившие свое рабочее место, украшали его не менее празднично, чем частники.
Полный набор: оплетка на руль, цветочек на рычаге. В общем, свой уголок я уберу цветами!
Занавески на заднее стекло возникли от начальственных Чаек и Волг. Именно на машины сотрудников рай-, гор-, обл- и прочих комов хотели сделать похожими свои «ласточки» многие рядовые граждане. Особенно солидно и даже как-то интимно шторки выглядели, разумеется, на Волге.
Более веселенький и демократичный вариант шторок практиковали на любых автомобилях. Тяга к красоте неистребима!
Осовременивание старых, в том числе довоенных автомобилей, стало в 1970-е трендом. Не стоит клеймить их тогдашних владельцев за «колхоз». Ведь это сегодня автомобиль 1930—х — дорогущий раритет, а тогда — семейная машина для ежедневных поездок. Вот так на спортивном BMW 327 появились фары и подфарники Москвича-412, современные противотуманки, диски колес и колпаки.
И вновь улучшение и украшение, на сей раз Победы. Делали подобное в меру возможностей и фантазии. А знатоки отечественного автопрома, глядя на все эти экземпляры, могли проверить свои знания, отгадывая: какая деталь декора откуда взята?
Изящной птичкой-эмблемой от 21-й Волги украшали обычно «двадцатьчетверки», иногда «уазики» и даже Москвичи!
Супер-Волга ГАЗ-24. Дополнительная пара штатных фар, молдинг и умопомрачительные по красоте колпаки, конечно, делали машину непохожей на другие и привлекали к ней завистливое внимание не столь обеспеченных граждан.
Образцово-показательная «шестерка» с почти полным «спортивно-нарядным» тюнинговым набором времен застоя. Бампер от «пятерки», под ним противотуманки (жить им на этом месте недолго!), наклеенный молдинг, решетка на заднее стекло и даже импортные диски и шины! Не хватает лишь очень модных в то время накладок на верх ветрового стекла с надписями (обязательно по-иностранному!): Autorally, Autosport или Avtoexport USSR, ну хотя бы просто Lada.
Спойлеры стали развитием неистребимой тяги к спортивному стилю. Форма и размер изделия зависели от фантазии изготовители и возможностей потребителя.
В комплект к заднему спойлеру иногда шел и передний. От заднего вреда было столько же, сколько пользы, – ноль. А вот передние задевали за все, что можно, царапались, гнулись, ломались, но продолжали оставаться элементом «спортивного» стиля.
Широкие колеса вошли в жизнь стремительно и неукротимо. Особенно на Нивах. Импортные диски могли достать очень немногие, помогали умельцы, делающие широкие диски (так называемые «разварки») из стандартных. Управляемость и ходимость элементов передней подвески по сравнению с такой красотой, разумеется, ерунда.
Любимый автомобиль должен иметь: эмблемы по-иностранному от экспортной версии, а также дополнительные шильдики, где только можно. Высший шик – две выхлопные трубы. Что, правда, куда менее вредно для окружающих, чем так называемые «прямоточные глушители», появившиеся позднее.
Кто придумал лить тормозную жидкость в фары – загадка. Еще большая загадка – чем этот изобретатель руководствовался? Но одно время это увлечение приобрело эпидемиологические масштабы. Страдали машины любых моделей и назначений – от грузовиков до малолитражек.
Тюнинг в законе появился у нас во времена перестройки, когда расплодились соответствующие фирмы. Обычно тюнинг сводился к наращиванию на кузове различных выпуклостей, в той или иной мере вызывающих.
Ни одного дикого кенгуру на территории нашей страны не замечено, а кенгурятников (или кенгуринов) – сколько угодно. С внедорожников они переселились на иные автомобили, и особенно досталось в этом смысле невинной Оке.
В тюнинговый комплект нарядной Оки входили: кенгурятник не только спереди, но и сзади, запаска, подвешенная сзади, и выпуклости иного цвета. Чтобы были заметней.
Тонированные стекла распространились немного раньше, на заре демократизации. А позднее к ним добавились черные фары и фонари. Чем руководствовались проводники этого направления? Загадка!
Заниженные подвески — это не только красиво, но и очень удобно в гонках, особенно по «лежачим полицейским».
Доведение народного тюнинга до абсолюта: это – полный набор всего предыдущего. Только еще ручки дверей надо убрать. Уж они-то чем виноваты?
И вдруг в нас проснулась странная и столь же горячая любовь к голубым фонарям, фарам и даже распылителям стеклоочистителей. А высший шик — еще и подсветка снизу автомобиля. Опять же голубая! В этой страсти явно есть нечто мистическое…
Канунников Сергей
Фото:из архива «За рулем»
26.09.2025 
Фото:из архива «За рулем»
