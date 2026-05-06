#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Toyota Sequoia XK80
9 мая
Самый надежный внедорожник Toyota начали продавать в России: актуальные цены
В России появились в продаже новые Toyota...
Honda Accord
9 мая
Новый Accord только в 2030 году: Honda замораживает обновление бестселлеров
Honda задержит выпуск новинок из-за убытков в...
Почему мыть двигатель на мойке — плохая идея для вашего кошелька
9 мая
Почему мыть двигатель на мойке — плохая идея для вашего кошелька
Мойка двигателя под давлением: когда чистота...

Автошколы ответят за ДТП своих учеников? Новый способ навести порядок на дорогах

Эксперт Сажин: ответственность автошкол за ДТП улучшит подготовку водителей

Государство снова пытается ужесточить правила сдачи на права, но эксперты считают, что бьют не в ту точку.

По мнению автоэксперта Владимира Сажина, новые экзаменационные требования – это лишь борьба с симптомами, а не с болезнью. Он уверен: можно сделать экзамен хоть уровня «Формулы-1», но если за руль садится человек без реальных навыков, результат будет плачевным. Инструкторы в автошколах просто «натаскивают» учеников на конкретные упражнения, превращая обучение в театр абсурда. Выезжая на дорогу, новички не чувствуют ни габаритов машины, ни ритма потока.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Серый рынок перепродажи «красивых» номеров ликвидируют — схема уже есть

«Проблема не в сложности билетов, а в профанации самого процесса подготовки. Люди выходят с правами на руках, не понимая, как работает современный автопром и что такое физика движения», – заявил эксперт по техническим дефектам Михаил Лазарев.

Радикальное решение предложил сам Сажин – ввести аудит обучения каждого новичка, который попал в серьезное ДТП со столбом или, не дай бог, с человеком. Если выяснится, что инструктор халатно отнесся к подготовке, он должен нести юридическую ответственность. Страх потерять лицензию, считает эксперт, работает гораздо лучше абстрактных штрафов и усложненных правил.

Рекомендуем
Какой штраф полагается водителю за постоянные перестроения из ряда в ряд?

«Когда ответственность ляжет на плечи тех, кто учит, качество подготовки вырастет в разы. Сейчас это конвейер, где важен лишь поток выручки», – отметил юрист по ДТП Олег Зорин.

Впрочем, есть и одна действительно полезная инициатива. С 2027 года рынок поддельных медицинских справок для водителей должен исчезнуть. Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) сделает медкомиссию прозрачной, вырезав из системы тех, кому противопоказано управлять машиной.

«Цифровая база исключает человеческий фактор и торговлю здоровьем на медкомиссиях. Это серьезный шаг к безопасности», – подчеркнул эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

По его словам, этот шаг – редкий пример адекватной цифровизации, который действительно закроет лазейки для получения прав людьми с медицинскими противопоказаниями.

Рекомендуем
Получи билет от «За рулем»!

Выставка СТО EXPO 2026

Крупнейшая выставка запчастей и послепродажного обслуживания в России – СТО EXPO – стала бесплатной для наших читателей! За рулем - официальный партнер мероприятия, а значит, вы можете посетить экспозицию с 26 по 29 мая после простой регистрации по ссылке.


До встречи на СТО EXPO, друзья!

Источник:  Pravda.Ru
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 170
06.05.2026 
Фото:АГН Москва
Поделиться:
Оцените материал:
0