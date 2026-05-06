Автошколы ответят за ДТП своих учеников? Новый способ навести порядок на дорогах
Государство снова пытается ужесточить правила сдачи на права, но эксперты считают, что бьют не в ту точку.
По мнению автоэксперта Владимира Сажина, новые экзаменационные требования – это лишь борьба с симптомами, а не с болезнью. Он уверен: можно сделать экзамен хоть уровня «Формулы-1», но если за руль садится человек без реальных навыков, результат будет плачевным. Инструкторы в автошколах просто «натаскивают» учеников на конкретные упражнения, превращая обучение в театр абсурда. Выезжая на дорогу, новички не чувствуют ни габаритов машины, ни ритма потока.
«Проблема не в сложности билетов, а в профанации самого процесса подготовки. Люди выходят с правами на руках, не понимая, как работает современный автопром и что такое физика движения», – заявил эксперт по техническим дефектам Михаил Лазарев.
Радикальное решение предложил сам Сажин – ввести аудит обучения каждого новичка, который попал в серьезное ДТП со столбом или, не дай бог, с человеком. Если выяснится, что инструктор халатно отнесся к подготовке, он должен нести юридическую ответственность. Страх потерять лицензию, считает эксперт, работает гораздо лучше абстрактных штрафов и усложненных правил.
«Когда ответственность ляжет на плечи тех, кто учит, качество подготовки вырастет в разы. Сейчас это конвейер, где важен лишь поток выручки», – отметил юрист по ДТП Олег Зорин.
Впрочем, есть и одна действительно полезная инициатива. С 2027 года рынок поддельных медицинских справок для водителей должен исчезнуть. Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) сделает медкомиссию прозрачной, вырезав из системы тех, кому противопоказано управлять машиной.
«Цифровая база исключает человеческий фактор и торговлю здоровьем на медкомиссиях. Это серьезный шаг к безопасности», – подчеркнул эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.
По его словам, этот шаг – редкий пример адекватной цифровизации, который действительно закроет лазейки для получения прав людьми с медицинскими противопоказаниями.
