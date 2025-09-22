Что ценили автомобилисты 1990-х — подборка забытых аксессуаров

Предлагаем вспомнить о вещах, которыми снаряжали «железных коней» в постсоветскую эпоху.

Рынок всякого рода автомобильных «примочек» постоянно эволюционирует — каких только аксессуаров, призванных облегчить жизнь современному водителю, сегодня нет! Подумать только – гибридные видеорегистраторы, Wi-Fi-камеры, радар-детекторы с GPS-модулями, подголовники с медиапроигрывателями, автоматические солнцезащитные шторки, автономные электронасосы, камеры заднего вида... О подобном когда-то мы даже и мечтать не могли.

Список новомодных и умных приспособлений, вошедших в обиход нынешних автомобилистов, можно перечислять долго. Мы же предлагаем вспомнить о вещах лет минувших, впрочем, в ряде случаев не утративших своей актуальности и по сей день.

Чехлы на сиденья

В 1990-х нашему брату автомобилисту не предоставлялась возможность выбора между светлым или темным цветом салона и его материалами отделки, а понятия Nappa и Alcantara были и вовсе чуждыми. Автовладельцы радовались любому интерьеру, и не важно, с какой обивкой – тканевой или из кожзама. Главное – велюровые чехлы, которыми любой уважающий себя водитель считал необходимым нарядить свою машину. Что любопытно, яркие кожухи на кресла и подголовники считались не только средством защиты от преждевременного износа сидушек, но еще и выполняли роль модного атрибута. К слову, в тренде были чехлы бордового или серого цветов, а еще лучше, если с черными окантовками. При продаже авто наличие подобного аксессуара являлось дополнительным плюсом.

Зеркало заднего вида

Несмотря на то, что панорамное зеркало, которое надевалось поверх штатного, заметно искажало изображение, уменьшая объекты и увеличивая расстояние, его устанавливали практически все без исключения. Во-первых, это было круто, а во-вторых, порой просто необходимо, потому как в те лихие времена, если автомобиль хранился не в гараже, боковые зеркала (к тому же очень маленькие и неинформативные) довольно быстро становились добычей хулиганов. Воришки, как бы трагикомично это ни выглядело, запросто могли продать их по дешевке вашему же соседу. Со временем зеркала заднего вида обзавелись встроенными электронными часами, компасом и даже термометром, светящимся в темноте. Последний, к слову, был пиком совершенства.

Антистатик

Умопомрачительную штуковину использовали подкованные автомобилисты для снятия статического напряжения в салоне. Резиновая полоска, а иной раз еще и несколько, свисающая из-под заднего бампера и волочащаяся по асфальту, выполняла роль заземлителя, параллельно привлекая внимание наличием обильного количества катафотов. Но картина была бы неполной, если бы наряду с антистатиками не украшали фаркоп, на который сажали игрушку или — того экстравагантнее — надевали голову от куклы.

Дополнительный стоп-сигнал

Еще одним фетишем тогдашних автолюбителей можно назвать стоп-сигналы – отдельные квадратные конструкции на ножках-кронштейнах. Пресловутую красную лампу, а то и сразу две, если не четыре, куда только не ставили – на крышу, на бампер или под него, не говоря уже о заднем ветровом стекле. Особо изощренные в довесок к пестрящим огнями «стопарям» вешали на полку багажника декоративный мерцающий фонарик в виде пронзенного стрелой сердца. Девушки были в восторге.

Запорное устройство на рулевую рейку

Первые охранные сигнализации стоили достаточно дорого. Позволить их себе мог далеко не каждый, поэтому в большинстве своем потребители оберегали машины от угона, используя более доступные механические блокираторы. Незамысловатая конструкция представляла собой продолговатую рукоятку, с одной стороны цепляющуюся за руль, а с другой – упирающуюся в торпедо. Обод провернуть можно было только перепилив металлический стержень либо полностью разобрав верхнюю часть приборной панели. Впрочем, и такие умельцы находились. Поэтому в качестве дополнительной защиты автовладельцы применяли еще один замок, блокирующий одновременно и руль, и педаль газа или тормоза. Слегка эволюционировавшие блокираторы встречаются нередко и по сей день.

Съемная автомагнитола

Как бы неудобно ни было повсюду носить за собой автомобильный проигрыватель, но иметь «отстегивающуюся музыку» в своем автомобиле желал каждый. Еще бы — ведь это не заводской, с горем пополам улавливающий УКВ радиоприемник, а последней моды кассетный магнитофон, да еще и с автореверсом и FM-тюнером. Более того, такую магнитолу банально не украдут. Чуть позже умные люди придумали куда более эргономичный вариант — съемные панели. Однако с непривычки у русского человека они довольно часто терялись, и спасало лишь то, что «морду» для любой аудиосистемы всегда можно было купить на ближайшем авторынке. Этим же, увы, пользовались и воры, не гнушаясь остатками магнитолы вашего авто.

Бокс для кассет

Надо же было куда-то складывать в машине кассеты с любимыми песнями? Поэтому стремительную популярность завоевали специальные кассетные боксы. Они легко находили себе место в перчаточном ящике, под «бородой» центральной консоли или прямо на торпедо. Но особую ценность представляли собой подлокотники с предусмотренными нишами для хранения кассет. Они попросту убивали одним махом двух зайцев!

Антенна

Казалось бы, что такого особенного в обычной антенне? Но для автолюбителей в перестроечные времена она являлась не иначе как показателем крутизны. Мало того, что одна красовалась на лобовом стекле, так еще парочка могли находиться на кузове, скажем, на крыше и заднем бампере. И мало кого волновало, что они даже не были подключены. Похожая ситуация, к слову, складывалась со встроенными телефонами, которые ни у кого не работали, но их наличие, несомненно, подчеркивало значимость автовладельца.

Вентилятор

Кондиционер в автомобиле – что за роскошь на закате СССР? Лучшим спасением от жары был миниатюрных размеров вентилятор. Да и то обдувал он исключительно водителя — пассажирам приходилось довольствоваться открытыми окнами. Со временем страну заполонили иномарки с волшебной кнопочкой «A/C», но первые станции по заправке и обслуживанию систем кондиционирования появились гораздо позже. Естественно, никто из счастливых обладателей этих машин не думал о замене салонного фильтра, не говоря уже о какой-то там продувке или дезинфекции.

Оплетка рулевого колеса

Чтобы не потели руки, а руль не обтирался, наши соотечественники чуть ли не поголовно пользовались декоративной оплеткой. Кто-то покупал ее в автомагазине, кто-то обматывал рулевое колесо самостоятельно, используя подручные средства, вроде цветной мягкой проволоки, ненужного в хозяйстве куска ткани или обыкновенной изоленты. Более продвинутые обтягивали обод искусственным мехом, причем их нисколько не смущало, что он осыпался и быстро пачкался. В особом почете такой пушистый руль был у водителей-дальнобойщиков.

Блокнот на присоске

Книжка с отрывными листами для записи, а иногда даже со встроенной ручкой, присутствовала в машине у любого, кто считал себя деловым человеком. А таковыми, надо сказать, в девяностых являлись практически все – и государственные служащие, и кооператоры, и братки. Забавно, но блокнот, который клеился присоской на лобовое стекло и то и дело отваливался, не выдерживая собственного веса, использовали лишь единицы. В большинстве случаев он был не больше чем украшением.

Собачка с качающейся головой

Бульдог, сидящий на приборной панели и весело покачивающий мордочкой, был даже у тех, кто и вовсе ненавидел собак. Как же не следовать последнему писку моды, пусть даже и пылилась игрушка в кабине ржавой «классики», выезжающей на дорогу не чаще двух раз в год. Зато как смотрится! Первые пару недель улыбались и водитель и пассажиры, а потом, как и порядком надоевшую программу «Аншлаг», начинали ненавидеть. Но снимать не решались.

