Не узнать! Что делали с Нивами в 1990-е — самые безбашенные версии
Чего не хватало Ниве
Популярность Нивы подстегнула многих умельцев к ее модернизации. Опытно-промышленное производство ВАЗа занялось удлиненными в базе аж на 500 мм сначала трехдверной, потом пятидверной версиями.
Немного по другому пути пошла тольяттинская фирма «Бронто», ставшая самостоятельной в 1998 году. Начали с инкассаторских версий ВАЗ‑21213. Потребность в подобных машинах в 1990‑е, когда деньги стали главным товаром для перевозки, была очень высока.
Именно от инкассаторского автомобиля в 1995 году родился удачный компромисс – ВАЗ‑21218 Бронто с приподнятой над задними сиденьями крышей, увеличенной на 300 мм (до 2500 мм) базой и соответственно удлиненными дверями.
Машины с двигателями 1,7 л и 1,8 л украшали кенгурятником, иными бамперами и колесами. За десять лет производства собрали чуть более 5000 экземпляров – для тюнинговой машины совсем не плохо.
И лишь 25 экземпляров экзотических ВАЗ‑212183 Ландоле с такой же базой, но открытым пляжным кузовом. Подобные версии при нашем климате, понятно, большим спросом не пользуются.
Еще одна экзотическая Нива фирмы «Бронто» – ВАЗ‑1922 Марш 1996 года. Правда, это была уже не совсем Нива: рама – от УАЗ‑31512 (база 2685 мм). Но агрегаты – от ВАЗ‑21213. Эта машина с гидроусилителем руля, огромными шинами сверхнизкого давления и «ростом» 2430 мм уже, правда, не совсем автомобиль в классическом понимании.
Подобную же рамную конструкцию соорудила в середине 1990‑х и фирма «Мега-Лада» – у нее тоже был усилитель руля и подвески с огромными ходами.
Ближе к народу, хотя и весьма дорогой, стала Нива с дизелем Peugeot. О такой мечтали многие. Французский мотор на ВАЗ‑21215 развивал 65 л. с. при 4600 об/мин и момент 135 Н.м уже при 2250 об/мин. Такую модификацию задумали как экспортную. Но машины, собранные на небольшом предприятии в подмосковном Чехове, продавали и в России. Увы, серийного дизеля Нива не дождалась до сих пор.
Сельские Нивы
Тюнингом в 1990‑е годы занялись и фирмы, близкие к НАМИ, который к тому времени потерял львиную долю своего влияния на отечественный автопром и, соответственно, фронт работ.
Нива по имени Улан отличалась только внешним обвесом и выглядела по тем временам свежо и симпатично. Удивительное, страшноватое создание под названием Былина сделали, как говорили, под конкретного заказчика. А он, как известно, всегда прав.
И иностранцы туда же!
В Западной Европе, да и в других странах, тюнингом наших внедорожников озаботились еще раньше, чем у нас.
Начинку Нивы за рубежом обычно не меняли, но украшали автомобили внешним «обвесом».
В разных странах делали несколько вариантов автомобилей со съемной крышей и пикапы, в том числе с увеличенным задним свесом.
