#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Бензин уходит в отрыв от инфляции
15 сентября
Бензин уходит в отрыв от инфляции
«Коммерсант»: с начала года цены на топливо на...
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...

Не узнать! Что делали с Нивами в 1990-е — самые безбашенные версии

Эксперт Канунников поделился снимками самых необычных Lada Niva

Чего не хватало Ниве

Популярность Нивы подстегнула многих умельцев к ее модернизации. Опытно-промышленное производство ВАЗа занялось удлиненными в базе аж на 500 мм сначала трехдверной, потом пятидверной версиями.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Немного по другому пути пошла тольяттинская фирма «Бронто», ставшая самостоятельной в 1998 году. Начали с инкассаторских версий ВАЗ‑21213. Потребность в подобных машинах в 1990‑е, когда деньги стали главным товаром для перевозки, была очень высока.

ВАЗ‑21218 Бронто с увеличенной на 300 мм колесной базой и приподнятой над задним сиденьем крышей.
ВАЗ‑21218 Бронто с увеличенной на 300 мм колесной базой и приподнятой над задним сиденьем крышей.

Рекомендуем
Передний привод, моторы V6 и V8 — эти Волги готовились к выпуску

Именно от инкассаторского автомобиля в 1995 году родился удачный компромисс – ВАЗ‑21218 Бронто с приподнятой над задними сиденьями крышей, увеличенной на 300 мм (до 2500 мм) базой и соответственно удлиненными дверями.

Машины с двигателями 1,7 л и 1,8 л украшали кенгурятником, иными бамперами и колесами. За десять лет производства собрали чуть более 5000 экземпляров – для тюнинговой машины совсем не плохо.

Пляжных ВАЗ‑212183 Ландоле фирма «Бронто» по заказам собрала лишь 25 штук.
Пляжных ВАЗ‑212183 Ландоле фирма «Бронто» по заказам собрала лишь 25 штук.

И лишь 25 экземпляров экзотических ВАЗ‑212183 Ландоле с такой же базой, но открытым пляжным кузовом. Подобные версии при нашем климате, понятно, большим спросом не пользуются.

Экстремальный вариант Нивы – ВАЗ‑1922 Марш компании «Бронто» построили на шасси УАЗ‑3151.
Экстремальный вариант Нивы – ВАЗ‑1922 Марш компании «Бронто» построили на шасси УАЗ‑3151.

Рекомендуем
Длина 32 метра, мощность 1830 л.с. — для чего в СССР создали этакого монстра?

Еще одна экзотическая Нива фирмы «Бронто» – ВАЗ‑1922 Марш 1996 года. Правда, это была уже не совсем Нива: рама – от УАЗ‑31512 (база 2685 мм). Но агрегаты – от ВАЗ‑21213. Эта машина с гидроусилителем руля, огромными шинами сверхнизкого давления и «ростом» 2430 мм уже, правда, не совсем автомобиль в классическом понимании.

Подобную же рамную конструкцию соорудила в середине 1990‑х и фирма «Мега-Лада» – у нее тоже был усилитель руля и подвески с огромными ходами.

Рамный вездеход на основе Нивы демонстрировала компания «Мега-Лада».
Рамный вездеход на основе Нивы демонстрировала компания «Мега-Лада».

Ближе к народу, хотя и весьма дорогой, стала Нива с дизелем Peugeot. О такой мечтали многие. Французский мотор на ВАЗ‑21215 развивал 65 л. с. при 4600 об/мин и момент 135 Н.м уже при 2250 об/мин. Такую модификацию задумали как экспортную. Но машины, собранные на небольшом предприятии в подмосковном Чехове, продавали и в России. Увы, серийного дизеля Нива не дождалась до сих пор.

ВАЗ‑21215 – это Нива с двигателем Peugeot 1.9. Такие машины предлагали не только за границей, но и у нас.
ВАЗ‑21215 – это Нива с двигателем Peugeot 1.9. Такие машины предлагали не только за границей, но и у нас.

Сельские Нивы

Рекомендуем
Счет на миллионы: советские автодолгожители — рейтинг «За рулем»

Тюнингом в 1990‑е годы занялись и фирмы, близкие к НАМИ, который к тому времени потерял львиную долю своего влияния на отечественный автопром и, соответственно, фронт работ.

Нива по имени Улан отличалась только внешним обвесом и выглядела по тем временам свежо и симпатично. Удивительное, страшноватое создание под названием Былина сделали, как говорили, под конкретного заказчика. А он, как известно, всегда прав.

Ниву по имени Улан в конце 1990‑х годов сделало ателье «Престиж-НАМИ».
Былина – пожалуй, самый экзотический автомобиль на базе ВАЗ‑21213.

И иностранцы туда же!

В Западной Европе, да и в других странах, тюнингом наших внедорожников озаботились еще раньше, чем у нас.

Австралийские варианты Нивы, доработанные местным импортером.
Австралийские варианты Нивы, доработанные местным импортером.

Начинку Нивы за рубежом обычно не меняли, но украшали автомобили внешним «обвесом».

Британский кабриолет Нива по имени Lada Cossack Cabrio.
Британский кабриолет Нива по имени Lada Cossack Cabrio.

В разных странах делали несколько вариантов автомобилей со съемной крышей и пикапы, в том числе с увеличенным задним свесом.

ВАЗ‑21218 Бронто с увеличенной на 300 мм колесной базой и приподнятой над задним сиденьем крышей.
Пляжных ВАЗ‑212183 Ландоле фирма «Бронто» по заказам собрала лишь 25 штук.
Экстремальный вариант Нивы – ВАЗ‑1922 Марш компании «Бронто» построили на шасси УАЗ‑3151.
Рамный вездеход на основе Нивы демонстрировала компания «Мега-Лада».
ВАЗ‑21215 – это Нива с двигателем Peugeot 1.9. Такие машины предлагали не только за границей, но и у нас.
Ниву по имени Улан в конце 1990‑х годов сделало ателье «Престиж-НАМИ».
Былина – пожалуй, самый экзотический автомобиль на базе ВАЗ‑21213.
Британский кабриолет Нива по имени Lada Cossack Cabrio.
Австралийские варианты Нивы, доработанные местным импортером.
Австралийские варианты Нивы, доработанные местным импортером.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Подпишитесь на «За рулем» в
Канунников Сергей
Количество просмотров 6488
12.09.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
+88