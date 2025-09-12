Не узнать! Что делали с Нивами в 1990-е — самые безбашенные версии

Эксперт Канунников поделился снимками самых необычных Lada Niva

Чего не хватало Ниве

Популярность Нивы подстегнула многих умельцев к ее модернизации. Опытно-промышленное производство ВАЗа занялось удлиненными в базе аж на 500 мм сначала трехдверной, потом пятидверной версиями.

Немного по другому пути пошла тольяттинская фирма «Бронто», ставшая самостоятельной в 1998 году. Начали с инкассаторских версий ВАЗ‑21213. Потребность в подобных машинах в 1990‑е, когда деньги стали главным товаром для перевозки, была очень высока.

ВАЗ‑21218 Бронто с увеличенной на 300 мм колесной базой и приподнятой над задним сиденьем крышей.

Именно от инкассаторского автомобиля в 1995 году родился удачный компромисс – ВАЗ‑21218 Бронто с приподнятой над задними сиденьями крышей, увеличенной на 300 мм (до 2500 мм) базой и соответственно удлиненными дверями.

Машины с двигателями 1,7 л и 1,8 л украшали кенгурятником, иными бамперами и колесами. За десять лет производства собрали чуть более 5000 экземпляров – для тюнинговой машины совсем не плохо.

Пляжных ВАЗ‑212183 Ландоле фирма «Бронто» по заказам собрала лишь 25 штук.

И лишь 25 экземпляров экзотических ВАЗ‑212183 Ландоле с такой же базой, но открытым пляжным кузовом. Подобные версии при нашем климате, понятно, большим спросом не пользуются.

Экстремальный вариант Нивы – ВАЗ‑1922 Марш компании «Бронто» построили на шасси УАЗ‑3151.

Еще одна экзотическая Нива фирмы «Бронто» – ВАЗ‑1922 Марш 1996 года. Правда, это была уже не совсем Нива: рама – от УАЗ‑31512 (база 2685 мм). Но агрегаты – от ВАЗ‑21213. Эта машина с гидроусилителем руля, огромными шинами сверхнизкого давления и «ростом» 2430 мм уже, правда, не совсем автомобиль в классическом понимании.

Подобную же рамную конструкцию соорудила в середине 1990‑х и фирма «Мега-Лада» – у нее тоже был усилитель руля и подвески с огромными ходами.

Рамный вездеход на основе Нивы демонстрировала компания «Мега-Лада».

Ближе к народу, хотя и весьма дорогой, стала Нива с дизелем Peugeot. О такой мечтали многие. Французский мотор на ВАЗ‑21215 развивал 65 л. с. при 4600 об/мин и момент 135 Н.м уже при 2250 об/мин. Такую модификацию задумали как экспортную. Но машины, собранные на небольшом предприятии в подмосковном Чехове, продавали и в России. Увы, серийного дизеля Нива не дождалась до сих пор.

ВАЗ‑21215 – это Нива с двигателем Peugeot 1.9. Такие машины предлагали не только за границей, но и у нас.

Сельские Нивы

Тюнингом в 1990‑е годы занялись и фирмы, близкие к НАМИ, который к тому времени потерял львиную долю своего влияния на отечественный автопром и, соответственно, фронт работ.

Нива по имени Улан отличалась только внешним обвесом и выглядела по тем временам свежо и симпатично. Удивительное, страшноватое создание под названием Былина сделали, как говорили, под конкретного заказчика. А он, как известно, всегда прав.

Ниву по имени Улан в конце 1990‑х годов сделало ателье «Престиж-НАМИ». Былина – пожалуй, самый экзотический автомобиль на базе ВАЗ‑21213.

И иностранцы туда же!

В Западной Европе, да и в других странах, тюнингом наших внедорожников озаботились еще раньше, чем у нас.

Австралийские варианты Нивы, доработанные местным импортером.

Начинку Нивы за рубежом обычно не меняли, но украшали автомобили внешним «обвесом».

Британский кабриолет Нива по имени Lada Cossack Cabrio.

В разных странах делали несколько вариантов автомобилей со съемной крышей и пикапы, в том числе с увеличенным задним свесом.

