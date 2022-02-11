За что миллион? Тест самой дорогой (заводской) Нивы — журнал За рулем

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За что миллион? Тест самой дорогой (заводской) Нивы

Бронто выглядит круче обычной Нивы. И по грязи едет лучше. Потому что в ней много изменений - как снаружи, так и внутри.

Стандартная трехдверная Нива в самом дорогом исполнении обойдется в 760 тысяч рублей. Самая дешевая Нива Бронто на 200 тысяч дороже, если говорить о версии Luxe. А комплектация Prestige будет стоить больше миллиона!

Каждый из вас может выиграть внедорожник Лада Нива. Для этого достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» и выбрать лучшие автомобили в каждом из одиннадцати классов. Заполнить анкету можно здесь. Гран-при Голосование завершится 28 февраля 2022 года.

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Легальный тюнинг

Если возможностей стандартной Нивы мало, Бронто — отличный выход. Все элементы, которыми она отличается, можно купить самому. Это усиленная подвеска, и усиленный задний мост, и межколесные дифференциалы повышенного трения от компании «Вал-рейсинг». И внедорожные колеса с шинами размерности 235/75 R15. Все это вместе с установкой обойдется в те же самые 200 тысяч рублей разницы.

Однако у Бронто есть одно важное преимущество — все переделки уже сертифицированы. А если сделать это самостоятельно с обычной Нивой, то могут возникнуть проблемы с регистрацией. Ведь изменение клиренса как раз попадает в список переделок, требующих оформления. А регистрировать самому хлопотно и долго.

За что миллион? Тест самой дорогой (заводской) НивыПри фактически ручной сборке можно было бы переделать управление раздаткой и блокировкой центрального дифференциала. И отдать его одному рычагу, как на Шниве.
При фактически ручной сборке можно было бы переделать управление раздаткой и блокировкой центрального дифференциала. И отдать его одному рычагу, как на Шниве.

За что миллион? Тест самой дорогой (заводской) НивыПо сравнению с обычной Нивой у Бронто дорожный просвет почти на 40 мм больше. А дифференциалы повышенного трения избавили Ниву от ее слабого места — диагонального вывешивания.
По сравнению с обычной Нивой у Бронто дорожный просвет почти на 40 мм больше. А дифференциалы повышенного трения избавили Ниву от ее слабого места — диагонального вывешивания.

Бронто — это броневик?

Сейчас компания Бронто является подразделением фирмы ВИС, а раньше это была самостоятельная организация. С 1993 года она специализируется на постройке бронированных версий Нивы для инкассаторов.

Эта же компания в свое время создала несколько интересных модификаций тольяттинского внедорожника. Например, ВАЗ-21218 Фора. Это трехдверная Нива с увеличенной базой. Но, в отличие от тоже вытянутой ВАЗ-2129, у Форы двери также были удлиненными, что заметно облегчало посадку на второй ряд.

Еще в 1998 году в Бронто создали ВАЗ-212183 Ландоле — это открытая версия Форы. Но популярностью такая машина не пользовалась.

За что миллион? Тест самой дорогой (заводской) НивыВАЗ-21218 «Фора» выпускалась с 1995 по 2005 год.
ВАЗ-21218 «Фора» выпускалась с 1995 по 2005 год.

За что миллион? Тест самой дорогой (заводской) НивыДо потери независимости Бронто делала в основном бронированную Ниву — ВАЗ-212182 «Форс».
До потери независимости Бронто делала в основном бронированную Ниву — ВАЗ-212182 «Форс».

Сначала она была Рысью

Нива Бронто (как модификация) появилась в 2009 году. Но тогда этот автомобиль с индексом 21214–070 назывался Рысь. Такое имя оставалось до 2017 года, после чего она стала Бронто.

Основные отличия от обычной Нивы были уже тогда: два самоблокирующихся дифференциала, усиленная подвеска и задний мост, иная главная пара, увеличенный клиренс и расширенные арки, чтобы туда влезли большие внедорожные колеса.

За что миллион? Тест самой дорогой (заводской) НивыОдной из фирменных «фишек» Рыси была камуфляжная окраска.
Одной из фирменных «фишек» Рыси была камуфляжная окраска.

Базовая версия лучше!

Если хочется купить Ниву Бронто, выбирайте машину в базовой комплектации Luxe. Разница в стоимости с более дорогой версией Prestige — 60 тысяч рублей. А единственное отличие — пластиковый обвес с противотуманными фарами.

У базовой Бронто классические металлические бамперы и обычные подкрылки в арках. В остальном оснащение такое же: кондиционер, электростеклоподъемники и обогрев зеркал и сидений. Все это будет и в базовой версии.

Проблема обвеса не только в том, что его можно оторвать на бездорожье. В таком исполнении буксировочные проушины вкручиваются, а сделать это на бездорожье не всегда возможно. У базовой же версии Luxe традиционные буксировочные петли — они гораздо удобнее и надежнее.

За что миллион? Тест самой дорогой (заводской) НивыВкручиваемые буксировочные проушины для серьезного внедорожника не годятся. Особенно если сделаны из некачественного металла, который легко деформируется.
Вкручиваемые буксировочные проушины для серьезного внедорожника не годятся. Особенно если сделаны из некачественного металла, который легко деформируется.

Или брать обычную Ниву?

У Бронто есть несколько преимуществ перед обычной Нивой. Она круче выглядит, лучше ведет себя на бездорожье. И все переделки законны.

Но есть и минусы, которых не меньше. Стандартный жигулевский мотор с трудом раскручивает большие колеса и разгоняет потяжелевшую машину.

На Бронто карданные валы с крестовинами, которые были раньше (до модернизации) на обычных Нивах. А они как раз являются источниками неприятных шумов и вибраций. К тому же машина нервно ведет себя на ровной дороге и жестче едет на разбитой.

Так что если хочется улучшить возможности обычной Нивы, лучше пойти на компромиссное решение. А именно купить стандартную машину и поставить на нее хорошие внедорожные шины и самоблокирующиеся дифференциалы.

За что миллион? Тест самой дорогой (заводской) Нивы

Бронто выглядит круче обычной Нивы. И по грязи едет лучше. Потому что в ней много изменений — как снаружи, так и внутри.

За что миллион? Тест самой дорогой (заводской) Нивы — фото 1313204За что миллион? Тест самой дорогой (заводской) Нивы — фото 1313203За что миллион? Тест самой дорогой (заводской) Нивы — фото 1313196За что миллион? Тест самой дорогой (заводской) Нивы — фото 1313197За что миллион? Тест самой дорогой (заводской) Нивы — фото 1313198За что миллион? Тест самой дорогой (заводской) Нивы — фото 1313199За что миллион? Тест самой дорогой (заводской) Нивы
За что миллион? Тест самой дорогой (заводской) Нивы

Бронто выглядит круче обычной Нивы. И по грязи едет лучше. Потому что в ней много изменений — как снаружи, так и внутри.

За что миллион? Тест самой дорогой (заводской) Нивы — фото 1313198За что миллион? Тест самой дорогой (заводской) Нивы — фото 1313203За что миллион? Тест самой дорогой (заводской) Нивы — фото 1313197За что миллион? Тест самой дорогой (заводской) Нивы — фото 1313196За что миллион? Тест самой дорогой (заводской) Нивы — фото 1313204За что миллион? Тест самой дорогой (заводской) Нивы — фото 1313199За что миллион? Тест самой дорогой (заводской) Нивы
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Отзывы о LADA Niva (14)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.

Недостатки:

Сплошные недостатки!!!

Комментарий:

Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!

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