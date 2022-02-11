За что миллион? Тест самой дорогой (заводской) Нивы

Бронто выглядит круче обычной Нивы. И по грязи едет лучше. Потому что в ней много изменений - как снаружи, так и внутри.

Стандартная трехдверная Нива в самом дорогом исполнении обойдется в 760 тысяч рублей. Самая дешевая Нива Бронто на 200 тысяч дороже, если говорить о версии Luxe. А комплектация Prestige будет стоить больше миллиона!

Каждый из вас может выиграть внедорожник Лада Нива. Для этого достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» и выбрать лучшие автомобили в каждом из одиннадцати классов. Заполнить анкету можно здесь. Голосование завершится 28 февраля 2022 года.

Легальный тюнинг

Материалы по теме Новая Лада 4х4 против старой: все, что изменилось

Если возможностей стандартной Нивы мало, Бронто — отличный выход. Все элементы, которыми она отличается, можно купить самому. Это усиленная подвеска, и усиленный задний мост, и межколесные дифференциалы повышенного трения от компании «Вал-рейсинг». И внедорожные колеса с шинами размерности 235/75 R15. Все это вместе с установкой обойдется в те же самые 200 тысяч рублей разницы.

Однако у Бронто есть одно важное преимущество — все переделки уже сертифицированы. А если сделать это самостоятельно с обычной Нивой, то могут возникнуть проблемы с регистрацией. Ведь изменение клиренса как раз попадает в список переделок, требующих оформления. А регистрировать самому хлопотно и долго.

При фактически ручной сборке можно было бы переделать управление раздаткой и блокировкой центрального дифференциала. И отдать его одному рычагу, как на Шниве. По сравнению с обычной Нивой у Бронто дорожный просвет почти на 40 мм больше. А дифференциалы повышенного трения избавили Ниву от ее слабого места — диагонального вывешивания.

Бронто — это броневик?

Материалы по теме Взять Ниву или переплатить за Duster? Тест самых дешевых полноприводников

Сейчас компания Бронто является подразделением фирмы ВИС, а раньше это была самостоятельная организация. С 1993 года она специализируется на постройке бронированных версий Нивы для инкассаторов.

Эта же компания в свое время создала несколько интересных модификаций тольяттинского внедорожника. Например, ВАЗ-21218 Фора. Это трехдверная Нива с увеличенной базой. Но, в отличие от тоже вытянутой ВАЗ-2129, у Форы двери также были удлиненными, что заметно облегчало посадку на второй ряд.

Еще в 1998 году в Бронто создали ВАЗ-212183 Ландоле — это открытая версия Форы. Но популярностью такая машина не пользовалась.

ВАЗ-21218 «Фора» выпускалась с 1995 по 2005 год. До потери независимости Бронто делала в основном бронированную Ниву — ВАЗ-212182 «Форс».

Сначала она была Рысью

Нива Бронто (как модификация) появилась в 2009 году. Но тогда этот автомобиль с индексом 21214–070 назывался Рысь. Такое имя оставалось до 2017 года, после чего она стала Бронто.

Основные отличия от обычной Нивы были уже тогда: два самоблокирующихся дифференциала, усиленная подвеска и задний мост, иная главная пара, увеличенный клиренс и расширенные арки, чтобы туда влезли большие внедорожные колеса.

Одной из фирменных «фишек» Рыси была камуфляжная окраска.

Базовая версия лучше!

Материалы по теме Принять участие в розыгрыше автомобилей

Если хочется купить Ниву Бронто, выбирайте машину в базовой комплектации Luxe. Разница в стоимости с более дорогой версией Prestige — 60 тысяч рублей. А единственное отличие — пластиковый обвес с противотуманными фарами.

У базовой Бронто классические металлические бамперы и обычные подкрылки в арках. В остальном оснащение такое же: кондиционер, электростеклоподъемники и обогрев зеркал и сидений. Все это будет и в базовой версии.

Проблема обвеса не только в том, что его можно оторвать на бездорожье. В таком исполнении буксировочные проушины вкручиваются, а сделать это на бездорожье не всегда возможно. У базовой же версии Luxe традиционные буксировочные петли — они гораздо удобнее и надежнее.

Вкручиваемые буксировочные проушины для серьезного внедорожника не годятся. Особенно если сделаны из некачественного металла, который легко деформируется.

Или брать обычную Ниву?

У Бронто есть несколько преимуществ перед обычной Нивой. Она круче выглядит, лучше ведет себя на бездорожье. И все переделки законны.

Но есть и минусы, которых не меньше. Стандартный жигулевский мотор с трудом раскручивает большие колеса и разгоняет потяжелевшую машину.

На Бронто карданные валы с крестовинами, которые были раньше (до модернизации) на обычных Нивах. А они как раз являются источниками неприятных шумов и вибраций. К тому же машина нервно ведет себя на ровной дороге и жестче едет на разбитой.

Так что если хочется улучшить возможности обычной Нивы, лучше пойти на компромиссное решение. А именно купить стандартную машину и поставить на нее хорошие внедорожные шины и самоблокирующиеся дифференциалы.

«За рулем» теперь можно читать в Яндекс.Дзен.