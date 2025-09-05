#
Все роскошные машины Джорджо Армани

Умер Джорджо Армани — модельер, глава гигантского бизнеса и фанат быстрых машин

4 сентября в возрасте 91 года скончался Джорджо Армани. «За рулем» собрал подборку фотографий автомобилей, которые принадлежали легенде мира моды.

Армани был миллиардером, чей бизнес включал несколько модных направлений, рестораны и отели. Он всегда выбирал высокий стиль, и машины не были исключением. В разные годы его видели за рулем самых роскошных и быстрых автомобилей, многие из которых остались в его коллекции по сей день. Вот лишь некоторые: Ferrari 250 GT, Maserati Merak, Lamborghini Miura SV, Alfa Romeo Giulia, Bentley Turbo R, Jaguar S-Type и Alfa Romeo 166, Alfa Romeo GTV6.

Есть в коллекции кутюрье и представительские Mercedes-Benz 600 Pullman и Audi A8 LWB (оба – 2010 года), а также уже ставший классикой Lexus LS 430.

Но основа гаража – все же реально быстрые машины: из более-менее современной эпохи маэстро владел Maserati Quattroporte и Ferrari 612 Scaglietti. Присутствуют и настоящие жемчужины: очень редкий внедорожник Lamborghini LM002 из 1990-х и новейший гиперкар Jaguar C-X75.

Кроме того, как модельер Армани приложил руку к созданию специальных версий Mercedes-Benz CLK, Fiat 500e и скутера Vespa.

Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition (2025). Компактный электрический автомобиль итальянская компания создала в сотрудничестве со знаменитым дизайнером. Разумеется, Армани подарили экземпляр.
Vespa 946 Emporio Armani (2015)
Mercedes-Benz CLK 500 Cabrio by Giorgio Armani (2004)
Bentley Turbo R
Alfa Romeo 166
Alfa Romeo Giulia 1600 Sprint Speciale
Jaguar S-Type
Ferrari 250 GT 2+2 Coupe
Lamborghini Miura P400 SV
Maserati Merak SS
Иннокентий Кишкурно
Фото:DPA, компании-производители
05.09.2025 
Фото:DPA, компании-производители
