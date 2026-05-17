1000-сильный гиперкар стилизовали под раллийную Лянчу — вышло круто!

Kimera K-39 — гиперкар с внешностью культовой Lancia 037 и мотором от Koenigsegg

Итальянская компания Kimera Automobili представила гиперкар Kimera K-39, который готовится покорить Пайкс-Пик.

Kimera известна тем, что строит современные машины, дизайном отсылающиеся к Lancia 037, легендарному ралликару, который был быстрее самой Audi Quattro и стал последним заднеприводным автомобилем, победившем в мировом ралли. Новейшее творение создано с нуля и начинено битурбированным V8 от Koenigsegg, который выдает 1000 л.с. и 1200 Нм.

Короткая база, раздутые крылья плюс современная аэродинамика – это действительно «как бы Lancia 037», только на новом уровне.

Компания планирует отправить машину на знаменитые соревнования по скоростному подъему на холм Пайкс-Пик в американском штате Колорадо. Сложность в том, что на высоте ДВС теряет мощность, и в последнее время рекорды тут ставят исключительно электрички.

Однако в свое время самой быстрой тут была Audi Quattro, а вот оригинальная Lancia 037 – никогда не участвовала. Поэтому участие Kimera K-39 – это красивый жест. Как бы ни сложилась гонка, для самых преданных клиентов компания уже решила построить 10 экземпляров в спецификации Pikes Peak – в особой ливрее «Martini», с увеличенными антикрыльями и в целом более развитой аэродинамикой. Красота!