Гиперрестомод от Kimera Automobili пропитан духом культовых раллийных болидов

Kimera Automobili создан в духе полноприводных ралли-каров Lancia 1980-х

Новинка, получившая название K-39, будет построена на основе оригинального кузова Lancia Beta Turbo, но при этом получит ряд существенных доработок. Корпус будет удлинён на 300 мм, чтобы обеспечить более просторный салон и улучшить аэродинамику.

Также будет установлен новый двигатель, который, по предварительным данным, будет представлять собой 3,5-литровый V6 с двойным турбонаддувом, выдающий мощность около 700 л. с.

K-39 будет оснащён полным приводом, а также получит усовершенствованную подвеску и тормозную систему. Помимо этого, автомобиль будет соответствовать требованиям безопасности FIA, чтобы иметь возможность участвовать в гонках.

Kimera Automobili планирует выпустить K-39 в очень ограниченном количестве – всего 10 экземпляров. Стоимость каждого автомобиля составит около 1,5 миллиона евро.

Источник: Carscoops

Фото: Kimera Automobili