Рейтинг величайших и некогда опаснейших гонок планеты от «За рулем»

«За рулем» рассказал про суть гонок, без которых мир автомобилей был бы другим

Из огромного числа мировых автогонок лишь несколько заслуженно имеют титул легендарных. Причина проста: жесткая конкуренция. Классические состязания, завоевавшие популярность на заре автопрома, остаются непревзойденными. Создать нечто новое пока никому не удалось.

Молодые виды автоспорта вроде дрифта и ралли-кросса известны преимущественно на местном уровне, тогда как мировое внимание приковано к ралли и кольцевым гонкам.

Возможно ли ранжировать знаменитые автомобильные гонки по значению? Да, хотя критерии неясны: число участников, зрителей и эфирного времени зависят от маркетинга и особенностей каждого события. Сравнить многодневный ралли-рейд и короткую Формулу-1 сложно, ведь они различны по характеристикам. Тем не менее мы составили рейтинг по степени важности для мирового автопрома.

9. Гонка чемпионов

ROC (Race оf Champions) — самая молодая великая гонка, созданная раллийной гонщицей Мишель Мутон в честь погибшего коллеги Хенри Тойвонена. Первый старт в 1988 году собрал восемь чемпионов мира по ралли, выступавших на мощных и шумных раллийных машинах.

Сейчас в соревнованиях ROC используются самые разные авто – от багги до суперкаров. Причем среди участников преобладают представители Формулы-1, тогда как представителей ралли становится все меньше.

«Гонка чемпионов» представляет собой серию дуэлей на коротких параллельных участках трассы. При этом проигравший покидает соревнование. Дебютировав в пригороде Парижа победой Юхи Канккунена над Тимо Салоненом, турнир быстро завоевал популярность и стал регулярным. В течение длительного периода (1992–2003 гг.) гонка проходила на Гран-Канарии, завершая сезон чемпионата мира по ралли.

Первоначально в Гонке чемпионов выступали только раллийные гонщики на специализированных машинах. Некоторые считают, что соревнование нужно было оставить в таком виде.

Организаторы перенесли гонку ROC под навес городских стадионов, пригласив звезд различных видов спорта, включая представителей Формулы-1. Исчезли раллийные автомобили и пилоты. В результате гонка превратилась в яркое шоу. Например, на ROC-2017 в Майами половину участников составляли гонщики Формулы-1, включая трех бывших чемпионов. Общий акцент сместился со спортивного на зрелищный. При этом значимость мероприятия в календаре автоспорта сохранилась.

8. «Милле Милья»

Сегодня подобная гонка была бы запрещена как опасный стрит-рейсинг. Но в 1927 году 77 экипажей спокойно проехали на спортивных автомобилях путь от Брешии до Рима и обратно – примерно 1600 км. Маршрут оставался открытым для другого транспорта, что приводило к авариям.

До войны участники «Милле Милья» мчались по общественным трассам без перекрытия движения для обычных водителей. Это приводило к многочисленным несчастным случаям.

Гонка породила немало легенд, например случай с Гансом Германном на Porsche 550 Spyder, который проскочил под закрытый шлагбаум прямо перед поездом. Итальянские бренды Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, Lancia и даже Bugatti приобрели известность благодаря гонке «Милле милья». Среди участников были такие звезды, как Тацио Нуволари, Рудольф Караччиола, Энцо Феррари, Хуан Мануэль Фанхио, Стирлинг Мосс.

Красные дорожные таблички, созданные еще до войны, стали символом знаменитой гонки.

После очередного трагического инцидента гонку запретил Муссолини. После войны ее возобновляли неоднократно, иногда устраивая на закрытой трассе. С 1977 года гонка вновь существует как ретроралли для машин до 1957 года выпуска. «Милле Милья» до сих пор проводится и носит неофициальный титул красивейшей гонки. А еще гонка входит в виртуальную галерею гоночного почета.

7. Гран-при Макао

Заезд в Макао воспринимается как наиболее значимый этап Мирового Туринга, зачастую именно там выявляется чемпион сезона.

Хотя местные пилоты редко побеждают в этой гонке, она является важнейшей в Азии и крупнейшим соревнованием, проводимым на городских улицах с разнообразными поворотами и большим перепадом высот. Трасса проложена по улицам бывшей португальской колонии, ставшей независимой в 1999 году.

Авто первого победителя Гран-при Макао в музее.

Известные победители Гран-при Макао — Айртон Сенна и Михаэль Шумахер. Гонка началась в 1954 году любительским заездом легковых автомобилей. Затем появились формульные классы и мотогонки. С 1983 года проводится престижная международная гонка Формула-3, а с 2005-го — этап чемпионата мира WTCC. Дополнительно проводятся местные соревнования, привлекающие массу зрителей. Так же работает музей Гран-при с коллекцией редких экспонатов.

6. «Пайкс-Пик»

Самый старый подъем на холм (hill climb) прошел в 1897 году возле Ниццы. Действующая историческая трасса расположена в Англии. Наиболее известный подъем — американский «Пайкс Пик». Годом основания гонки стал 1916-й. Трасса отличается значительной высотой: старт дается на высоте 2862 метра, финиш — на высоте 4301 метр над уровнем моря.

Сначала трасса «Пайкс-Пик» состояла из грунтового покрытия, которое постепенно заменили на асфальт. Это положительно сказалось на результатах участников гонки.

Периодически трасса менялась. В основном это связано с улучшением покрытия путем замены грунта асфальтом. Основные характеристики трассы оставались неизменными.

Здесь могут соревноваться почти любые транспортные средства, если они соответствуют требованиям безопасности. Например, суперболид Duster вполне подойдет.

Современная версия трассы протяженностью 19,99 км включает 156 поворотов. Участвуют любые транспортные средства, разделенные на 18 категорий. Участие принимают гонщики из разных стран, включая Японию, Финляндию, Австралию и Францию. Обычно стартует около ста машин, ряд которых управляются всемирно известными пилотами.

5. «Дакар»

Французский мотогонщик Тьерри Сабин в 1977 году потерялся в пустыне во время ралли Абиджан-Ницца. Он чудом выжил и был найден спустя трое суток благодаря помощи аборигенов. После пережитого приключения он создал гонку-марафон по пустыне «Дакар», включающую элементы ориентирования по азимуту и выживания в суровых условиях.

Марафонские ралли-рейды проходят по бездорожью с обязательным использованием навигационных приборов, незаменимых в пустыне.

Первый заезд Париж-Дакар состоялся в 1978 году. По длине маршрута он уступал некоторым другим гонкам. К примеру, Абиджан-Ницца длиннее. Однако популярным стал именно проект Сабина: две недели борьбы с жарой, лишениями и преодолением около 10 000 км.

Ралли «Дакар» из Африки в Америку перенесли после трагического инцидента, произошедшего в Мавритании. Там вооруженные местные жители убили шестерых французских туристов.

Наименование гонки утратило связь с Парижем, а само событие ради безопасности переехало в Южную Америку. Теперь участникам не грозят взрывы мин, перестрелки и захват в плен. Правда и острых ощущений стало меньше.

По старому африканскому маршруту в январе каждого года проходит новая гонка. Однако большинство профессиональных спортсменов предпочитает «Дакар». Как и прежде, значительная часть гонщиков ― любители.