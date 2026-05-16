О каких поломках молчит лампочка Check Engine

Эксперт Ревин объяснил, почему верить индикатору опасно для двигателя и кошелька

Лампочка Check Engine (желтая иконка на панели приборов с силуэтом мотора) не предупредит о многих серьезных проблемах.

Эксперт «За рулем» Алексей Ревин пояснил, что электроника видит лишь сбои в системе управления мотором. О предаварийном состоянии ремня ГРМ или износе цилиндропоршневой группы пиктограмма не скажет, хотя эти поломки грозят дорогим ремонтом.

Например, обрыв ремня на большинстве современных авто приведет к замене клапанов или даже капиталке двигателя. Также индикатор проигнорирует падение компрессии и приближающийся проворот вкладышей.

Если же индикатор загорелся, но двигатель работает ровно – не спешите паниковать. Бывает, что система фиксирует кратковременный сбой. В таком случае можно считать ошибки через разъем OBD-II и сбросить их. А вот когда проблема возвращается снова, поездка в сервис обязательна.

Кстати, цвет пиктограммы – предупреждающий желтый, а не запрещающий красный, как у лампы давления масла или тормозной системы. Красный сигнал требует немедленной остановки, иначе сотрудники ДПС имеют право отправить машину на эвакуаторе.

Эксперт советует не полагаться только на электронику. Лучший способ не пропустить скрытую неисправность – проходить диагностику в автосервисе хотя бы раз в год, а лучше два: перед зимой и летом. Это дешевле, чем ремонт после внезапной поломки.

Любопытно, но одно из исследований показало, что большинство водителей предпочитают игнорировать загоревшийся на панели индикатор неисправности двигателя.

Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
16.05.2026 
