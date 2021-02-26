Сигнал Check Engine мало кого волнует. Исследование

Новое исследование показало, что большинство водителей предпочитают игнорировать загоревшийся на панели индикатор неисправности двигателя.

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Естественно, никому не нравится, когда на панели приборов вдруг загорается индикатор «Проверь двигатель» (Check Engine). Но это очень важный сигнал, который нельзя игнорировать. Возможно, произошел просто разовый сбой одного из многочисленных датчиков, но также нельзя исключать и серьезные проблемы, которые впоследствии приведут к дорогостоящему ремонту. Как вы считаете, многие ли автомобилисты сразу направляются на диагностику, когда у них загорается ненавистный Check Engine?

Страховая компания Reviews выяснила, что только 36,1% людей отгоняют свой автомобиль в сервис после срабатывания индикатора, да и то в течение первой недели после того, как он загорелся. Еще 25% автомобилистов никогда не проверяют, что не так с мотором. Предупреждение о необходимости проверки двигателя растягивается на срок от месяца до года у 29,6% водителей и 9,2% людей ждут, пока неисправность не проявится в виде поломки. Видимо, сразу в сервис направляется только 0,1% автомобилистов.

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Интересно, что мужчины (32%) гораздо чаще, чем женщины (18,4%), не делают диагностику двигателя при срабатывании индикатора Check Engine.

На сроки обращения в сервис влияет и возраст. Среди водителей старше 45 лет 43,4% не склонны затягивать с обращением к мастерам. Среди более молодых водителей таких всего 26,6%.

Исследователи не делают каких-то выводов, но полагают, что к данной ситуации применима старая пословица: «счастье в неведении». Пока автомобиль работает нормально, беспокоиться не нужно. Тем более что в современных автомобилях со сложной электроникой постоянно что-то сбоит.

Какими автомобилями довольно большее количество их владельцев, независимо от степени надежности? Результаты исследования на эту тему вы найдете здесь.

Фото: Sigmund / Unsplash