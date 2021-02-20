Названы машины, которыми вы больше всего довольны

Первую строчку в рейтинге Consumer Reports заняла Mazda, а последнюю — Alfa Romeo.

Материалы по теме Какие машины попадают в ДТП чаще других

Опубликован новый отчет об удовлетворенности владельцев своими автомобилями. В рейтинге Consumer Reports 2021 года есть немало изменений.

На первой строчке оказалась Mazda, перескочив на три позиции вверх. За ней следуют BMW и Subaru. К слову, премиальные бренды, основная идея которых — делать владельцев счастливыми, заняли лишь три позиции в первой десятке. Наряду с BMW, Porsche и Lexus ценятся машины Honda, Toyota, Chrysler, Buick и Hyundai.

Напомним, что рейтинг составляется по результатам опросов автовладельцев Северной Америки. При этом учитывается также безопасность машин по результатам краш-тестов.

В этом году скачек вверх совершила не только Mazda. Chrysler, Buick и Honda поднялись сразу на 5 позиций. При этом Lincoln опустился на 15 позиций, а Genesis — на 13 позиций. Примечательно, что на 10 позиций рухнул и любимый в России Kia.

Рейтинг самых надежных автомобилей 2021 вы найдете здесь. И, кстати, Kia в нем — в тройке абсолютных лидеров.

Фото: Consumer Reports, Karsten Winegeart / Unsplash