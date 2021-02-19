Названы самые надежные машины. KIA молодец!

За год надежность в среднем выросла на 10%, но некоторые марки продолжают постоянно ломаться.

Опубликованы результаты исследования надежности автомобилей от компании JD Power. Первое место в нем занял Lexus — уже девятый раз за 10 лет. За Лексусами следуют автомобили Porsche, а третье место досталось машинам Kia.

С другой стороны, корейский бренд стал первым среди непремиальных машин. При этом Genesis, бывший на первой строчке год назад, скатился на восьмое место.

Самыми ненадежными автомобилями оказались внедорожники Land Rover. Предпоследние позиции заняли машины Alfa Romeo и Jaguar.

Самой же надежной моделью оказался Porsche 911 — второй раз за последние три года.

Исследование этого года показало значительное повышение уровня надежности автомобилей. Количество проблем с машинами снизилось на 10% по сравнению с показателями прошлого года.

«Автопроизводители выпускают все более надежные автомобили, но некоторые проблемы все еще присутствуют», — говорит вице-президент по автомобильной промышленности JD Power Дэйв Сарджент.

С рейтингом самых надежных кроссоверов вы можете ознакомиться здесь.

Фото: Remy Gieling / Unsplash