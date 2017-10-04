«Японцы» уже не такие надежные: их обошел «кореец»

В первый же год участия в рейтинге JD Power 2020 абсолютными победителями стали автомобили Genesis.

«Генезису» как отдельному бренду всего несколько лет. Само имя Genesis немного старше и появилось в 2008 году, будучи названием модели Hyundai. Но прошло уже достаточно времени, чтобы люксовый бренд был включен в ежегодное исследование надежности автомобилей США JD Power. В итоге он возглавил рейтинг самых надежных брендов 2020 года.

Чтобы попасть в исследование JD Power, автомобили бренда должны продаваться минимум три года — за это время должны накопиться не только отзывы владельцев, но и статистика ремонтов. Genesis вышла на американский рынок в конце 2016 года с двумя седанами, G80 и G90. Общий же показатель надежности компании составил 89 баллов, что гораздо больше, чем у бренда Lexus, занявшего второе место, и, тем более, у Buick, оказавшегося на третьем месте. В пятерку самых надежных брендов также вошли Porsche и Toyota.

Можно ли засчитать победу Генезиса, если в его модельном ряду представлено всего пара моделей? Возможно, но в ходе исследования также составляется рейтинг самых надежных моделей.

Высшую награду в категории среднеразмерного премиум-класса получил Genesis G80 (на фото). А где же его старший брат G90? Этот более дорогой и технически сложный седан в топ не попал. Звания самых надежных в своих классах получили такие модели, как Toyota Avalon (большой седан), Honda Fit (компактный автомобиль), Mazda MX-5 Miata (компактный спортивный автомобиль), Lexus ES (компактный автомобиль класса премиум) и Buick Regal (среднеразмерный автомобиль).

Среди пикапов и внедорожников лучшими в плане надежности были признаны Ford F-150, Toyota Tundra, Chevrolet Silverado HD, Nissan Frontier, Buick Encore, Chevrolet Equinox, Chevrolet Tahoe, Toyota 4Runner, Lexus GX и Toyota Sienna, которая стала самым надежным минивэном.

Согласно другим исследованиям, «японцы» все еще остаются самыми надежными автомобилями.

Фото: Genesis, JD Power