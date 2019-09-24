Топ-10 самых надежных кроссоверов с пробегом: японцы рулят

Самые надежные кроссоверы 2019 года были определены во время опроса, проведенного Driver Power.

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Самые надежные внедорожники и кроссоверы были выявлены в ходе опроса тысяч автовладельцев Великобритании. Критерий надежности остается одним из главных при выборе машины, особенно если покупается она с пробегом. Другие аспекты, наподобие максимальной скорости, разгона и количества «лошадей», менее значимы, если вписываются в удобные тарифы налогообложения. Но степень надежности не так просто выявить, поэтому чем больше рейтингов нам предоставляют, тем объективнее становится взгляд покупателя на автомобили.

Рост популярности внедорожников и кроссоверов в последние годы привел к тому, что для них составляются отдельные рейтинги. Способность этих машин преодолевать бездорожье, а также универсальный кузов делают кроссоверы бестселлерами во многих странах. Набирают они популярность и на вторичном рынке. Вопрос степени надежности здесь особенно важен, так как проблемы у этих машин приводят к более дорогостоящему ремонту, чем, скажем, у городских хэтчбеков. Поэтому нелишним будет еще раз посмотреть, какие внедорожники и кроссоверы берут пальму первенства в споре за степень надежности.

Опрос автовладельцев о надежности их машин проводится сообществом Driver Power ежегодно. В этом году в топ-10 вошли только две модели европейского производства. Восемь остальных кроссоверов выпускаются японскими и корейскими автопроизводителями. Начнем с конца.

10. Suzuki Vitara

Это самый старый автомобиль в десятке, продажи которого ведутся с 2005 года. Кроссовер обошел многих более современных и дорогих конкурентов, а его уровень надежности составил более 91%. Очень немногие владельцы жаловались на неисправности, а с существенными проблемами столкнулись лишь 7,8% хозяев.

9. Volvo XC60

Первое поколение Volvo XC60, выпускаемое с 2009 по 2017 годы, должно было повторить успех кроссовера XC90, но автомобиль оказался гораздо популярнее. Более того, его владельцы все еще впечатлены автомобилем, несмотря на то, что ему уже десять лет. С проблемами в XC60 столкнулись лишь 15,6% владельцев, треть из которых сетовали на двигатели. В итоге уровень надежности кроссовера составил 92,3%.

8. Kia Sportage

Третье поколение этого корейского кроссовера считается весьма удачным не только в Англии. Выпускалось оно с 2010 по 2015 годы и стало первым, попавшим в топ-10 надежных кроссоверов. Владельцам нравится именно уровень его надежности. Не обошлось и без нареканий, которые высказали 17,3% опрошенных хозяев. Четверть из них столкнулись с проблемами двигателей. Уровень же надежности Sportage составил 92,57%. Кстати, Kia учла претензии и сделала выводы, которые вы увидите, добравшись до второй строчки рейтинга.

7. Skoda Yeti

Первое поколение чешского кроссовера, попавшее в топ-10, выпускалось с 2009 по 2017 годы. Степень его надежности составила 92,8%, а главной проблемой автомобиля стали отнюдь не двигатели и коробки. На поломки пожаловались 16,7% владельцев, почти половина из которых указала на проблемы с электроникой.

6. Toyota RAV4

Уходящее поколение знаменитого японского кроссовера впечатлило своей надежностью многих. Выпускалось оно с 2012 года и в некоторых странах перестало продаваться в прошлом году, но не у нас. В России еще можно купить этот автомобиль без пробега. Уровень его надежности составляет 94,68%. Девять из десяти владельцев RAV4 не сталкивались с проблемами вообще. Никогда. Остальные 10% жалуются на совершенно разные вещи. То есть типичные неисправности у машины отсутствуют.

5. Lexus NX

Этот премиальный, но небольшой, кроссовер выпускается с 2015 года и до сих пор представлен у дилеров марки без пробега. Уровень его надежности достиг 94,72%, и это не единственная модель Lexus в рейтинге, а значит компания знает, как делать надежные автомобили. Только 3,3 процента владельцев NX сталкивались с проблемами: через год машина вполне может войти в тройку лидеров.

4. Lexus RX

Показатель степени надежности этого популярного кроссовера составил 95,35%. Обратите внимание, что речь идет о третьем поколении, выпускавшемся с 2009 по 2015 годы. С проблемами столкнулись 10,7% владельцев автомобиля. Этот показатель ниже, чем у NX, но благодаря некоторым преимуществам RX занял место на строчку выше.

3. Kia Sorento

Скоро в продаже появится четвертое поколение этого кроссовера, а пока можно купить машину третьего поколения, которая вошла в тройку самых беспроблемных кроссоверов в Англии с показателем надежности Power Driver 95,66%. Его недостатком являются сбои в работе сложной электроники, на которые пожаловались менее 20% столкнувшихся с проблемами владельцев. Поэтому кроссовер уступил своему менее навороченному родственнику — Kia Sportage четвертого поколения.

2. Kia Sportage

Четвертое поколение Kia Sportage оказалось лучше и надежнее, чем третье, расположившееся на восьмой строчке рейтинга. Обошел автомобиль и «старшего брата» за счет менее сложной электроники. Уровень надежности этого кроссовера составил 95,8%: только 16,5% его владельцев сталкивались с проблемами, большинство из которых оказывались незначительными.

1. Lexus RX

Самым надежным среди поставляемых в Англию кроссоверов стал Lexus RX четвертого поколения. Уровень его надежности достиг рекордных 96%. Претензии к машине высказали лишь 9,1% владельцев. В 25% случаев хозяева сетуют на качество лакокрасочного покрытия. Надо отметить, что виной тому строгие экологические стандарты, которые не позволяют красить машины по старинке.

А здесь вы можете ознакомиться с рейтингом самых ломучих автомобилей.

Фото: Toyota, Kia, Skoda, Suzuki, Volvo, Jairph/Unsplash