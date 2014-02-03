Топ-5 самых ненадежных новых автомобилей. В нем появились «японцы»

В J.D. Power заявили, что качество автомобилей по сравнению с 2018 годом лучше не стало.

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Качество автомобилей постоянно росло начиная с 2014 года, но в этот раз специалисты J.D. Power вынуждены били признать, что оно осталось на уровне прошлого года.

В своем рейтинге надежности автомобилей компания подсчитывает количество поломок на 100 автомобилей (PP), возникших в течение первых 90 дней владения: чем ниже показатель PP, тем надежнее автомобили бренда, без деления на модели.

«Автопроизводители продолжают развиваться в таких областях, как информационно-развлекательные системы, которые привлекают внимание потребителей. Однако в этом году появился ряд проблем, в том числе дефекты краски, шумы в тормозной системе и подвеске, не запускающиеся двигатели и частое появление сообщения „Проверь двигатель“ с первых дней владения автомобилем. Кроме того, у большего числа людей возникают проблемы с современными системами помощи водителю, что отрицательно влияет на степень доверия к будущим автономным транспортным средствам», — говорит вице-президент компании J.D. Power Дейв Сарджент.

Самые надежные автомобили сегодня выпускает Genesis. Их индекс PP (количество проблем на 100 автомобилей) составляет всего 63. На втором месте оказался тоже южнокорейский бренд — Kia, PP которого равен 70. Замыкает тройку лидеров Hyundai с результатом 71 PP.

Вопреки расхожему мнению, современные японские автомобили уже давно не являются самыми надежными. В первую пятерку не вошел ни один бренд Страны восходящего солнца, а на четвертом и пятом местах автомобили Ford и Lincoln, у которых индекс PP составил 83 и 84 соответственно.

Один японский бренд даже вошел в топ-5 самых ненадежных автомобилей. Возглавляют список аутсайдеров автомобили марки Jaguar, чей PP достиг 130. На втором месте — автомобили родственного бренда Land Rover. Их индекс РР немного ниже и составляет 123. В тройку самых ненадежных вошли автомобили Mitsubishi с результатом 121 РР. Немного надежнее их оказались машины Alfa Romeo с индексом 118 РР, а замыкает пятерку аутсайдеров бренд Volvo, автомобили которого имеют 114 поломок на 100 штук.

Средний показатель PP по всем маркам в этом году составил 93, и если посмотреть на динамику степени надежности за последние 10 лет, то качество машин улучшилось на 14%, отмечают аналитики J.D. Power.

Автомобили Toyota не попали в пятерку самых надежных, но бренд до сих пор остается самым дорогим в мире среди автомобильных.

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Фото: Mitsubishi