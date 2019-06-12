9 лучших танков XX века

Человечество накопило громадный танковый опыт. Каждой машине и эпохе свойственны свои условия — сравнивать их напрямую не совсем корректно. Поэтому — в строго хронологическом порядке.

Танки покоряют поля сражений уже более сотни лет. Им было суждено исполнять множество ролей — от средства прорыва неприятельской обороны до объекта демонстрации силы. Они развивали успех, совершали грандиозные обходные маневры, были костяком маневренных подразделений, замыкающих стенки громадных котлов. Вели наступление и цементировали оборону.

1. Мал, да удал: «Рено» Ft-17

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Этот неказистый французский танк, принятый на вооружение в 1917 году, на первый взгляд может сойти разве что за гадкого утенка. Маленький, вооруженный всего лишь одним орудием, он выглядел далеко не так грозно, как здоровенные, утыканные множеством огневых точек гиганты вроде британских «ромбов» или немецких A7V.

Но именно «малыш» Ft-17 стал прародителем лучших танков современности. Его революционная, по временам Первой мировой, компоновка (одна башня сверху, двигатель сзади, в отдельном отсеке, мехвод спереди — и больше никаких спонсонов с огневыми точками) обеспечила наилучшее сочетание проходимости, размеров и огневой мощи. Это был именно тот путь, по которому пошла большая часть танков мира — в том числе и восемь из десяти машин, представленных в этой статье.

Ft-17 в разрезе. Хорошо видна схема компоновки — ей будет суждено покорить мир (hedaroart.wordpress.com)

2. Танк Победы: Т-34

Конечно, эта подборка не могла обойтись без него. И это ни в коем случае не дань традиции — вклад «тридцатьчетверки» в войну переоценить очень сложно. Конструкторам удалось создать достаточно грозный танк с серьезным заделом на дальнейшие модификации, благодаря чему он оставался актуальным вплоть до конца Великой Отечественной.

Что еще важнее — путем проб и ошибок «тридцатьчетверку» удалось сделать технологичной — не в последнюю очередь по этой причине он стал одним из самых массовых танков всей войны. А в большом индустриальном конфликте XX века решает вовсе не немногочисленный, но качественный продукт, а «крепкий середняк». И Т-34 на эту роль подходил просто великолепно.

Т-34 на улицах Берлина (http://waralbum.ru)

3. Самый массовый «генерал»: M4 «Шерман»

У нас многие недооценивают этот американский средний танк, а зря. В чем-то он уступает русской «тридцатьчетверке», а в чем-то превосходит. Например, просторное боевое отделение увеличивало комфортность работы экипажа, а значит, и получаемые результаты. «Шерман» отличался плавностью движения, что позволяло результативно стрелять из пушки сразу после остановки, а также был довольно надежен.

На выходе получалась эдакая «американская тридцатьчетверка» — массовый средний танк, отлично подходящий для большой индустриальной войны. Оценили продукт и сами русские — из всей бронетехники ленд-лиза «Шерманы» были одним из самых желанных объектов поставок. Поэтому они массово поучаствовали в завершающих сражениях на Восточном фронте, не избежав и Берлинской операции.

Танк «Шерман», Италия, 1943–1945 гг. (http://waralbum.ru)

4. Крепкий орешек панцердивизий: Pz VI «Тигр»

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У Германии была сильная промышленность — немцам не довелось пережить серьезной гражданской войны в XX веке, да и положение в центре Европы, по соседству с богатыми колониальными державами, издавна подстегивало развиваться быстрее. Поэтому ко Второй мировой они подошли с опытом, кадрами и серьезной индустриальной мощью. И могли позволить себе далеко не идеальные с точки зрения технологичности производства «Тигры». Да, делать их было долго и непросто. Да, от этого их было мало. И серьезно помочь выиграть такую войну, как Вторая мировая, эти танки не могли.

Но на тактическом уровне появившийся в 1942 году «Тигр» был крайне серьезным противником. Отличная, на первых порах, защищенность дополнялась одним из лучших противотанковых орудий за всю войну — переделанной для установки в танк 88-мм зенитки. Благодаря этим качествам «Тигры» были очень хороши в обороне — они могли вести бой на дальних дистанциях и вполне подходили для сравнительно быстрого перебрасывания на самые тяжелые участки. А это было именно то, в чем нуждались немцы во второй половине войны.

«Тигры» под Курском, лето 1943 года (http://waralbum.ru)

5. Опасный хищник Третьего рейха: Pz V «Пантера»

«Пантера» предназначалась для постепенной замены Pz IV — самого массового танка Третьего рейха, который к 1943 году практически исчерпал заделы для модернизации. Замена была хороша — рациональные углы наклона брони, отличное орудие, приличная скорость.

Имелась и ложка дегтя — традиционная для немецкой конструкторской школы сложность в производстве. Но сильная промышленность более-менее справлялась — до конца войны немцы успели изготовить почти 6 тысяч «Пантер», что, по их меркам, довольно много. Это было лишь на 2,5 тысячи меньше, чем тех же самых «четверок». Таким образом, «Пантеры» внесли вполне ощутимый вклад, позволяя Третьему рейху оттягивать свой неизбежный конец.

Подбитая «Пантера» под Ленинградом, январь 1944 года (http://waralbum.ru)

6. Мститель за «сорок первый»: ИС-2

Этот танк начал массово появляться в войсках в 1944 году — когда дела у РККА в целом уже шли намного лучше. Но сполна отомстить за летние поражения 1941–42 годов он смог не только поэтому.

ИС-2 был по-настоящему удачной машиной. Конструкторам удалось совместить привычный вес (как у тяжелого танка КВ) и немного улучшить скорость и дальность езды. И при этом оснастить его шикарным орудием для борьбы с пехотой и укреплениями — но подходившем при этом и для сражения с грозными «Тиграми». А еще ИС-2 был защищен куда лучше старичка КВ — и все это при сохранении прежних размеров.

ИС-2 в Берлине (http://waralbum.ru)

7. Орудие Третьего мира: Т-55

Этот гость из 50-х оставался актуальным довольно долго. Годы, конечно, шли, и из передового танка Т-55 превращался в машину второго и даже третьего эшелона. Но он обладал качествами, обеспечившими ему долгую и интересную жизнь — надежностью, ремонтопригодностью и сравнительной простотой эксплуатации.

Т-55 стал «рабочей лошадкой» Третьего мира. Стран, чьи интересы во многом пересекаются с такими же, как они. И чьи шансы встретить на поле боя не то что суперсовременное, а просто подразделение хорошо обученных и решительных солдат были не так уж и велики. Что делало боевое применение даже устаревающего, но удобного и дешевого в эксплуатации Т-55 вовсе не бесперспективным.

Т-55 в Сирии, наше время (inforeactor.ru)

8. Основа танкового парка: Т-72

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В пользу принятого на вооружение в 1973 году Т-72 говорит как минимум заложенный конструкторами задел на дальнейшие улучшения. Количество его вариантов и модификаций исчисляется многими десятками — как и список стран-эксплуатантов. Даже грозные Т-90 — по сути, глубокая модернизация «семьдесят второго».

Список конфликтов, в которых удалось поучаствовать танку, тоже впечатляет — арабо-израильские войны, Ирак, Чечня, Донбасс и современные войны на Ближнем Востоке. И этот перечень далеко не полон. Всего было изготовлено более 30 тысяч танков, многие из которых рассредоточены по миру до сих пор. А еще Т-72, его глубокие модификации и машины на его базе составляют основу танковых сил современной России.

Т-72 в Грозном, январь 1995 года (topwar.ru)

9. Боевая колесница, пулеметчик молодой: «Меркава»

Израиль всегда был государством-крепостью — военная составляющая была для него на первом месте. Положение усугублялось тем, что Тель-Авиву часто не хотели продавать оружие — то по политическим причинам, то не желая злить арабский мир, то пытаясь повлиять. Евреев подобное радовать не могло, и они стремились создавать свое вооружение. Одним из таких примеров и стал танк «Меркава», пошедший в серию в 1979 году.

Танки «Меркава»

Танк успешно воюет на Ближнем Востоке, собирает хвалебные отзывы танкистов и военных экспертов, модернизируется и уходить на пенсию не собирается.





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Фото: из архива автора