10 ключевых преимуществ нового Соболя NN 4х4

Выяснили, на что способен новый нижегородский минивэн и кому он подойдет

Новый полноприводный Соболь NN 4x4 – автомобиль, созданный для самых разных категорий пользователей, будь то коммерческие компании или семьи, которые любят активный отдых. Ведь данный автомобиль сочетает в себе проходимость рамного внедорожника и комфорт легкового автомобиля, что позволяет ему с одинаковой эффективностью трудиться в любых условиях – на дорогах и бездорожье. Для этого Соболь NN 4х4 и создавался.

1. Кузов полноприводного Соболя NN 4х4 смонтирован на раме. И в раму, и в кузов, по словам конструкторов, изначально закладывалась высочайшая прочность, что достигается за счет использования силовых элементов увеличенного сечения, а также применением клеесварной технологии соединения кузовных панелей. К слову, кузов хорошо защищен от коррозии, так как для его изготовления применяется оцинкованная сталь, а передние крылья и вовсе выполнены из пластика. Интересно, что производитель заявляет 12-летнюю гарантию от появления сквозной коррозии.

2. Силовой агрегат. Сердце Соболя NN 4х4 – современный экономичный дизель мощностью 149,6 л.с. Этот мотор отличается, в частности, низким весом и высоким ресурсом. У него алюминиевая головка блока цилиндров и кованый стальной коленчатый вал. Наличие гидрокомпенсаторов исключает необходимость регулировки тепловых зазоров. В двигателе используется ременный привод механизма газораспределения, в связи с чем снижен уровень шума и упрощено обслуживание. Периодичность замены ремня – каждые 80 000 км – внушает доверие к мотору. В паре с ним работает новая 6-ступенчатая механическая коробка передач отечественного производства, рассчитанная на момент 450 Нм. Благодаря оптимально подобранным передаточным числам она обеспечивает высокое тяговое усилие на бездорожье и позволяет экономить топливо при поездках по магистрали. Использование тросового привода в управлении коробкой сводит к нулю вибрации рычага переключения.

3. Честный полный привод. На хороших дорогах трансмиссия типа Part-time обеспечивает передачу тяги только к задним колесам, позволяя, тем самым, экономить топливо. Передние же колеса вступают в работу на скользких покрытиях и бездорожье. Они подключаются через раздаточную коробку, которая имеет понижающий редуктор планетарного типа с рекордным для автомобилей этого класса передаточным числом – 2,82. Для еще большего повышения проходимости – в частности, для преодоления диагонального вывешивания – дифференциал заднего моста блокируется. И на шоссе, и в городе, и на сельской грунтовке новый Соболь NN 4х4 стремителен, маневрен и экономичен.

Поворотный селектор на приборной панели для подключения режимов полного привода.

4. Энергоемкая подвеска делает езду комфортной как по шоссе, так и по бездорожью. Независимая пружинная подвеска передних колес, смонтированная на прочном стальном подрамнике, наделила автомобиль достойной плавностью хода, а задняя рессорная подвеска – внушительной грузоподъемностью. Большой ход подвески позволяет Соболю NN 4х4 уверенно справляться с самыми серьезными дорожными препятствиями.

Высокий ход подвески – 200 мм – позволяет уверенно преодолевать бездорожье.

5. Отличная геометрическая проходимость. Небольшая колесная база, увеличенный до 220 мм дорожный просвет, а также малая длина переднего и заднего свесов дают автомобилю свободу на пересеченной местности. А от случайных контактов радиаторов и их магистралей с грунтом надежно предохраняет штатная стальная передняя защита. Широкая колея колес препятствует опрокидыванию – Соболь NN 4x4 допускает боковой крен до 40°. Автомобиль рассчитан на преодоление водных преград глубиной до полуметра. А на случай буксировки спереди и сзади имеются стальные проушины.

6. Эффективные тормоза. На всех колесах Соболя NN 4х4 установлены дисковые вентилируемые тормоза. Это наделяет автомобиль возможностью эффективно останавливаться с самых высоких скоростей. Тормозные механизмы не перегреваются даже после серии интенсивных замедлений. Разумеется, тормозная система адаптирована под использование в условиях бездорожья, а потому антиблокировочная система ABS имеет функцию автоматического отключения при блокировке межколесного дифференциала.

7. Комфорт управления. Новый Соболь NN 4x4 заботится о комфорте водителя. Это и подрессоренное кресло (жесткость его подвески корректируется под вес водителя) с широким набором регулировок, включая вылет подушки и жесткость поясничного подпора, и регулируемая по наклону рулевая колонка. К услугам водителя – весь арсенал современной электроники. Открывание дверей по касанию кнопки на двери, климат-контроль, включение двигателя кнопкой «Старт/Стоп», электромеханический стояночный тормоз с автоматическим растормаживанием, электронное управление режимами работы трансмиссии. Круиз-контроль обеспечивает движение с заданной скоростью на дальних дистанциях, снижая утомляемость водителя.

Подрессоренное сиденье водителя с множеством регулировок. Мультимедийная система – с сенсорным дисплеем.

8. Активная безопасность. Датчик света не даст водителю оказаться в темноте и автоматически включит ближний свет при изменении освещенности. Лобовое стекло всегда будет чистым – датчик дождя запустит дворники и в зависимости от интенсивности осадков задаст скорость работы. Ультразвуковые сенсоры в переднем и заднем бамперах облегчат парковку, а датчики слепых зон в зеркалах заднего вида сигнализируют о появлении помех. Система мониторинга давления в шинах сообщит о спущенном колесе.

Система контроля слепых зон.

9. Адаптированность к зиме. Зимний пакет включает подогрев лобового стекла, наружных зеркал и передних сидений, а также предпусковой подогреватель двигателя. В качестве опции доступна возможность заказа подогрева руля.

Зимний пакет: предпусковой подогреватель, подогрев лобового стекла, руля, зеркал, водительского и пассажирского сидений.

10. Модификации на выбор. Полноприводный Соболь NN выпускается в разных модификациях: цельнометаллический фургон – в салоне водитель и два пассажира плюс грузовой отсек объемом 7,8 м³; двухрядный фургон (грузопассажирский комби) – в салоне шестеро, под груз отводится почти 5 кубометров. В 2025 году ожидается универсальный грузовик – с 3-местной кабиной и бортовой платформой с тентом; легковой минивэн – с 7-местным трансформируемым салоном, обеспечивающим комфорт в поездках любой протяженности. А еще готовится модификация «Охотник» с багажником на крыше, рундуками для перевозки снаряжения и трофеев, а также ложементами для ружей.

Вот такой он, Соболь NN 4х4 – многофункциональный, проходимый, с возможностями коммерческого автомобиля и комфортом легковушки.

Технические характеристики

Полная масса 3500 кг

3500 кг Максимальная скорость 130 км/ч

130 км/ч Топливо / запас дизельное / 80 л

дизельное / 80 л Контрольный расход топлива на скорости 60/80 км/ч 6,8/9,5л / 100 км

6,8/9,5л / 100 км Двигатель, тип дизельный

дизельный Мощность 110 кВт (149,6 л.с.)

110 кВт (149,6 л.с.) Рабочий объем 2,5 л

2,5 л Крутящий момент 420 Нм

420 Нм Трансмиссия полный привод, М6

полный привод, М6 Подвеска спереди / сзади независимая, пружинная / зависимая рессорная

независимая, пружинная / зависимая рессорная Рулевое управление реечное с гидроусилителем

реечное с гидроусилителем Тормоза дисковые вентилируемые

дисковые вентилируемые Шины 225/75R16C

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