Грузовики Великой Отечественной

Отмечая очередную годовщину Великой Победы, нельзя не вспомнить ее автомобильных рядовых — грузовые автомобили, служившие в Красной Армии и работающие в тылу: отечественные, ленд-лизовские и даже трофейные.

Эти машины несли свою нелегкую службу в страшном 1941-м, оборонялись, а потом наступали до Берлина и Праги. Ну а затем многие из них участвовали в восстановлении разоренной войной страны — на стройках, на заводах, в колхозах. Каждый из этих гвардии рядовых Великой Отечественной внес свой посильный вклад в Победу…

Грузовики Великой Отечественной

  • Фотоподборку «Автомобили Великой Отечественной — битва конструкций» смотрите здесь.
  • Самые массовые грузовики СССР мы собрали тут.
  • История символа Великой Отечественной — командирского ГАЗ-67Б — по этой ссылке.

Фото: из архива автора
Грузовики Великой Отечественной
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