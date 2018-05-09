Грузовики Великой Отечественной

Эти машины несли свою нелегкую службу в страшном 1941-м, оборонялись, а потом наступали до Берлина и Праги. Ну а затем многие из них участвовали в восстановлении разоренной войной страны — на стройках, на заводах, в колхозах. Каждый из этих гвардии рядовых Великой Отечественной внес свой посильный вклад в Победу…
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Фото: из архива автора
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