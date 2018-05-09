Грузовики Великой Отечественной

BMW X2 и три в уме: большой тест компактного премиума Новенький «икс-второй» только появился в салонах российских дилеров. Его основной конкурент — не менее новый Jaguar E‑Pace. Вписались в эту компанию и Range Rover Evoque, и даже... хэтчбек Infiniti Q30. Так кого же из них предпочесть? Новая Toyota Camry: видеотест Бизнес-седан Toyota Camry теперь понравится не только пассажирам, но и водителю. Хотите знать почему? Ответ — в нашем видеотест-драйве. Cadillac CT6: тест-драйв с оглядкой на Трампа На президентские выборы Дональд Трамп шел с громким лозунгом: «Сделаем Америку снова великой!». Подвернись под руку Трампу новенький Cadillac CT6, представленный как раз во время предвыборной гонки, он и его вознес бы до небес: Make Cadillac Great Again! А готов ли этот роскошный седан вернуть американскую люкс-марку на былую высоту? А в России?