5 самых провальных танков XX века

Говорить о лучших всегда просто и приятно. В случае с танками можно, к примеру, похвалить мощное орудие, броню, надежность или технологичность массового производства. Но на каждый удачный образец всегда найдется его откровенно плохой собрат.

1. Царь-танк — завязший мастодонт

Царь-танк (kem.kp.ru)

Русские по праву славятся умением делать оружие . Но тот, кто много делает, по пути неизбежно совершит массу ошибок. Одной из них был «Царь-танк» — проект инженера Николая Лебеденко, созданный и воплощенный в металле в 1914–1915 годах. Его габариты и до сих пор никем не превзойдены — почти 18 метров в длину, 12 в ширину и 9 в высоту. Да и вес был немаленьким — 60 тонн.

Лебеденко смог пробиться к Николаю II и провел очень грамотную презентацию. Он подарил царю модель танка с пружинным двигателем. Маленький «Царь-танк» весело катался по полу и преодолевал препятствия в виде книг из монаршей библиотеки, что произвело на императора серьезное впечатление. Лебеденко получил деньги на проект.

Увы, реальная ценность танка была невысокой. Огромные, но легкие колеса со спицами должны были повысить проходимость. Но на деле они были крупной уязвимой мишенью, которая ко всему прочему еще и ограничивала сектора обстрела своему же экипажу. Сказалась и другая ахиллесова пята тогдашней отечественной промышленности — не было мощных двигателей. На танк поставили два «Майбаха» со сбитого германского дирижабля. Но даже их оказалось недостаточно, когда сравнительно маленький задний каток танка, на который приходилась большая часть массы, увяз в мягком грунте полигона. «Царь-танк» застрял капитально — сдвинуть с места его так и не удалось. Поэтому спустя несколько лет, в 1923 году он был просто разобран на лом.

2. Schneider CA1 — странное место для орудия

«Шнейдер» СА-1 (artstation.com)

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Совершали ошибки не только отечественные инженеры. Неудачи были не настолько велики и показательны, как с «Царь-танком». Лишь потому, правда, что был поскромнее сам размах — позиционный кризис Великой войны нуждался в разрешении, и армии воюющих сторон требовали более практичных, массовых и быстрых решений.

Концепция танка СА1 французской фирмы Schneider стала зарождаться в умах создателей еще в конце 1914 года. Чтобы не усложнять разработку и производство, конструкторы взяли за основу тракторное гусеничное шасси. Это сыграло злую шутку — серьезно пострадала проходимость, которая была чуть ли не самым важным качеством для танка в ту пору. Те же знаменитые английские «ромбы», гусеницы которых шли вдоль всего корпуса, преодолевали траншеи лучше.

Еще одной проблемной Шнейдера было вооружение. Вернее даже, его расположение. Единственную пушку поместили у правого борта. Сектор обстрела оказался весьма скромным — всего 40 градусов. В результате для смены целей часто приходилось разворачивать весь танк, что в условиях окопной войны среди бесконечных траншей и воронок сильно мешало. Об удержании цели в рамках обстрела во время активного маневрирования речи и не шло. Schneider, кстати, мог бы стать намного лучше — в самом начале конструкторы планировали снабдить его башней, но фронт требовал танки как можно быстрее. В результате получился самый неудачный французский танк Первой мировой войны.

3. A7V — слепой квадратный сарай

A7V. В небоевых условиях большая часть экипажа из 18 человек предпочитала ездить на крыше — внутри адская жара и раскаленный металл (stephencurryone.org)

К началу Второй мировой немцы успели придумать, отработать и реализовать новую концепцию применения танков. Но еще каких-то 20 лет назад сумрачный тевтонский гений и понятия не имел, что же делать с этими новомодными средствами ведения войны.

В попытке не отстать от англичан и французов в Германии разработали танк A7V — здоровенный параллелепипед длиной в 7,3, высотой в 3,3 и шириной в 3 метра и весом в 30 тонн. Машину построили на тракторном шасси той же конструкции, что и у Шнейдера. Но проходимость была еще хуже в силу массы, высоты (и следующего из нее центра тяжести) и отсутствия шнейдерского «корабельного носа», который облегчал преодоление воронок.

Также A7V был крайне неприятен в эксплуатации. Двигатели находились в одном отделении с экипажем, что доводило температуру внутри танка до 50–60 градусов. Это, правда, было свойственно большинству танков Первой мировой. Но тут еще прибавлялись огромные размеры, делающие машину любимой мишенью артиллеристов. И крайне плохой обзор мехвода: расположенный в небольшой возвышающейся рубке, он не видел практически ничего из-за верхней части корпуса собственного танка. Неудивительно, что построили их всего 20 штук — то есть, трофейных британских «ромбов» в кайзеровской армии все равно было больше.

4. Char 2C — большой парень со слабым ударом

Char 2C (pinterest.com)

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Французы учились на своих ошибках . Тракторное шасси и орудия в спонсонах или рубках их больше не устраивали. И тогда они решили создать танки с башней и расположением гусениц, которое позволит успешно преодолевать траншеи и воронки. Так получился легкий FT-17, схема которого стала настолько успешной, что потом использовалась в большинстве танков мира. Обратной стороной этого процесса стала попытка создать тяжелый танк.

2С получился переростком. После «Царь-танка» это второй по размерам танк в мире. А вот по весу «француз» перещеголял «русского» — 75 тонн, не шутки! Проблема была только одна — к концу Первой мировой танк не успел. Но французы все равно построили партию в 10 монстров, которые совершенно устарели к началу Второй мировой. Одна 75-мм пушка и 4 пулемета — не этого в 40-х годах ожидалось от гиганта с такой массой.

Такие танки стали бы для неприятельской авиации идеальной мишенью — большой и неповоротливой. Но им не удалось побывать и в этой роли — когда перевозящий их эшелон попал в безвыходную ситуацию, танки были взорваны французами. По другой версии, их все-таки уничтожили Люфтваффе, но опять же не в бою, а на железнодорожных платформах.

5. Maus — самая большая в мире мышь

Maus в Кубинке (soldat.club)

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Этот красавец оказался самым тяжелым танком за всю историю человечества. Стремление германского командования получить максимально защищенный танк прорыва довело его до чудовищной массы в 188 тонн. Лобовая броня достигала впечатляющей по тем временам толщины — 200 миллиметров. И, что самое удивительное, «Мышь» при этом реально могла перемещаться. Более того, танк для своих размеров управлялся просто великолепно. Его спарка 128-мм и 75-мм орудий была крайне серьезным аргументом, а мощное бронирование поставило бы в тупик даже ИС-2 или американский SuperPershing.

Правда, в бою наш герой так и не поучаствовал — немцы успели изготовить пару прототипов, причем вооружен был только один из них.

Но применение «Мыши» само по себе представило бы одну сплошную проблему. Во-первых, его бы не выдержал практически никакой мост — что резко ограничивало применение танка в богатой реками Европе. Во-вторых, для гиганта не имелось достойных тягачей. Застрянь он в мягком грунте во время отступления (типичная картина для немцев во второй половине войны), и сверхтяжелый танк был бы навсегда потерян.

К тому же не будем забывать, что танк воюет не только с себе подобными — он участвует в общевойсковом бою. Средства разобраться с «Мышью» в нем — артиллерия и авиация — нашлись бы незамедлительно, особенно на завершающем этапе войны.

Текст: Тимур Шерзад



