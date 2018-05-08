Главный автомобиль Парада Победы: кабриолет Шойгу

Самая известная машина армии создавалась не для нападения, обороны или перевозки военных грузов. Борт 0001 ездит всего две недели в году и выполняет ответственную задачу: заменяет коня министру обороны во время парада на Красной площади.

ЗИЛ-41041 АМГ — так по документам именуются кабриолеты, которые выезжают на Красную площадь во время Парада Победы. Их у нас всего три: Борт 0001 для министра обороны, Борт 0002 для командующего парадом, Борт 0003 — запасной, на случай поломки одного из первых двух. Третьему номеру еще ни разу не приходилось выезжать на Красную площадь, и в этом заслуга автомехаников 147-й автомобильной базы Генштаба Министерства обороны. Ну а за рулем Борта 0001 оказывались только самые достойные военные водители и ведущий программы «Часовой» на «Первом канале» Алексей Рафаенко, который и рассказал ЗР о впечатлениях.

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Кабриолет, конечно, гражданская техника, но именно эти машины можно назвать военными. В разработке их облика и начинки участвовали военнослужащие. Компания из Нижнего Новгорода «Атлант дельта», входящая в «Группу ГАЗ», соединила корпус четырехдверного седана ЗИЛ-41041 с рамой американского пикапа GMC Sierra. В 2010 году эти автомобили впервые приняли участие в параде.

ЗИЛ-41041 АМГ — это 6-литровый двигатель, 305 лошадиных сил, длина более 3 метров, вес более 3 тонн. Правда, характер у каждой из машин разный, и это сделано специально. Первая машина более медленная, так как является ведущей. Автомобиль №2 более резкий — его водитель следит за сохранением дистанции между двумя автомобилями. Третий ЗИЛ-41041 создавался универсальным, чтобы в случае ЧП заменить любую из двух звезд военного парада.

Во время парада на Красной площади средняя скорость автомобилей ЗИЛ не превышает 18 км/ч, однако на деле машина способна развивать скорость до 190 км/ч. Правда, до такого предела ее никто никогда не разгонял, даже я держал не больше 60 км/ч, потому что мы проводили испытания в пределах города.

Пробег у машин небольшой. Вне парадов они стоят в гараже и лишь иногда их «выводят на прогулку», чтобы все механизмы пришли в движение и не застаивалось масло.

У всех машин особые шины. Раньше колеса приходилось постоянно менять — они не выдерживали нагрузок брусчаткой Красной площади, да и по дороге к месту парада случалось напороться на гвоздь или стекло. Сегодня шины заполнены самовулканизирующейся жидкой резиной — если вдруг колесо пробьется, оно не подведет и выдержит весь парад.

Машина идет плавно — сказываются особенности подвески. Ручка переключения автоматической коробки передач расположена не рядом с сиденьем, а на руле. Есть и режим механического переключения. Я проверил: рывка не было, даже если переключать передачу при скорости 60 км/ч. Скорее по оборотам почувствовал, что что-то изменилось. При этом, когда машина едет медленно, чувствуешь, что она слегка покачивается. Технология позволяет компенсировать неровности брусчатки: ни водитель, ни пассажир, который стоит, придерживаясь рукой за специальную ручку, не должны качаться.

Двигатель работает очень тихо. Такого качества добивались специально, чтобы шум от работы автомобиля не попал в микрофоны телекомпаний. Еще одна любопытная особенность: в багажнике установлена звукозаписывающая и звукопередающая система, а в подлокотнике одного из сидений есть секретная красная кнопка. Эту кнопку используют перед парадом: она отключает автомобильную электронику, поворотники, дворники, гудок и стоп-сигналы. Это нужно, чтобы водитель во время движения ненароком не испортил торжественность действия. Не выключается только ближний и дальний свет фар.

В обслуживании машин есть ряд ритуалов. Между парадами автомобили стоят в закрытом боксе, но ближе к 9 мая проходят техобслуживание. Накануне парада у машин берут пробы топлива, которые сохраняют до следующего праздника. Полного бака хватает на год — очень экономично. После замера борт обследуют кинологи с собаками, и автомобиль оставляют в гараже под охраной.

Ответственная должность водителя на параде сегодня достается молодым, но опытным офицерам — за военные заслуги. В первую машину могут посадить новичка (как правило, это тот, кто раньше водил машину №3), во вторую — того, кто уже участвовал в параде. Нагрузка у второго водителя гораздо серьезнее: именно он должен следить за соблюдением дистанции и зеркально отображать действия первой машины, когда два кабриолета встречаются в центре главной площади. Для водителей ЗИЛ-41041 АМГ разработан «корпоративный этикет»: руки — обязательно в белых перчатках — требуется держать ниже руля, у колен, чтобы они не мелькали перед многотысячной телеаудиторией.

Отделка салона довольно проста: кожа и пластик под дерево. Машины не бронированные. Главный минус автомобиля — он не предназначен для повседневной езды. «Парадный» — ключевое слово. Раньше автомобили, которые принимали участие в праздновании, были рабочими лошадками: встречали высоких гостей из аэропортов, возили Гагарина по улицам Москвы, участвовали в других торжествах. Но для ЗИЛ-41041 АМГ сезон длится не больше двух недель в году — с конца апреля по начало мая. Машины уверенно держат марку, им вполне удается соответствовать торжественности момента. Жаль только, что им никогда не проехать вдоль морского побережья, не выжать все 190 км/ч и не прокатить веселую компанию. Кабриолеты-то для этого предназначены.