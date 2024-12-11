В России запустят серийное производство тяжелого грузовика — видео уже в Сети

Кадаков перечислил уникальные особенности грузовика БАЗ отечественной разработки

На производственных мощностях Обуховского завода в Шушарах начали сборку полноприводных тяжелых грузовиков БАЗ. Уникальность этого проекта в том, что он создан полностью из российских комплектующих без помощи зарубежных поставщиков, заявил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Интерьер грузовика БАЗ

Полноприводные гражданские грузовики БАЗ официально представлены в рамках выставки Comtrans 2024.

Видео Кадакова непосредственно из цехов сборки грузовиков БАЗ уже можно посмотреть.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Я считаю этот проект уникальным, потому что такой машины у нас в России еще не было. Несмотря на то, что ее разрабатывали в том числе представители военной сферы, грузовик является сугубо гражданским. На Обуховском заводе изначально ставили перед собой задачу создать гражданский тягач, который может работать и самосвалом, который может работать с какой-то подготовкой шасси для любой надстройки – от крана до специфической технологической оснастки.

Эту машину проектировали так, чтобы она была максимально универсальной. И несмотря на то, что тягач выглядит монструозно, он вписывается в традиционные грузовые габариты. Ширина тягача 2,5 метра, она проходит по всем параметрам, несмотря на то, что выглядит грозно. Одна из главных особенностей этой разработки в том, что у тягача нет традиционных мостов, у него независимая подвеска всех колес на качающихся полуосях – передняя ось взаимозаменяема и со средней, и с задней осью.

Для обслуживания тягача меньше понадобится запчастей, не потребуется специальной квалификации по ремонту. И в этом смысле это еще одна уникальная особенность автомобиля – он проектировался так, чтобы максимально сократить номенклатуру и комплектующих во время производства, и запчастей во время ремонта.

Напомним, Международная выставка коммерческих автомобилей COMTRANS International стартовала накануне, 10 декабря и продлится до 13 декабря в ЦВК «Экспоцентр».