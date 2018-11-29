Как поставить на дыбы советский танк Т-34 и другие интересные факты

О том, почему самым удачливым из экипажа танка Т-34 всегда оказывался механик-водитель и как сегодня живется «бронированным ветеранам» — в материале «ЗР».

Что такое Т-34, в нашей стране не знает разве что младенец. Однако мало кто может похвастаться тем, что собственноручно управлял легендарной машиной. А вот ведущему программы «Часовой» на «Первом канале» Алексею Рафаенко это удалось. Об этом его рассказ:

«Средний танк Т-34 хорошо известен нам еще с детства благодаря фильмам о Великой отечественной войне. Вы также могли видеть его во время Парада Победы на Красной площади. Хотя, наверное, я вряд ли открою кому-то секрет, если скажу, что в шествии принимают участие машины, которые не являются свидетелями войны, поскольку были сделаны значительно позже, уже после 1945 года. Новоделами их, конечно, не назовешь, но и ветеранами-ветеранами тоже. Это танки модификации Т-34-85 (число обозначает калибр орудия — 85 мм) и они немного отличаются от Т-34-76, которые принимали участие в сражениях до первой половины 1944 года. В целом, „Тридцатьчетверка“ является самым массовым танком Великой отечественной войны. За все время было выпущено более 54 тыс. таких машин.

По прозвищу «Снайпер»

В рамках программы «Часовой» мы несколько раз пересекались с Т-34. Первый танк, с которым мы познакомились достаточно плотно, носит имя «Снайпер». Эта машина модификации Т-34-76 имеет богатую историю. Прежде чем попасть в Центральный музей бронетанкового вооружения и техники в Кубинке (филиал военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот»), он пролежал под водой около 60 лет. Машину подняли из болота с 6-метровой глубины псковские поисковики в 2003 году. Танк был на удивление в хорошем состоянии. На его башне виднелось слово «Снайпер», что было, по сути, названием танка и дает возможность предполагать, что машина поучаствовала не в одной танковой дуэли.

Специалистам удалось проследить боевой путь Т-34 «Снайпер». Предположительно, машина была выпущена в августе 1942 года в Нижнем Тагиле и принимала участие в сражениях с 1942 по 1943 годов. К сожалению, ничего неизвестно о подвигах, которые совершил экипаж танка. На броне отчетливо видны следы рикошетов снарядов — боевые раны, кем-то и когда-то аккуратно залатанные. Доподлинно неизвестно, почему «Снайпер» затонул. Есть предположение, что это произошло из-за того, что танкисты хотели на нем пройти по какому-то болотцу, однако машина оказалась слишком тяжелой. До съемок очередного выпуска «Часового» мне ни разу не доводилось поездить на Т-34.

Надо отдать должное ремонтной бригаде музея. Эти уникальные люди по имеющимся чертежам сумели восстановить танк и теперь Т-34 «Снайпер» выглядит как новенький. Понятно, что годы, проведенные в трясине, не пошли машине на пользу — когда танк достали, двигатель и электрическая составляющая оставляли желать лучшего. Самой большой проблемой, по словам экспертов, было найти запчасти. Хочется, чтобы отреставрированные танки полностью соответствовали оригиналам. Отыскать необходимые детали достаточно непросто, хотя они, насколько мне известно, по-прежнему хранятся на складах Минобороны.

Не до жиру, быть бы живу

Отличительной особенностью танка «Снайпер» является необычная башня — без командирской башенки. Таких в наши дни сохранилось всего несколько штук. Кроме того, у него отсутствуют прорезиненные вкладки на катках. Все дело в том, что резины на тот момент в стране не хватало и приходилось клепать танки в минимальной комплектации — лишь бы ехал и стрелял. По той же причине во время войны модификация Т-34 разнилась в зависимости от завода-изготовителя. Условно говоря, каждое предприятие вносило в базовую конструкцию свои дополнения или изменения в зависимости от того, какие детали были в наличии. Отсутствие резиновых оплеток делает танк суровым и громким. Думаю, экипажу в нем изрядно доставалось, поскольку машина мало что амортизировала. Впрочем, вряд ли в то время кого-то волновал комфорт танкистов — нужно было просто гнать врага от своих границ.

Как я уже сказал, Т-34 «Снайпер» находится в отличном состоянии. Он на ходу и нам даже позволили убедиться, как он уверенно ездит. Честно скажу, за рычаги конкретно этого танка меня не пустили, несмотря на мой богатый опыт вождения бронетехники. Как говориться, «дедушка» уже совсем старенький и специалисты опасаются за его здоровье в случае, если я вдруг сделаю что-то не так. Чудом является уже то, что эту классическую «Тридцатьчетверку» восстановили и теперь она гордо проезжает своим ходом, а также демонстрируется на различных экспозициях и фестивалях.

Знаменитый танк в деле

Самим испытать в деле Т-34 нам удалось в парке «Патриот» в подмосковном Алабино. Это была уже более поздняя модификация боевой машины с пушкой калибра 85-мм. Такие танки стали поступать на вооружение советской армии во второй половине 1944 года. Разумеется, мне было очень интересно посмотреть машину изнутри и узнать, что она представляет собой на ходу.

В кабине достаточно тесно, при том, что в Т-34-85 умещался экипаж пять человека, в то время как в предыдущей версии танкистов было четверо. На тот момент приходилось уже разделять функции наводчика и командира для большей эффективности — иначе люди уже не справлялись. Просторнее в танке после этого не стало. Мне например было крайне неудобно пробираться к месту механика-водителя. Надо еще учитывать, что когда мы в него залезли, в кабине не было боекомплекта. В военное время там размещалось несколько десятков снарядов. В сам лючок пролезть тоже оказалось непростой задачей. Это в кино танкисты ловко туда заскакивают и выскакивают обратно, а чтобы сделать это в реальности, нужна определенная ловкость.

Все на виду

Управление у Т-34-85 в принципе такое же, что и в современных моделях танков. Единственное, что все проще и ничто никуда не спрятано. Практически вся электрика и механические тяги у тебя находятся перед глазами. Коробка передач, трансмиссия, фрикционы — все здесь. Ты можешь наблюдать, как все это работает, что куда включается и как влияет на твою машину. По причине жесткой экономии никто в то время не думал об эргономике, о каких-то там фальшпанелях. Опять же, с точки зрения ремонтопригодности, может быть, такой подход даже более правильный. За счет того, что все механизмы открыты, механик-водитель и другие члены экипажа могли легко добраться до любого узла, чтобы его починить. Это в наше время мы привыкли чуть что ехать в автосервис, а тогда большую часть работ приходилось выполнять самим, если конечно речь не шла о серьезных повреждениях.

Мы немного покатались по полигону. Танк действительно очень резвый. Сразу понятно, за что его ценили в войсках. Максимальная скорость по шоссе составляет 54 км/ч, а по пересеченной местности — 36 км/ч. Отмечу, что даже 30 км/ч по полям — это уже очень приличная скорость. То есть нельзя сказать, что эти многотонные бронированные машины неуклюже переваливались — напротив, он достаточно быстро набирает обороты и резво мчится вперед. В нем прямо чувствуется мощь.

С движением этого танка я никаких проблем не испытал. Единственное, что я сам к нему относился очень бережно и трепетно, очень переживал, что могу что-нибудь повредить. В силу возраста машина очень капризна к сцеплению, к работе фрикционов и так далее. То, что он может сломаться еще полбеды, его же еще надо будет чинить. Опять возвращаемся к вопросу с поиском запчастей. Просто так ведь не пойдешь и не возьмешь на ближайшем складе все, что тебе нужно. Поэтому механики, которые ездят на этих танках, с огромной любовью относятся к машинам — практически как к родным. Мне даже показалось, что со своими личными автомобилями они обращаются не столь трепетно.

Кроватная сетка как средство защиты

Т-34 являлся очень перспективным и местами опережающим свое время танком. Вместе с тем понятно, что броня у него была гораздо слабее, чем у современных боевых машин. Нынешние танки имеют не только пассивную (саму броню), но и активную защиту, которая способна поражать приближающиеся угрозы еще до их воздействия на машину. Разумеется, ни о чем подобном на тот момент речи не шло — хотя бы потому, что и гранатометов-то таких не было. Печально знаменитый фаустпатрон появился уже ближе к концу войны и стал серьезной бедой для наших танкистов. Так называемые «фаустники» могли легко спрятаться, а затем неожиданно выползти из какой-нибудь щели, и произвести выстрел по танку с небольшого расстояния. Хотя сама машина после такого удара могла уцелеть, ее экипаж зачастую погибал. Приходилось пускать в ход житейскую смекалку. Если вы посмотрите кадры военной хроники, то увидите, что танкисты пытались соорудить прототип современной динамической защиты — на технику лепили какие-то сетки от кроватей, старые велосипеды… одним словом, пытались оснастить танки дополнительным железом, чтобы снаряды на подлете прожигали эту псевдо-защиту прежде, чем добраться до самой брони. Впрочем, мне так и не удалось выяснить, помогал ли в действительности такой прием, или же все это делалось больше для самоуспокоения танкистов.

Живая мишень

Мне довелось брать интервью у танкиста, механика-водителя танка Т-34, провоевавшего на этом типе машин в общей сложности почти два года. О машине ветеран Великой отечественной войны Борис Пирожков, которому на тот момент было всего 18 лет, отзывается с большой любовью. За два года этот танкист сменил три экипажа и пять машин и сам в конечном счете получил тяжелое ранение при штурме Кенигсберга и был комиссован. По словам ветерана, большая иллюзия думать, что в танке ты защищен от всего. Как раз, наоборот — на поле всё и все стреляют, прежде всего, именно в танк. Тот же пехотинец все-таки сам по себе. Понятно, что он более уязвимый, но ему легче спрятаться. А вот если ты сидишь в танке, то по тебе палят бронебойные пушки, самолеты скидывают на тебя бомбы. При этом тоже важно сказать, что именно механик-водитель в танке считался самым «живучим». Его расположение все-таки чуть ниже, чем у остальных членов экипажа, при том, что основные повреждения наносились, разумеется, в районе среза башни и по бокам танка — там броня тоньше. Так что у механика-водителя шансов на выживание все же чуть побольше. Плюс у него есть собственный люк для эвакуации в случае, если в машину попали, она загорелась и перестала двигаться.

Устойчивость Т-34 также оставляла желать лучшего. Глядя на эту огромную многотонную машину, сложно представить, что ее можно в буквальном смысле поставить на дыбы. Как рассказал Борис Пирожков, достаточно удара небольшой авиабомбы, чтобы танк встал под углом 90 градусов. Но, тем не менее, повторюсь: на тот момент это была одна из самых лучших бронемашин — танк Победы, который прошел войну от первого до последнего дня».

Интересные факты о Т-34:

При изготовлении «Тридцатьчетверки» применялась автоматическая сварка под флюсом. До этого никто в мире не использовал такую технологию в массовом производстве. Благодаря ей производительность сварочных работ выросла в 10 раз.

Т-34 имеет широкую географию эксплуатации. Это первый в мире средний танк, который использовался от заполярья до южной Африки, во всех часовых поясах.

К 1944 году стоимость отечественного танка Т-34 была по приблизительным подсчетам в 40 раз ниже стоимости немецкого «Тигра». Хотя вопрос, уместно ли сравнивать средний танк с 85-мм орудием и тяжелого бронированного монстра с 88-мм пушкой, до сих пор остается открытым.

Т-34 нередко называют оружием Великой Победы, однако эта машина принимала участие во многих военных конфликтах уже после Второй мировой. К примеру, танк был свидетелем Гражданской войны в Китае (1946–1949 г.г.), Суэцкого кризиса (1956–1957г.г.), войны во Вьетнаме (1965–1975 г.г.) и Гражданской войны в Йемене (2014–2015 г.г.).

В России официально Т-34 был снят с вооружения только в 1993 году. До 2005 года большое количество машин оставалось на базах хранения вооружения и техники, затем они были переданы в музеи по всей стране.

Технические характеристики танка Т-34-76

Масса 28,2–30,9 т

Длина (вместе с пушкой) 5,9 м

Вооружение: 76‑мм нарезная пушка Ф‑34 образца 1940 г.; два 7,62‑мм пулемета ДТ

Запас хода на пересечённой местности 225 км

Макс. скорость 55 км/ч

Мощность двигателя 400 л/с

Экипаж 4 человека

Технические характеристики танка Т-34-85 (пришел на смену Т-34-76 в 1944 году)

Масса 32 т

Длина (вместе с пушкой) 8 м

Вооружение: 85‑мм Д‑5 (ранняя версия), ЗИС-С‑53

Запас хода на пересечённой местности 225 км

Макс. скорость 55 км/ч

Мощность двигателя 500 л/c

Экипаж 5 человек

Выпуски программы «Часовой» с Алексеем Рафаенко смотрите на официальном сайте «Первого канала». А выпуск про Т-34 — вот здесь.

Фото: «Первый канал»