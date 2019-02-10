Какая комфортная иномарка: тест-драйв американского танка «Шерман»

Удивительный факт: эта машина поучаствовала чуть ли не во всех крупных битвах Второй мировой войны, в том числе и в самом многочисленном танковом сражении на Курской дуге. Но при этом в танке, выпущенном 80 лет назад, уже были такие «навороты», которых отечественный автопром не мог освоить до XXI века.

Материалы по теме Как поставить на дыбы советский танк Т-34 и другие интересные факты о нем

Рассказывает ведущий программы «Часовой» на Первом канале Алексей Рафаенко:

Моя встреча с танком М4 «Шерман» состоялась во время съемок в городе Североморске Мурманской области. Как легенда американской бронетехники оказалась в Заполярье? Напомню, что с конца лета 1941 года мы начали получать от западных союзников по антигитлеровской коалиции помощь по ленд-лизу. В один из весенних дней 1945 года транспортник «Томас Дональдсон» должен был причалить к нашим берегам, чтобы доставить очередную партию машин. На борту находились танки, артиллерийские и зенитные орудия, паровозы. Однако на подступах к Кольской гавани судно торпедировала немецкая подводная лодка. Экипажу удалось спастись, но груз ушел на дно.

Вторая жизнь

В 2010 году корабль обнаружили военнослужащие Северного флота ВМФ России. Для спасения техники была развернута небывалая по своим масштабам операция: на сушу подняли три танка «Шерман», паровоз и асфальтоукладчик. Спустя более 70 лет они, наконец, оказались на той земле, куда и направлялись. Дальше технику распределили по военным музеям в разных частях страны.

Над танком «Шерман», о котором мы снимали репортаж, реставраторам пришлось изрядно потрудиться. Повезло еще, что все поднятые со дна Баренцева моря танки остались относительно целыми, а значит не было необходимости что-то додумывать за конструкторов. Хотя понятно, что состояние двигателя, электромеханической части оставляли желать лучшего. Не тронутой временем осталась броня, если не считать следов коррозии, которая успела «поесть» металл за годы под водой.

Часть деталей запрашивали со складов в США, кое-что брали с наших машин, потому что больше оказалось неоткуда. Спустя всего два месяца машина вновь встала на гусеницы. Можно сказать, что это на 97% аутентичный танк.

Все включено

Оказавшись внутри танка, сразу понимаешь, что он импортный: в нем комфортно и просторно. В некоторых моментах зарубежные конструкторы заботились об экипаже больше, чем привыкли у нас. В М4 «Шерман» много места не только для механика-водителя, но и для остальных четырех танкистов. Реставраторы танка утверждают, что машины комплектовались для жизни очень серьезно. Может быть, военная байка, но поговаривают, что в них даже был предусмотрен штатный кофейник! Наверняка советские солдаты, получив такие танки, были как минимум в недоумении. Мало кто из них кофе-то пил, а тут на тебе — кофейник, да еще и штатный. Да еще и в танке.

Система «Старт-стоп»

Материалы по теме Три мифа и одна правда о легендарном танке Т-34

Интересно, что заводится М4 «Шерман» с кнопки, как многие современные автомобили. От тебя требуется только включить массу и нажать кнопку стартера, назовем ее так. Это впечатляет. Мы, российские автолюбители, только лет десять как привыкли, что вместо замка зажигания может быть кнопка. Что уж говорить о военной технике. В нашу машину садишься, накачиваешь масло, а дальше надо заводить ее либо с воздуха, либо от аккумулятора, либо комбинированным способом. Сделать это без определенных знаний и навыков не получится. А тут все просто. Справится даже человек, до этого видевший танк только по телевизору.

Машина сегодня не только ездит, но и стреляет. Правда, не боевыми, а салютационными снарядами. Как и у нашего Т-34, орудие М4 «Шерман» модифицировалось в ходе войны: первые танки получили 75-мм пушку М3, более поздние образцы оснащены 76-мм орудием M1 с улучшенными противотанковыми свойствами. Некоторые машины были вооружены 105-мм гаубицей М4, которая являлась доработанной для применения в танке гаубицей M2A1. Главным их предназначением была непосредственная огневая поддержка пехоты.









Крупная мишень

Тот факт, что «Шерман» был просторным танком — одновременно и его плюс, и минус. «Американец» значительно выше советского собрата (высота «Шермана» — 3 метра, а Т-34 — 2,3 метра). Следовательно, он был более удобной мишенью для вражеских снарядов. Пожалуй, уже только это обстоятельство легко перекрывает все доводы о комфорте. На поле боя, чем выше ты сидишь, тем больше у тебя шансов угодить под обстрел. К тому же машине с высоким центром тяжести гораздо легче перевернуться.

Другим недостатком было то, что американский танк хорошо горел. Все дело в бензиновом двигателе. Дизельное топливо, на котором ездили наши «тридцатьчетверки», конечно, тоже горело неплохо, но машины все-таки вспыхивали не так быстро. Это давало экипажу несколько дополнительных секунд — счет шел именно на секунды — чтобы вылезти и спастись. Обратите внимание, что одевались танкисты по-особенному, избегая цепляющихся элементов: зашивали или спарывали на форме карманы, не надевали ремней. Делали все, чтобы в экстренном случае ни за что не зацепиться и не сгореть в танке заживо. Впрочем, предположу, что раз «Шерман» был просторнее наших Т-34, то и выбираться из него было проще.

Держи связь

В целом, я бы сравнил М4 «Шерман» с хорошей иномаркой. Комфортная и просторная машина, не очень проблемная в плане ремонта. Наши солдаты ценили ее за плавность хода и за хорошо налаженную внутреннюю связь. В наших танках она появилась далеко не сразу, и войну мы начинали с сигнальными флажками. Связь была только в командирском танке. Его немцы выбивали сразу, поскольку он был по периметру обнесен круговой антенной. Остальные танкисты общались между собой с помощью флажков или по принципу «делай, как я»: танки выполняли то же, что и головной танк. У американцев же изначально была хорошая связь во всех танках, и наши бойцы не могли не оценить это.

Верный союзник

Начиная с осени 1942 года, когда танки «Шерман» стали поступать на вооружение Советской Армии, они приняли участие практически во всех крупных сражениях на советско-германском фронте, включая Курскую битву. Всего за время войны было выпущено более 49 тыс. танков «Шерман» различных модификаций. Можно сказать, что это одна из самых массовых бронемашин в мире.

К сожалению, наш «Шерман» не успел проявить себя на поле боя, затонув всего за пару месяцев до окончания войны. Тем не менее эта машина наряду с другими «бронированными ветеранами» является символом эпохи. Сейчас он находится в музее ВВС Северного флота и ждет своего часа, чтобы по традиции вновь принять участие в ежегодном параде Победы в Мурманске.

Технические характеристики танка М4 «Шерман»

Масса 30,3 т

Длина корпуса 5,9 м

Вооружение 75-мм нарезная пушка M3, 76-мм пушка М1, 105-мм гаубица М4; 2 пулемета 7,62-мм M1919A4 и один 12,7-мм пулемет M2HB (зенитный)

Запас хода по шоссе 190 км

Скорость по шоссе 48 км/ч

Мощность двигателя 400 л/с

Экипаж 5 человек