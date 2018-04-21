Наш Т-72Б3 против немецкого Леопарда-2: пришельцы из прошлого

Самые крупные битвы бронетехники, самые отчаянные марш-броски, самый большой опыт боевого применения, самые авторитетные конструкторские школы — Россия и Германия были и остаются танковыми сверхдержавами. Самые серьезные соперники для наших «тэшек» — по-прежнему немецкие машины семейства кошачьих.

По следу Тигра

Даже в заокеанских рейтингах Леопард-2 нередко опережает американский Абрамс М1А2. У военных экспертов, разумеется, есть основания выводить немецкую машину на первое место. Но к званию «лучший танк мира» надо относиться с долей здорового скепсиса. Взгляните на башню Леопарда-2, зенитный пулемет вам ничего не напоминает? Все правильно, это МG3A1 — прямой потомок, точнее адаптированный под современный патрон MG-42 времен Второй мировой войны. Понимаю, весьма удачная «машинка», но не для третьего же тысячелетия! Лишь совсем недавно на танках бундесвера пулемет-легенду стали заменять на современный Heckler & Koch MG5 или дистанционно управляемый модуль со «стволом» 12,7 мм.

Леопард модификации 2А4. Башня с бронелистами без рационального угла наклона. Даже ребенок определит — танк сделан в Германии.

В животном мире крупная кошка леопард относится к роду пантер, так же как и тигр. Забавно — в немецкой бронетехнике легко прослеживаются эти звериные родовые черты. Леопард-2, как и танки вермахта времен Второй мировой, отличается вертикальной установкой бронелистов. Рациональных углов наклона брони на корпусе и на башне минимум, особенно на ранних модификациях. Мало того, громадный Леопард переразмерен в ширину и достаточно тяжел — типичные «тигриные» проблемы, затрудняющие транспортировку по железной дороге.

Получается, немцы с завидным упорством наступают на те же грабли? Не во всем. Во время войны с СССР были у машин кошачьего племени проблемы с ресурсом, мощностью двигателей и, главное, немцы не смогли наладить ремонт своих сложных танков в полевых условиях. Так вот, пробег Леопарда-2 до капитального ремонта составляет 10 тысяч километров. Силовая установка — турбодизель мощностью 1500 л.с., объединенный в единый блок с гидромеханической трансмиссией. Помимо высокой энерговооруженности такое техническое решение дает еще хорошую ремонтопригодность — силовую установку в сборе даже в полевых условиях можно поменять за 35 минут. Отличный показатель!

Леопард 2A5 армии Бундесвера с башней нового образца. Попытка расположить бронелисты рационально. Приглядитесь к пулемету. Это прямой потомок MG-42 времен Второй мировой войны.

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Есть у танка и другие плюсы. Леопард-2 обладает приемлемой подвижностью. Вооружение мощное: 120-мм гладкоствольная пушка Rheinmetall с современными боеприпасами и два пулемета. Орудие стабилизировано в двух плоскостях. А вот автомата заряжания не предусмотрено. Поэтому в обитаемой башне танка находятся 3 человека: командир, наводчик и заряжающий. И это не все — в корме башни расположена часть боекомплекта. Ниша, где лежат снаряды, оборудована вышибными панелями. Считается, что при попадании снаряда в «пороховой погреб» такой конструкции у людей выше шансы уцелеть (кстати, остальной боеприпас и топливо хорошо изолированы от экипажа). Минус один — неимоверный размер башни и сопутствующий этому вес.

А после того, как плоская маска пушки (начиная с модификации 2А5) уступила место модернизированному варианту с рациональными углами наклона брони, пришлось электрогидравлический привод башни менять на электрический. И все равно, скорость поворота башни не фигурирует в числе главных добродетелей Леопарда-2. Зато танк оборудован прекрасным цейссовским прицелом, эффективной системой управления огнем, тепловизорными камерами, обеспечивающими круговой обзор всем членам экипажа, системой пожаротушения, многослойной броней, подбитой с внутренней стороны противоосколочными матами.

Место механика водителя. Простор, педали и штурвал управления.

Леопард-2 стоит на вооружении с 1979 года и относится к танкам третьего поколения. За годы эксплуатации его не раз улучшали, переоснащали и даже подвергали «фейслифтингу». Наиболее свежие и актуальные модификации 2А5, 2А6, 2А7+. Последняя анонсирована в 2010 году и, скорее всего, радикальных улучшений в дальнейшем не будет — модернизационный потенциал танка на этом исчерпан.

Наследник тридцатьчетверки

Наш T-72 меньше, ниже и существенно легче Леопарда-2. Принят на вооружение в 1973 году и являет собой почти идеальный пример простого и, главное, массового танка. За годы производства неоднократно модернизировался. Последняя версия под индексом Т-72Б3 принята на вооружение в 2011 году и на сегодняшний день успела обрасти рядом дополнительных улучшений 2014 и 2016 года. Для чего возятся с танком старого образца? Насыщение армии боевыми машинами четвертого поколения Т-14 Армата —дело не одного дня и даже года. Лучший способ сохранять боеспособность бронетанковых войск в переходный период — подтягивать к современным требованиям машину с хорошим модернизационным потенциалом.

Т-72Б3 модификации 2016 года. На танк смонтирован комплекс динамической защиты «Реликт» с бортовыми экранами и решетками.

В сравнении с «немцем» отечественный танк — воплощение совсем другой концепции: низкий силуэт, мощное вооружение на компактном и маневренном шасси. Российская гладкоствольная пушка 2А46М-5 калибром 125 миллиметров, пожалуй, даст фору леопардовской. Это самая свежая модернизация орудия 2А46М с улучшенной на 20 процентов кучностью и уменьшенным в 1,7 раза рассеиванием при стрельбе с ходу. Автомат заряжания доработан под новые бронебойные подкалиберные снаряды Свинец 1,2.

Место механика-водителя в Т-72Б3 теснее, чем у немецкого танка. Органы управления — педали и рычаги.

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Вот здесь требуется отступление. Благодаря автомату заряжания в башне только два человека — командир и наводчик. Значит, башня меньше и легче, чем в немецкой боевой машине. Добавьте сюда округлую форму, оптимальную для рикошета вражеских снарядов, хорошее бронирование, динамическую защиту (на ранних модификациях Контакт-5, на поздних — Реликт) и зенитный пулемет калибром 12,7 мм. Таким образом, по части «верхов» Т-72БЗ как минимум не хуже Леопарда. И это при том, что для достижения достойной огневой силы на нашем танке не пришлось городить огромную «мансарду» с электроприводом.

С цейссовскими прицелами и зарубежной электроникой тягаться, конечно, трудно. Но модернизация значительно улучшила оснащение нашего танка. Он получил новый прицел наводчика Сосна-У с тепловизионным каналом, автомат сопровождения цели, современный цифровой баллистический вычислитель, дисплейный комплекс механика-водителя с камерой заднего обзора. На самых свежих модификациях появился и панорамный стабилизированный прицел командира.

К сожалению, вживление нового оборудования не обошлось без досадных ляпов, связанных с эргономикой и удобством использования. Но в целом точность стрельбы как с места, так и в движении стала лучше, приборы наведения надежно работают при любой погоде и в любое время суток. Да и дальность стрельбы на уровне лучших мировых образцов. Будем считать, что в плане оптики и электроники с Леопардом у Т-72Б3 свежих модификаций наметился паритет.

Т-72Б3 раннего образца с динамической защитой «Контакт 5». Модернизированная пушка и новый прицел позволяют стрелять точно и с места, и с ходу.

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Защита нашей машины во многом даже лучше, чем у немецкой. Меньший вес Т-72Б3 означает не «жиже» броня, а суммарно меньший объем защищаемого пространства (сам танк не такой слоноподобный). Система пожаротушения на нашем танке тоже есть. Вот с динамической защитой до последнего времени дело обстояло хуже — комплекс Контакт-5 откровенно устарел. Ситуацию исправила защита Реликт, которую устанавливают на свежие модификации Т-72Б3. Особенно хороши бортовые панели с интегрированными модулями динамической защиты и решетчатыми экранами, укрывающими моторно-трансмиссионное отделение. Мало того, в составе штатных принадлежностей танка есть дополнительные модули и экраны для установки на башню вместо ящиков ЗИП.

И, наконец, двигатель. Займемся забавной математикой. Удельная мощность Леопарда-2 с 1500-сильным двигателем составляет 23,8 л.с. на тонну. Т-72Б3 ранних образцов со старым добрым дизелем В-84-1 мощностью 840 лошадей имел показатель 18,3. Заметное отставание! Последние модификации машины оснащают новым двигателем В-92С2Ф мощностью 1130 л.с., что дает удельную мощность 24,5 л.с./т. В таких случаях принято говорить — догнали и обогнали.

Махина весом 46 тонн способна не только быстро ездить, но и прыгать!

А теперь картина в целом. В общем, Леопард-2 и T-72Б3 равные соперники, несмотря на разные концепции и не младенческий возраст конструкции. Трудно предсказать, кто окажется сильнее при очной встрече — у каждого есть свои достоинства и недостатки. Но, как водится, при равенстве сил успех боевого применения больше зависит от уменья больших командиров и конкретных экипажей толково распорядиться имеющейся матчастью.

Что касается успеха коммерческого, то оба танка стоят на вооружении множества стран. Но соотношение «цена-качество» явно за нашей машиной. За все время производства Леопарда-2 разных модификаций сделано чуть меньше 3,5 тысяч экземпляров. Тираж Т-72 — около 30 тысяч!

Характеристики танков России и Германии

Т-72Б3 Leopard 2А6 ОБЩИЕ ДАННЫЕ Длина/ширина/высота 6860/3460/2226 мм

Дорожный просвет 490 мм

Экипаж 3 чел.

Масса 46000 кг

Максимальная скорость 65 км/ч

Запас хода по шоссе 500–700 км Длина/ширина/высота 7700/3700/2790 мм

Дорожный просвет 490мм

Экипаж 4 чел.

Масса 63000 кг

Максимальная скорость 72 км/ч

Запас хода по шоссе 550 км ДВИГАТЕЛЬ Тип дизельный (многотопливный) с турбонаддувом

Модель В-92С2Ф

Конфигурация V12

Рабочий объем 38,8 л

Мощность 831 кВт/1130 л.с.

Максимальный крутящий момент 4521 Нм Тип дизельный (многотопливный) с турбонаддувом

Модель MB 873 Ka—501

Конфигурация V12

Рабочий объем 47,6 л

Мощность 1100 кВт/1496 л.с.

Максимальный крутящий момент 4700 Нм ПОДВЕСКА индивидуальная торсионная индивидуальная торсионная БРОНИРОВАНИЕ противоснарядная дифференцированная (гомогенная стальная и комбинированная) броня + динамичекая защита противоснарядная комбинированная броня + динамическая защита + активная защита ВООРУЖЕНИЕ Тип/калибр, мм: пушка 2А46М-5/125 + пулемет ПКТМ/7,62 + пулемет НСВТ/12,7 Тип/калибр, мм: пушка Rheinmetall/120 + 2 пулемета МG3A1/7,62 боекомплект, шт 42 выстрела 125 мм (22 в автомате заряжания)

2000 патронов 7,62 мм

750 патронов 12,7 мм боекомплект, шт

42 выстрела 120 мм

4750 патронов 7,62 мм

Фото: из архива автора