Они дебютировали на Параде Победы 2018. Они прошли испытания в ходе боевых действий в Сирии. Они, наконец, одолели долгий путь от разработки и изготовления опытных образцов до первых поставок в войска. Это боевые машины поддержки танков, или, более современно, — боевые машины огневой поддержки.

По мнению военных специалистов, помимо огневой поддержки танков Терминатор пригоден для самостоятельных действий в городе, пустынной и горно-лесистой местности.

Стрелять из пушки по воробьям

Выражение означает — прилагать большие усилия для решения задач, не оправдывающих себя. Это в полной мере относится к применению танков для работы по мелким целям.

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Спору нет, крупный главный калибр — штука хорошая. Но есть и обратная сторона медали: чем солиднее танковая пушка, тем меньше боекомплект и меньше скорострельность. Например, наш танк Т-90 берет на борт чуть больше сорока выстрелов, из которых лишь 22 находятся в автомате заряжания. Скорострельность его 125-миллиметровой пушки 2А46М-5 не выше восьми выстрелов в минуту. Аналогичные показатели и у конкурентов из НАТО, скажем, боекомплект к 120-миллиметровой пушке Rheinmetall танка Leopard II составляет 42 выстрела. Это означает, что в ходе боевого применения приходится «считать патроны».

Использовать главные калибры для подавления живой силы противника с гранатометами и мобильными противотанковыми комплексами, мелких огневых точек, легкобронированной техники не слишком рачительно, а возможностей спаренных с пушкой 7,62-мм пулеметов зачастую не хватает. Как приберечь боекомплект танков для крупных целей и, вообще, обеспечить им прикрытие?

Самый распространенный вариант — включение в боевые порядки танков БМП и тяжелых БТР типа Bradley, Patria или, скажем, нашего Курганца со скорострельными мелкокалиберными пушками и ракетными комплексами на башне. Они-то и займутся «мелочевкой». Но в таком варианте не все гладко. Любой БТР и любая БМП по защищенности уступает танку. Недаром подобную технику называют легкобронированной. При сильном противодействии противника танки могут оказаться без прикрытия.

У боевой машины два главных калибра — нарезные скорострельные пушки 2А42.

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Вот тут самое время для выхода на сцену нашего Терминатора — так называется боевая машина огневой поддержки (БМОП), созданная на шасси танка Т-90. По мощности брони, дополненной еще и динамической защитой Реликт, Терминатор не уступает танку Т-90. Идентичные проходимость, скорость, запас хода внушают уверенность в беспроблемной совместной работе танков и БМОП в одних боевых порядках.

Основное вооружение Терминатора установлено в легкой и подвижной необитаемой башне. Немаловажно и то, что боекомплект вынесен за пределы забронированного объема, что соответствует современным тенденциям с точки зрения неуязвимости экипажа.

Итак, что же есть в арсенале Терминатора? Две скорострельные пушки, четыре управляемых ракеты, пулемет 7,62 в боевом модуле и два гранатомета АГС-17 в надгусеничных нишах.

Главные калибры — 30-миллиметровые орудия 2А42. Способны поражать легкобронированную технику на расстоянии до полутора километров и живую силу на расстоянии до четырех километров. Идеальное средство для «стрельбы по воробьям». При этом боекомплект орудий — 900 осколочно-фугасных и бронебойных снарядов, а суммарная скорострельность никак не меньше 600 выстрелов в минуту. Но это не все.

Экипаж Терминатора — 5 человек. Механик-водитель, наводчик, командир и два стрелка гранатометов.

Добавьте сюда еще два курсовых гранатомета АГС-17Д. Они стабилизированы в двух плоскостях, что позволяет вести прицельный огонь на ходу. Боекомплект — по 300 выстрелов в единой ленте на каждый гранатомет. Скорострельность АГС-17: 50–100 выстрелов в минуту одиночными, 350 выстрелов в минуту очередями. Дальность — порядка полутора километров. Согласитесь, хорошее средство против живой силы противника с мобильными противотанковыми комплексами.

Итак, первый жирный плюс Терминатора — высокая плотность огня, способность работать по живой силе, огневым точкам, легкобронированной технике, противотанковым средствам противника.

Под необитаемой башней видны стволы дымовых гранат Туча.

Дальше снаряда

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Идея создания чисто ракетных танков не прижилась. Сегодня доминирует компромиссный вариант — пуск ракет через ствол основной гладкоствольной пушки. То есть в боекомплекте орудия есть выстрелы с управляемыми ракетами. Преимущество над обычным снарядом — существенно большая дальность и почти стопроцентная вероятность поражения цели. В том числе движущейся.

С мелкокалиберными нарезными пушками Терминатора данный вариант пуска, разумеется, не проходит. Но у него свой конек — на башне смонтирован комплекс управляемого вооружения Атака-Т с четырьмя установками для управляемых по лазерно-лучевой системе наведения ракет типа Атака. БМОП может стрелять ПТУРами модели 9М120–1 с кумулятивной тандемной боевой частью. Они обеспечивают пробитие динамической защиты и брони толщиной до 800 мм. Дальность до 6000 метров. Для сравнения, танковые пушки с подкалиберными снарядами по бронированным целям эффективны на дистанции до 2500 метров (с кумулятивными снарядами цифра еще меньше), а дальность действия широко распространенных американских ПТУРов TOW свежих модификаций (их монтируют на башни легкой бронетехники) составляет 3750 метров.

На боевой машине огневой поддержки установлен комплекс динамической защиты Реликт.

В арсенале Терминатора есть и другие управляемые ракеты. Фугасная 9М120–1Ф с объемно-детонирующим составом в боевой части и осколочно-фугасная 9М120-1Ф-1 с неконтактным взрывателем.

Отсюда следует второй плюс отечественной машины огневой поддержки — возможность уничтожать на дистанции 4–6 километров танки, бронированную технику, инженерные сооружения, пехоту и даже оказывать поражающее действие, когда ракета пролетает на относительно небольшом расстоянии от цели.

Прикрытие от летучих

Есть у танков слабость — не слишком эффективные средства для отражения атак с воздуха. А как же зенитный крупнокалиберный пулемет, что торчит на башне отечественных танков рядом с командирским люком? Теоретически он способен стрелять с места, с коротких остановок, с ходу. Практически... Однажды, наблюдая за отборочными соревнованиями по танковому биатлону, я был поражен, как много времени уходит на изготовку этого крупнокалиберного пулемета к стрельбе и последующий возврат в транспортное положение. И, что характерно, все манипуляции командир экипажа проделывает высунувшись наружу при открытом люке. На биатлоне сойдет. А если в реальных боевых условиях под огнем противника? Вывод напрашивается сам собой — крупнокалиберный пулемет эффективен, если уже готов к стрельбе. То есть танкисты давно уже ожидают нападения с воздуха. При внезапном же налете на отражение атаки не хватит времени, а торчащий из открытого люка командир — отличная мишень. Похоже, время зенитных пулеметов с ручным управлением уже прошло. И вот почему.

В передней части корпуса в надгусеничных нишах установлены курсовые гранатометы АГС-17Д.

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Военное определение «низколетящие с дозвуковой скоростью цели» можно в нашем случае трактовать как противотанковые вертолеты. И это только в плохих кинофильмах они парят над полем боя, как ястребы. На деле «вертушки» активно используют рельеф и действуют с подскока. Выскочил невысоко над макушками деревьев, шарахнул ракетами по танкам и снова «присел» за лес. При такой тактике у войсковых средств ПВО остается очень мало времени на ответную реакцию. А еще класс низколетящих в последнее время расширили беспилотные дроны. Повод призадуматься.

А что же Терминатор? Его орудия способны вести огонь по воздушным целям, движущимся с дозвуковыми скоростями, на дистанции до 2000 метров. Мало того, ракеты комплекса КУВ Атака-Т работают днем и ночью по низколетящим со скоростью до 400 км/ч объектам. Скорострельность ракетами — 3–4 выстрела в минуту. Изготовка комплекса к стрельбе? Так называемое время реакции (промежуток от перехода в режим КУВ до пуска ракеты) — 1,2 секунды. Здесь уже уместно говорить о быстром отражении внезапной атаки с воздуха.

Пусковые установки ракет Атака защищены от повреждений бронированными кожухами.

Очевидный третий плюс боевой машины огневой поддержки — способность прикрыть себя и танки от воздушных угроз.

Военные утверждают, что сегодня прямых аналогов у Терминатора нет. Это действительно так. Он рожден как боевая машина поддержки танков, но получился достаточно универсальным и вполне способен действовать автономно, как самостоятельная боевая единица. Ведь, по-сути, Терминатор и есть хорошо защищенный танк с ракетно-пушечным вооружением.

Характеристики БМПТ Терминатор