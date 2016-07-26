Танк для поддержки танков — аналогов в мире снова нет!

Они дебютировали на Параде Победы 2018. Они прошли испытания в ходе боевых действий в Сирии. Они, наконец, одолели долгий путь от разработки и изготовления опытных образцов до первых поставок в войска. Это боевые машины поддержки танков, или, более современно, — боевые машины огневой поддержки.

По мнению военных специалистов, помимо огневой поддержки танков Терминатор пригоден для самостоятельных действий в городе, пустынной и горно-лесистой местности.
По мнению военных специалистов, помимо огневой поддержки танков Терминатор пригоден для самостоятельных действий в городе, пустынной и горно-лесистой местности.

Стрелять из пушки по воробьям

Выражение означает — прилагать большие усилия для решения задач, не оправдывающих себя. Это в полной мере относится к применению танков для работы по мелким целям.

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Спору нет, крупный главный калибр — штука хорошая. Но есть и обратная сторона медали: чем солиднее танковая пушка, тем меньше боекомплект и меньше скорострельность. Например, наш танк Т-90 берет на борт чуть больше сорока выстрелов, из которых лишь 22 находятся в автомате заряжания. Скорострельность его 125-миллиметровой пушки 2А46М-5 не выше восьми выстрелов в минуту. Аналогичные показатели и у конкурентов из НАТО, скажем, боекомплект к 120-миллиметровой пушке Rheinmetall танка Leopard II составляет 42 выстрела. Это означает, что в ходе боевого применения приходится «считать патроны».

Использовать главные калибры для подавления живой силы противника с гранатометами и мобильными противотанковыми комплексами, мелких огневых точек, легкобронированной техники не слишком рачительно, а возможностей спаренных с пушкой 7,62-мм пулеметов зачастую не хватает. Как приберечь боекомплект танков для крупных целей и, вообще, обеспечить им прикрытие?

Самый распространенный вариант — включение в боевые порядки танков БМП и тяжелых БТР типа Bradley, Patria или, скажем, нашего Курганца со скорострельными мелкокалиберными пушками и ракетными комплексами на башне. Они-то и займутся «мелочевкой». Но в таком варианте не все гладко. Любой БТР и любая БМП по защищенности уступает танку. Недаром подобную технику называют легкобронированной. При сильном противодействии противника танки могут оказаться без прикрытия.

У боевой машины два главных калибра — нарезные скорострельные пушки 2А42.
У боевой машины два главных калибра — нарезные скорострельные пушки 2А42.

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Вот тут самое время для выхода на сцену нашего Терминатора — так называется боевая машина огневой поддержки (БМОП), созданная на шасси танка Т-90. По мощности брони, дополненной еще и динамической защитой Реликт, Терминатор не уступает танку Т-90. Идентичные проходимость, скорость, запас хода внушают уверенность в беспроблемной совместной работе танков и БМОП в одних боевых порядках.

Основное вооружение Терминатора установлено в легкой и подвижной необитаемой башне. Немаловажно и то, что боекомплект вынесен за пределы забронированного объема, что соответствует современным тенденциям с точки зрения неуязвимости экипажа.

Итак, что же есть в арсенале Терминатора? Две скорострельные пушки, четыре управляемых ракеты, пулемет 7,62 в боевом модуле и два гранатомета АГС-17 в надгусеничных нишах.

Главные калибры — 30-миллиметровые орудия 2А42. Способны поражать легкобронированную технику на расстоянии до полутора километров и живую силу на расстоянии до четырех километров. Идеальное средство для «стрельбы по воробьям». При этом боекомплект орудий — 900 осколочно-фугасных и бронебойных снарядов, а суммарная скорострельность никак не меньше 600 выстрелов в минуту. Но это не все.

Экипаж Терминатора — 5 человек. Механик-водитель, наводчик, командир и два стрелка гранатометов.
Экипаж Терминатора — 5 человек. Механик-водитель, наводчик, командир и два стрелка гранатометов.

Добавьте сюда еще два курсовых гранатомета АГС-17Д. Они стабилизированы в двух плоскостях, что позволяет вести прицельный огонь на ходу. Боекомплект — по 300 выстрелов в единой ленте на каждый гранатомет. Скорострельность АГС-17: 50–100 выстрелов в минуту одиночными, 350 выстрелов в минуту очередями. Дальность — порядка полутора километров. Согласитесь, хорошее средство против живой силы противника с мобильными противотанковыми комплексами.

Итак, первый жирный плюс Терминатора — высокая плотность огня, способность работать по живой силе, огневым точкам, легкобронированной технике, противотанковым средствам противника.

Под необитаемой башней видны стволы дымовых гранат Туча.
Под необитаемой башней видны стволы дымовых гранат Туча.

Дальше снаряда

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Идея создания чисто ракетных танков не прижилась. Сегодня доминирует компромиссный вариант — пуск ракет через ствол основной гладкоствольной пушки. То есть в боекомплекте орудия есть выстрелы с управляемыми ракетами. Преимущество над обычным снарядом — существенно большая дальность и почти стопроцентная вероятность поражения цели. В том числе движущейся.

С мелкокалиберными нарезными пушками Терминатора данный вариант пуска, разумеется, не проходит. Но у него свой конек — на башне смонтирован комплекс управляемого вооружения Атака-Т с четырьмя установками для управляемых по лазерно-лучевой системе наведения ракет типа Атака. БМОП может стрелять ПТУРами модели 9М120–1 с кумулятивной тандемной боевой частью. Они обеспечивают пробитие динамической защиты и брони толщиной до 800 мм. Дальность до 6000 метров. Для сравнения, танковые пушки с подкалиберными снарядами по бронированным целям эффективны на дистанции до 2500 метров (с кумулятивными снарядами цифра еще меньше), а дальность действия широко распространенных американских ПТУРов TOW свежих модификаций (их монтируют на башни легкой бронетехники) составляет 3750 метров.

На боевой машине огневой поддержки установлен комплекс динамической защиты Реликт.
На боевой машине огневой поддержки установлен комплекс динамической защиты Реликт.

В арсенале Терминатора есть и другие управляемые ракеты. Фугасная 9М120–1Ф с объемно-детонирующим составом в боевой части и осколочно-фугасная 9М120-1Ф-1 с неконтактным взрывателем.

Отсюда следует второй плюс отечественной машины огневой поддержки — возможность уничтожать на дистанции 4–6 километров танки, бронированную технику, инженерные сооружения, пехоту и даже оказывать поражающее действие, когда ракета пролетает на относительно небольшом расстоянии от цели.

Прикрытие от летучих

Есть у танков слабость — не слишком эффективные средства для отражения атак с воздуха. А как же зенитный крупнокалиберный пулемет, что торчит на башне отечественных танков рядом с командирским люком? Теоретически он способен стрелять с места, с коротких остановок, с ходу. Практически... Однажды, наблюдая за отборочными соревнованиями по танковому биатлону, я был поражен, как много времени уходит на изготовку этого крупнокалиберного пулемета к стрельбе и последующий возврат в транспортное положение. И, что характерно, все манипуляции командир экипажа проделывает высунувшись наружу при открытом люке. На биатлоне сойдет. А если в реальных боевых условиях под огнем противника? Вывод напрашивается сам собой — крупнокалиберный пулемет эффективен, если уже готов к стрельбе. То есть танкисты давно уже ожидают нападения с воздуха. При внезапном же налете на отражение атаки не хватит времени, а торчащий из открытого люка командир — отличная мишень. Похоже, время зенитных пулеметов с ручным управлением уже прошло. И вот почему.

В передней части корпуса в надгусеничных нишах установлены курсовые гранатометы АГС-17Д.
В передней части корпуса в надгусеничных нишах установлены курсовые гранатометы АГС-17Д.

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Военное определение «низколетящие с дозвуковой скоростью цели» можно в нашем случае трактовать как противотанковые вертолеты. И это только в плохих кинофильмах они парят над полем боя, как ястребы. На деле «вертушки» активно используют рельеф и действуют с подскока. Выскочил невысоко над макушками деревьев, шарахнул ракетами по танкам и снова «присел» за лес. При такой тактике у войсковых средств ПВО остается очень мало времени на ответную реакцию. А еще класс низколетящих в последнее время расширили беспилотные дроны. Повод призадуматься.

А что же Терминатор? Его орудия способны вести огонь по воздушным целям, движущимся с дозвуковыми скоростями, на дистанции до 2000 метров. Мало того, ракеты комплекса КУВ Атака-Т работают днем и ночью по низколетящим со скоростью до 400 км/ч объектам. Скорострельность ракетами — 3–4 выстрела в минуту. Изготовка комплекса к стрельбе? Так называемое время реакции (промежуток от перехода в режим КУВ до пуска ракеты) — 1,2 секунды. Здесь уже уместно говорить о быстром отражении внезапной атаки с воздуха.

Пусковые установки ракет Атака защищены от повреждений бронированными кожухами.
Пусковые установки ракет Атака защищены от повреждений бронированными кожухами.

Очевидный третий плюс боевой машины огневой поддержки — способность прикрыть себя и танки от воздушных угроз.

Военные утверждают, что сегодня прямых аналогов у Терминатора нет. Это действительно так. Он рожден как боевая машина поддержки танков, но получился достаточно универсальным и вполне способен действовать автономно, как самостоятельная боевая единица. Ведь, по-сути, Терминатор и есть хорошо защищенный танк с ракетно-пушечным вооружением.

Характеристики БМПТ Терминатор

Длина/ширина/высота 7200/3800/3440 мм
Дорожный просвет 406 мм
Экипаж 5 человек
Масса 48000 кг
Максимальная скорость 70 км/ч
Запас хода по шоссе 550 км
Двигатель дизельный (многотопливный) с турбонаддувом
Модель В-92С2 
Конфигурация V12 
Рабочий объем 38,8 л
Мощность 736 кВт/1000 л.с. при 2000 об/мин
Подвеска индивидуальная торсионная
Бронирование: противоснарядная комбинированная броня + динамическая защита Реликт
Вооружение: две пушки 2А42/30 мм + пулемет ПКТМ/7,62 мм + два гранатомета АГ-17 Д + КУВ Атака-Т; боекомплект: 900 шт снарядов 30 мм, 2000 шт патронов 7,62 мм, 600 выстрелов 30 мм, 4 ракеты 130 мм

Танк для поддержки танков — аналогов в мире снова нет!
Фото: Эксперт
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