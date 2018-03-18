Наш Бумеранг против финской Патрии: схватка колесных

Платформа
Если отбросить лишние подробности, то наша страна — законодатель мод в создании гусеничной бронетехники, а вероятный противник преуспел в создании колесной. Не то чтобы наши бронетранспортеры, а особенно БТР-82АМ, сильно отстают от прямых конкурентов (читай — легких транспортеров), скорее за рубежом больше разнообразие колесной техники. Современную модификацию нашего «бэтээра» отличают маневренность, плавучесть и мощное вооружение. Но его подвижность следствие относительно легкого бронирования, а у стран НАТО есть целый класс боевых машин с мощной броней, вплоть до колесных танков. Теперь перекос устранен — в сегменте хорошо защищенных транспортеров появился сильный игрок из России.
Восемь колес Страны тысячи озер
|
Patria AMV модификации БМП с 30-мм пушкой.
|
Модификация Patria AMV с 35-мм пушкой Bushmaster III.
Назначение платформы для тяжелого вооружения ясно из названия. Ее используют в качестве основы для создания самоходных пушек или двуствольных 120-мм минометов.
В 2013–2014 годах финны основательно модернизировали свою модульную машину. Новое поколение получило название Patria AMV XP. Две последние буквы означают увеличенную нагрузку, производительность и защиту.
|
Свежая модификация бронетранспортера Patria XP с улучшенной защитой и вооружением.
|
Patria AMV в варианте БТР с пулеметом Browning.
На сегодняшний день около двух тысяч Patria стоят на вооружении восьми стран, и еще несколько государств планируют ее приобрести в ближайшем будущем. Ходят даже слухи, что в 2012 году высшее руководство Финляндии сообщило о возможной закупке Patria вооруженными силами нашей страны. Хм! К тому моменту у нас уже был свой «рояль в кустах» — в 2013 году специалистам уже показали отечественный Бумеранг. А спустя два года его по телевидению увидела вся страна на юбилейном параде Победы. Вы знаете, сам бегал любоваться новой техникой на репетиции того парада. И когда на генеральном прогоне в первых числах мая машины прошли по Тверской без маскировочных чехлов, Бумеранг произвел на меня едва ли не большее впечатление, чем Армата и Курганец.
ЯМЗ сильнее Cкании
На базе Бумеранга тогда показали только бронетранспортер с пулеметом. Но высота машины и характерные габариты буквально кричали — не модификация, а принципиальная новинка!
То, что за рубежом называется AMV, у нас получило аббревиатуру УБП — универсальная боевая платформа. Сути это не меняет, Бумеранг — отечественный модульный колесник. Машину вскоре обещают принять на вооружение, а сейчас она на стадии опытных образцов, испытаний, тестовой эксплуатации в войсках. Возможно, еще что-то в конструкции поменяют, но можно смело утверждать — Бумеранг будет востребован нашей армией и у него хорошие экспортные перспективы.
Те первые боевые машины вышли на парад со 510-сильными барнаульскими дизелями УТД-32. Уже тогда по энерговооруженности они не уступали финским Patria. А сейчас для Бумерангов разработан новый турбодизель ЯМЗ-780. Посмотрите таблицу технических характеристик — отечественная рядная шестерка мощностью 750 л.с. заткнет за пояс обе модификации Scania. Но не только энерговооруженностью силен Бумеранг. Из той же таблицы видно, что отечественная новинка ни по одной позиции не проигрывает Patria.
|
Бумеранг К-16 — БТР с пулеметом.
|
Максимальная скорость Бумеранга — 100 км/ч.
А что с защитой? На уровне! Есть современная многослойная броня, противостоящая снарядам мелкого калибра, защита днища от воздействия взрывных устройств, противоминные кресла с ремнями безопасности и необходимым пространством над головой. Это пассивные средства защиты. В качестве активного применяется КАЗ Афганит, способный в автоматическом режиме обнаруживать и сбивать на подлете противотанковые ракеты, снаряды и реактивные гранаты.
Бумеранг оснащен современной электронной системой управления огнем, бортовой информационно-управляющей системой, комплексом оптико-электронного подавления, цифровыми средствами связи и т. д. Для работы бортовых систем при выключенном двигателе предусмотрена вспомогательная силовая установка мощностью 10 кВт.
Ну а по части вооружения можно не волноваться. Здесь нам догонять не приходится. Напротив! ОАЭ, например, заказали себе удлиненные плавающие Patria c боевым модулем от отечественной БМП-3. Понравилась, видно, арабам спарка из двух российских пушек. Да что Эмираты, сами финны всерьез рассматривали возможность комплектации Patria AMV в модификации БТР крупнокалиберными пулеметами Утес... еще советского производства!
Что касается эволюции автоматических скорострельных пушек, которыми комплектуют модификации Patria, то шло неуклонное наращивание калибров. Сначала 25, потом 30, а теперь и 35 миллиметров. Очевидно, противостоять хваленым Оэрликонам и Бушмастерам будет не только отличная 30-миллиметровая пушка 2А42, что установлена в модуле вооружений Бумеранга, так сказать на всеобщее обозрение. Есть у нас домашняя заготовка для перспективной зарубежной бронетехники — установка АУ-22М Байкал с 57-мм скорострельной пушкой. Но, т-с-с-с! Этот дистанционно-управляемый модуль, применительно к Бумерангу, пока не принято афишировать.
Характеристики бронетранспортеров России и Финляндии
|
Модель
|
УБП Бумеранг
|
Patria AMV
|
Размеры: длина / ширина / высота по корпусу
|
8450 / 3000 / 2250 мм
|
7900 (8300) / 2830 / 2300 мм
|
Дорожный просвет
|
регулируемый 100–450 мм
|
регулируемый
|
Число мест: экипаж + десант
|
3+8–10
|
2-3+8-10
|
Масса
|
22 000–25000 кг
|
16000–27000 кг
|
Максимальная скорость
|
100 км/ч
|
100 км/ч
|
на плаву
|
10 км/ч
|
10 км/ч
|
Запас хода по шоссе
|
800 км
|
600–850 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
|
|
Тип
|
дизельный с турбонаддувом
|
дизельный с турбонаддувом
|
Модель
|
ЯМЗ-780
|
Scania Di12 (Dc12)
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р6 / 24
|
Р6 / 24
|
Рабочий объем
|
12,4 л
|
11,7 л
|
Мощность
|
540 кВт / 750 л.с.
|
405 кВт / 543 л.с. (360 кВт / 480 л.с.)
|
ПОДВЕСКА
|
гидропневматическая с изменяемым клиренсом или независимая торсионная
|
независимая гидропневматическая с изменяемым клиренсом
|
БРОНИРОВАНИЕ
|
противоснарядная многослойная броня с керамикой + комплекс активной защиты
|
стальная базовая броня + комбинированная с защитой от 30-мм подкалиберных снарядов.
|
ВООРУЖЕНИЕ
|
пушка 2А42 / 30 + пулемет ПКТ / 7,62 + ПТРК Корнет Д — 4 пусковые установки (Бумеранг К-17)
|
пушка Мк-44 Bushmaster II / 30 + пулемет UKM/7,62, возможна установка ПТР (Patria AMV БМП)
|
тип/калибр
|
или пулемет Корд / 12,7 мм (Бумеранг К-16)
|
или пулемет Browning / 12,7 мм (Patria AMV БТР)
Читать комментарии