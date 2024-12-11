В Сочи водитель сбил ребенка: мальчику потребовалась медпомощь

В Сочи водитель сбил мальчика на самокате и скрылся

В вечернее время во дворе жилого дома № 123 на улице Пластунской в Центральном районе города Сочи произошло ЧП. Некий водитель, проезжая на машине по двору, сбил мальчика 2019 года рождения. Ребенок пересекал двор на детском самокате.

Место ДТП с ребенком в Сочи

После этого столкновения пятилетнему мальчику потребовалась медпомощь. Виновник ДТП скрылся с места происшествия. В связи с произошедшим проводится проверка.

Ранее «За рулем» перечислил три неубиваемых отечественных подержанных автомобиля.

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Источник: ГИБДД УВД по городу Сочи