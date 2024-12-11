Грузоперевозки в России резко подорожают

В России на 20% вырастут тарифы на автомобильные грузоперевозки в 2025 году

Автомобильные грузоперевозки подорожают в РФ на 20% в будущем году на фоне увеличения их себестоимости на 10% год к году. Это происходит из-за роста зарплат рабочего персонала, роста цен на грузовики, сказано в обзоре комитета по транспортной логистике «Деловой России» и «АвтоГрузЭкс», подготовленном при участии Dentro и ГЛТ.

Уточняется, что из-за роста ключевой ставки ЦБ лизинговые платежи повысились на 26-27% в текущем году относительно 2023 года.

Также эксперты отметили, что с 1 октября текущего года утильсбор для иностранных седельных тягачей в реальном выражении вырос на 41,1%, до 2,46 млн руб., полуприцепов – на 54%, до 1,11 млн руб.

Ранее «За рулем» перечислил три неубиваемых отечественных подержанных автомобиля.

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Источник: Газета.Ru