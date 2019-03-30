ИС-7: неизвестный советский танк-монстр

Есть танки, появление которых вызвано необходимостью. Их характеристики далеко не идеальны, сами они капризны, но при этом нужны — лучше воевать хоть на чем-то, чем совсем без поддержки брони. Другие, наоборот, создавались в относительно спокойной обстановке, а у их конструкторов имелся колоссальный опыт. Одним из таких танков стал ИС-7 — машина, которая должна была получить абсолютное превосходство над любым другим танком своего времени.

Ленинград возвращается в игру

Город на Неве сильно пострадал от Блокады. Львиная часть его заводов в виде наиболее ценных кадров и оборудования была эвакуирована на восток. Но всего лишь спустя полгода после разрыва окружающего город кольца решили восстанавливать их. Результаты были получены довольно быстро — уже весной 1945-го город производил самоходки ИСУ-152 . Но уже совсем скоро Ленинграду предстояло вспомнить былые времена и вновь стать центром разработки танков.

К началу 1945-го военные захотели новый тяжелый танк, способный выдерживать обстрел из 128-мм пушки «Ягдтигра» — на тот момент самого мощного противотанкового орудия в мире. Другие танковые заводы были заняты текущими модернизациями производимых танков и отработкой технологических процессов, ведь интересы фронта требовали как можно больше продукции. Это давало шанс для ленинградцев — от только оправившегося от блокады Кировского завода никто не ждал чудес и не загружал его под завязку.

Боковая и лобовая проекции ИС-7.

Представленный заводчанами проект танка ИС-7 был готов существенно раньше, чем работы конкурентов — уже в мае 1945 года. Мало того, ленинградцы проработали аж четыре варианта! Различались они двигателями: 1200 «лошадок» или спарка двух по 600 сил. И орудиями — 122-мм или 130-мм. Танк получался очень мощным, но, по советским меркам, довольно тяжелым — масса, в зависимости от варианта, колебалась от 59 до 65 тонн. Правда, даже это недотягивало до знаменитого «Королевского Тигра», весившего все 70.

По последнему слову техники

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Зато все остальное обещало быть просто великолепным. Серьезная масса не превращала ИС-7 в неповоротливый сарай — планировавшийся 1200-сильный двигатель мог обеспечить максимальную скорость в 60 км/ч. Лобовая броня была достаточной, чтобы противостоять любому танковому орудию и выдерживать попадание тяжелого фаустпатрона.

На этом преимущества проекта не заканчивались. Ленинградцы стремились использовать весь накопленный опыт мира, до которого удавалось добраться. Поэтому проект будущего ИС-7 включал в себя хай-тек на любой вкус. Например, специальный механизм с электрическим приводом, ускоряющий зарядку орудия. С его помощью скорострельность 130-мм пушки с раздельным заряжанием снаряда была доведена аж до восьми выстрелов в минуту.

Интересно было оформлено и зенитное вооружение. Это были строенные, защищенные легким бронированным кожухом, два по 7,62-мм и один 14,5-мм пулеметы на башне. Стрелять из них можно было бы, не покидая танка, при помощи «следящего механизма» дистанционного управления.

ИС-7 в заводском цеху.

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С помощью специалистов-судостроителей конструировалась совершенно новая для танковой промышленности СССР вещь — автоматизированный прибор управления выстрелом «Штурм». Нечто подобное применялось на артиллерийских кораблях, чтобы исключить воздействие качки. Наводчик делал расчеты, наводил стабилизированный (от той самой качки) прицел, после чего нажимал на кнопку открытия огня. Но за этим не следовал мгновенный выстрел. Автоматический механизм ждал, пока корпус корабля не примет ровное положение. Только после этого следовало открытие огня. Теперь то же самое хотели применить и на танке — чтобы на точность стрельбы не влияли колебания корпуса и тяжелой пушки.

Подсмотрели и немецкий опыт ночных боев. ИС-7 имел два инфракрасных прицела — для мехвода и командира. Первый был попроще и позволял различать предметы и рельеф на расстоянии в 50 метров. Второй обеспечивал видимость до 120 метров.

Отметим и топливные баки новой конструкции. Выполненные из резинотканевого материала, они могли легко принимать заданную форму. Это позволяло размещать баки в труднодоступных внутренних местах корпуса, при этом их было проще производить и легче обслуживать, чем жесткие аналоги сложной формы.

ИС-7 на территории Кировского завода.

Ложка дегтя

Впрочем, стремление набить танк самыми современными приборами и механизмами имело и обратную сторону. Все это усложняло конструкцию и увеличивало риск поломок. Поэтому от каких-то нововведений отказывались — как, например, от дистанционно управляемых башенных пулеметов. Эту тройку заменили на один 14,5-мм пулемет, причем чтобы воспользоваться им, одному из заряжающих приходилось покидать машину.

Или взять тот же двигатель. Ленинградцы никак не могли получить от промышленности дизель мощностью в 1200 «лошадок», на который рассчитывали конструкторы, — с ним все время были какие-то проблемы. В итоге пришлось ограничиться двигателем для торпедных катеров, выдающим 1050 сил. Но все это не было чем-то принципиально страшным — пока что главным было прохождение министерских испытаний. Доводкой современных механизмов и поиском двигателя можно было заняться и позже, когда ИС-7 примут на вооружение.

Государственные испытания

Один из двух изготовленных прототипов вышел на испытания 23 ноября 1947 года. Условия были жесткими: стремясь проверить надежность и работоспособность конструкции, танк щадить не собирались. До завершения испытаний в марте следующего года ИС-7 прошел 2000 км без единой серьезной поломки. Танк уверенно показывал скорость в 60 км/ч и отличался нетипичной для советских машин легкостью управления, вызвавшей восторг у мехвода-испытателя. Военные были довольны.

Второй прототип перед началом министерских испытаний.

Правда, через два дня после официального завершения испытаний прототип сгорел — что-то пошло не так в двигателе, а система тушения не сработала. Но главным было то, что это прошло не на глазах наблюдателей из Москвы. Это, кстати, было не единственное ЧП. Первый прототип во время внутризаводских испытаний умудрились сначала уронить с моста (к счастью, без особых последствий), а потом случайно столкнуть с идущим на полном ходу паровозом. К счастью, не заметивший поезда танк лишь начал въезжать на переезд, так что паровоз зацепил только пушку. Башню резко развернуло и сорвало стопор, закрепляющий орудие в походном положении. После непродолжительного ремонта танк вернулся в строй.

Смена концепции

Ис-7 в экспозиции танкового музея в Кубинке.

Казалось, что для ИС-7 все идет хорошо. Было построено еще четыре прототипа. Планировались первые партии для армии в 15 и 50 машин. Проводились обстрелы корпуса, показавшие отличные результаты. Но тут грянул гром среди белого неба: в феврале 1949 года Совет Министров постановил свернуть разработку.

Масса тяжелого танка теперь не должна была превышать 50 тонн. В противостоянии ТТХ и логистики вновь побеждала последняя — проезд 65-тонного ИС-7 выдержал бы далеко не каждый мост. Кроме того, для его перевозки потребовалось бы построить специальные железнодорожные платформы и расширить многие туннели. Да и с технологической точки зрения танк не вписывался в возможности тогдашней отечественной промышленности. Не в последнюю очередь из-за его насыщенности высокими технологиями для массового производства ИС-7 потребовались бы серьезнейшие вложения в танкостроение. Одни только краны, чтобы перемещать по цехам 65-тонные махины, влетели бы в копеечку. А разрушенная войной страна отчаянно нуждалась в средствах для мирного развития…

Поэтому уникальный ИС-7 так и остался нереализованной мечтой, воплощенной лишь в нескольких прототипах. Вместо него в серию пошел 50-тонный ИС-8 — он же Т-10. Он и стал последним тяжелым танком Советского Союза: впоследствии концепция сменилась еще раз, и танки перестали делиться на легкие, средние и тяжелые. В мире наступала эра нового вида бронетехники — «основного боевого танка».

Источник: fighting-vehicles.com; btvt.info; karopka.ru; quora.com