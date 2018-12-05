Три мифа и одна правда о легендарном танке Т-34

Т-34 — один из самых знаменитых танков не только в России, но и во всем мире. И, как и любой известный образец оружия, «тридцатьчетверка» обросла немалым количеством укоренившихся мифов. Сегодня мы разберем самые известные из них.

Миф 1: потрясающая надежность

Отечественное вооружение славится простотой и неприхотливостью. Способность того же автомата Калашникова дольше, чем аналоги, обходиться без чистки и простота обслуживания стали легендой. Подчас кажется, что так было всегда — но, увы, развитие каждой модели оружия — это длинный путь доделок и уточнений. А в случае с танком Т-34 это дополнялось еще и влиянием военно-политической обстановки.

Свежесобранные Т-34 Сталинградского тракторного завода. Источник: waralbum.ru.

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Сборка Т-34 в Нижнем Тагиле. Источник: waralbum.ru.



Реальный ресурс двигателя Т-34 в первую половину войны редко превышал сотню моточасов. Дело стало меняться к 1943 году. Страна перестала выживать, танки уже не всегда сгорали в первых серьезных атаках. Умы военных стали занимать вопросы надежности — они планировали гнать немцев на Запад, а для преследования требовалась длительная работоспособность. К началу Курской битвы ресурс дизелей «тридцатьчетверок» был увеличен (за счет незначительного понижения мощности) до 300 моточасов. А Т-34-85, поступившие в войска в 1944 году, были уже надежны по-настоящему, что сильно пригодилось при длительном танковом пробеге по Европе на завершающем этапе войны.

Миф 2: чудо-оружие Для 1941 года Т-34 был очень серьезным аргументом на поле боя. «Тридцатьчетверка» могла поражать танки панцерваффе на расстоянии 500–1500 метров, в то время как противник должен был подбираться на 100–200 метров или вообще вплотную. Казалось бы, имея 1300 Т-34 на 22 июня 1941 года, можно было не бояться 3500 немецких танков — мощная «тридцатьчетверка» перещелкала бы их как орешки. Но в реальности все было куда сложнее. Танк был отправлен в производство весной 1940 года. В воздухе пахло войной, и Т-34 требовался в больших количествах. Но вначале изготовление нового изделия должны были освоить танковые заводы. Этот процесс не улучшил качества или количества выпускаемых танков — первые Т-34 выходили весьма сырыми. Затем началась война. Стране отчаянно требовались новые танки, и ради массовости производства требования к выпускаемой продукции снизились еще сильнее. К началу 1942 года дело улучшилось, но до знаменитой надежности было еще далеко. В апреле 1942-го в США прибыли «эталонные» Т-34 — лучшие образцы для оценки американскими испытателями. Первые поломки на полигоне начались уже после 60-го километра, а на 343-м «тридцатьчетверка» вышла из строя окончательно. Воздушный фильтр, согласно отчету американцев, «мог сконструировать только саботажник» — двигатель забился пылью и требовал капитального ремонта.Реальный ресурс двигателя Т-34 в первую половину войны редко превышал сотню моточасов. Дело стало меняться к 1943 году. Страна перестала выживать, танки уже не всегда сгорали в первых серьезных атаках. Умы военных стали занимать вопросы надежности — они планировали гнать немцев на Запад, а для преследования требовалась длительная работоспособность. К началу Курской битвы ресурс дизелей «тридцатьчетверок» был увеличен (за счет незначительного понижения мощности) до 300 моточасов. А Т-34-85, поступившие в войска в 1944 году, были уже надежны по-настоящему, что сильно пригодилось при длительном танковом пробеге по Европе на завершающем этапе войны.Для 1941 года Т-34 был очень серьезным аргументом на поле боя. «Тридцатьчетверка» могла поражать танки панцерваффе на расстоянии 500–1500 метров, в то время как противник должен был подбираться на 100–200 метров или вообще вплотную. Казалось бы, имея 1300 Т-34 на 22 июня 1941 года, можно было не бояться 3500 немецких танков — мощная «тридцатьчетверка» перещелкала бы их как орешки. Но в реальности все было куда сложнее.

Танковый десант тренируется взаимодействовать с Т-34, 1943 год. Источник: deutsch.rt.com



Ведь исключительно друг против друга Ju —87, славящиеся точностью бомбометания. Или 88-мм зенитные орудия, поставленные на прямую наводку — позднее их поставят в башню грозного «Тигра». Или же подкалиберные или надкалиберные снаряды для 37-мм и 50-мм пушек (в том числе и танковых), резко повышающие огневую мощь этих орудий.



Возлагались серьезные надежды на рациональные углы наклона брони. Верхняя лобовая плита корпуса Т-34 располагалась под углом в 60 градусов. Благодаря этому снаряд противника не мог войти в нее под наиболее оптимальным 90-градусным углом. Это должно было повышать шанс рикошета — остроголовый бронебойный снаряд мог «соскользнуть» с танковой брони. А если и нет — из-за неудобного угла вхождения путь снаряда в броне был дольше, что увеличивало шанс на «непробитие». Ведь исключительно друг против друга танки воюют только в компьютерной игре. Реальность — это общевойсковой бой, когда к делу может быть подключено что угодно. Например, пикирующие бомбардировщики—87, славящиеся точностью бомбометания. Или 88-мм зенитные орудия, поставленные на прямую наводку — позднее их поставят в башню грозного «Тигра». Или же подкалиберные или надкалиберные снаряды для 37-мм и 50-мм пушек (в том числе и танковых), резко повышающие огневую мощь этих орудий.Возлагались серьезные надежды на рациональные углы наклона брони. Верхняя лобовая плита корпуса Т-34 располагалась под углом в 60 градусов. Благодаря этому снаряд противника не мог войти в нее под наиболее оптимальным 90-градусным углом. Это должно было повышать шанс рикошета — остроголовый бронебойный снаряд мог «соскользнуть» с танковой брони. А если и нет — из-за неудобного угла вхождения путь снаряда в броне был дольше, что увеличивало шанс на «непробитие».

Бронебойный остроголовый снаряд с тупым наконечником средней твердости «закусывается» о броню танка и «доворачивается» в сторону наклона, входя в итоге под прямым углом. Источник: М.Свирин, «Танковая мощь СССР», Яуза, 2009 год.



Но, к сожалению, существовало решение, способное нивелировать и это преимущество. Им был бронебойный наконечник с тупым «носом». Он был мягче, чем корпус снаряда, но достаточно твердым, чтобы «закуситься» за броню одним из своих острых углов. После того, как это происходило, сам снаряд доворачивался в сторону наклона, входя, таким образом, в танковую броню под наиболее рациональным, почти 90-градусным углом. Так что в первой половине войны «тридцатьчетверки» не были чудесным инструментом, решавшим все проблемы — они были серьезным противником, но вовсе не волшебной палочкой. Миф 3: беспомощность против «Тигров» В августе 1942 года в панцерваффе появились первые тяжелые танки «Тигр». Летом 1943-го началась Курская битва — к этому моменту «Тигры» и «Пантеры» стали массовым явлением. Не прибавляли оптимизма и старые танки Pz — III и Pz — IV — их модифицировали, серьезно усилив броню — уничтожать их становилось все сложнее. Советские танковые войска потеряли былое преимущество.Такая обстановка родила обратный миф — о почти полной бесполезности Т-34-76 против новейших образцов немецкой бронетехники. В августе 1942 года в панцерваффе появились первые тяжелые танки «Тигр». Летом 1943-го началась Курская битва — к этому моменту «Тигры» и «Пантеры» стали массовым явлением. Не прибавляли оптимизма и старые танки— их модифицировали, серьезно усилив броню — уничтожать их становилось все сложнее. Советские танковые войска потеряли былое преимущество.Такая обстановка родила обратный миф — о почти полной бесполезности Т-34-76 против новейших образцов немецкой бронетехники.

Т-34 въезжают в Харьков, 1943 год. Источник: waralbum.ru.



Казалось бы, да — 76-мм орудие «тридцатьчетверки» не пробивало лоб «Тигра» даже в упор. Какие-то шансы давал заход сбоку под хорошим углом — но обычным бронебойным снарядом борт «Тигра» пробивался только с каких-то 50–100 метров. В условиях реального боя этого было явно недостаточно. Чтобы не ставить «тридцатьчетверку» в ситуацию, когда она совершенно беспомощна против тяжелых танков противника, промышленность СССР решила использовать немецкий опыт.

Казалось бы, да — 76-мм орудие «тридцатьчетверки» не пробивало лоб «Тигра» даже в упор. Какие-то шансы давал заход сбоку под хорошим углом — но обычным бронебойным снарядом борт «Тигра» пробивался только с каких-то 50–100 метров. В условиях реального боя этого было явно недостаточно. Чтобы не ставить «тридцатьчетверку» в ситуацию, когда она совершенно беспомощна против тяжелых танков противника, промышленность СССР решила использовать немецкий опыт. Материалы по теме Самая массовая самоходка СССР: лучшая подруга пехоты Весной 1943 года интенсифицировалось производство подкалиберных снарядов — того самого средства, что помогало немцам против Т-34, когда преимущество было не на их стороне. Это было дорогое решение — такие боеприпасы требовали вольфрамовых сердечников, а этот металл для СССР был крайне дефицитным. Тем не менее в преддверии Курской битвы почти весь свободный вольфрам был пущен на подкалиберные снаряды для 45-мм и 76-мм орудий. Это позволяло поражать борта тех же «Тигров» уже с 400 метров. Охота на этого «зверя» в таких условиях по-прежнему была крайне непростым делом, но с этим уже можно было чего-то достигать. Да, это был дорогостоящий результат, но схема была вполне рабочая. Так же поступали и американцы — формировали «охотничьи команды» в 3–4 «Шермана» на один «Тигр», и старались заходить с разных сторон. Такое положение дел продолжалось до поступления в войска Т-34-85, мощное орудие которого при удачных обстоятельствах могло пробивать лоб «Тигра» почти с километра. Это позволяло поражать борта тех же «Тигров» уже с 400 метров. Охота на этого «зверя» в таких условиях по-прежнему была крайне непростым делом, но с этим уже можно было чего-то достигать. Да, это был дорогостоящий результат, но схема была вполне рабочая. Так же поступали и американцы — формировали «охотничьи команды» в 3–4 «Шермана» на один «Тигр», и старались заходить с разных сторон. Такое положение дел продолжалось до поступления в войска Т-34-85, мощное орудие которого при удачных обстоятельствах могло пробивать лоб «Тигра» почти с километра.

Т-34 в Москве, 1941 год. Источник: mos.ru.

Не миф: танк Победы Материалы по теме 5 мифов о легендарной «Катюше» Pz — IV — чуть менее 8700 единиц. Количество же произведенных Т-34 (как с 76-мм, так и с 85-мм орудиями) до конца 1945 года достигло 55 тысяч машин.



А в большой индустриальной войне это значит если не все, то многое. Можно делать аккуратно сваренные танки, начиненные электромоторами, обеспечивающими плавность управления. Можно снабжать их отличными радиостанциями и качественной цейсовской оптикой. Они могут безукоризненно выполнить задачу, остановив, например, танковый прорыв неприятеля. Но десятком километров севернее может быть еще один танкоопасный участок, на который грозных «Тигров» и «Пантер» уже не хватит. И там танки противника пройдут без проблем, после чего отрежут могучие, но малочисленные «Тигры» от подвоза топлива и боеприпасов. И рано или поздно выиграют войну. Но пока что мы так и не озвучили самый большой плюс «тридцатьчетверки». Им было не вооружение, не толщина и рациональные наклоны брони, и не сравнительно малые габариты. Главное преимущество «тридцатьчетверки» — технологичность производства, и она не была получена сразу, а вырабатывалась на протяжении всей войны. Результат был очевиден — могучих «Тигров» сделали 1354 штуки, средних— чуть менее 8700 единиц. Количество же произведенных Т-34 (как с 76-мм, так и с 85-мм орудиями) до конца 1945 года достигло 55 тысяч машин.А в большой индустриальной войне это значит если не все, то многое. Можно делать аккуратно сваренные танки, начиненные электромоторами, обеспечивающими плавность управления. Можно снабжать их отличными радиостанциями и качественной цейсовской оптикой. Они могут безукоризненно выполнить задачу, остановив, например, танковый прорыв неприятеля. Но десятком километров севернее может быть еще один танкоопасный участок, на который грозных «Тигров» и «Пантер» уже не хватит. И там танки противника пройдут без проблем, после чего отрежут могучие, но малочисленные «Тигры» от подвоза топлива и боеприпасов. И рано или поздно выиграют войну. Текст: Тимур Шерзад Фото: из архивов автора и wikipedia.org



