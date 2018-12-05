Три мифа и одна правда о легендарном танке Т-34

Миф 1: потрясающая надежность
Отечественное вооружение славится простотой и неприхотливостью. Способность того же автомата Калашникова дольше, чем аналоги, обходиться без чистки и простота обслуживания стали легендой. Подчас кажется, что так было всегда — но, увы, развитие каждой модели оружия — это длинный путь доделок и уточнений. А в случае с танком Т-34 это дополнялось еще и влиянием военно-политической обстановки.
Реальный ресурс двигателя Т-34 в первую половину войны редко превышал сотню моточасов. Дело стало меняться к 1943 году. Страна перестала выживать, танки уже не всегда сгорали в первых серьезных атаках. Умы военных стали занимать вопросы надежности — они планировали гнать немцев на Запад, а для преследования требовалась длительная работоспособность. К началу Курской битвы ресурс дизелей «тридцатьчетверок» был увеличен (за счет незначительного понижения мощности) до 300 моточасов. А Т-34-85, поступившие в войска в 1944 году, были уже надежны по-настоящему, что сильно пригодилось при длительном танковом пробеге по Европе на завершающем этапе войны.
Миф 2: чудо-оружиеДля 1941 года Т-34 был очень серьезным аргументом на поле боя. «Тридцатьчетверка» могла поражать танки панцерваффе на расстоянии 500–1500 метров, в то время как противник должен был подбираться на 100–200 метров или вообще вплотную. Казалось бы, имея 1300 Т-34 на 22 июня 1941 года, можно было не бояться 3500 немецких танков — мощная «тридцатьчетверка» перещелкала бы их как орешки. Но в реальности все было куда сложнее.
Ведь исключительно друг против друга танки воюют только в компьютерной игре. Реальность — это общевойсковой бой, когда к делу может быть подключено что угодно. Например, пикирующие бомбардировщики Ju—87, славящиеся точностью бомбометания. Или 88-мм зенитные орудия, поставленные на прямую наводку — позднее их поставят в башню грозного «Тигра». Или же подкалиберные или надкалиберные снаряды для 37-мм и 50-мм пушек (в том числе и танковых), резко повышающие огневую мощь этих орудий.
Возлагались серьезные надежды на рациональные углы наклона брони. Верхняя лобовая плита корпуса Т-34 располагалась под углом в 60 градусов. Благодаря этому снаряд противника не мог войти в нее под наиболее оптимальным 90-градусным углом. Это должно было повышать шанс рикошета — остроголовый бронебойный снаряд мог «соскользнуть» с танковой брони. А если и нет — из-за неудобного угла вхождения путь снаряда в броне был дольше, что увеличивало шанс на «непробитие».
Но, к сожалению, существовало решение, способное нивелировать и это преимущество. Им был бронебойный наконечник с тупым «носом». Он был мягче, чем корпус снаряда, но достаточно твердым, чтобы «закуситься» за броню одним из своих острых углов. После того, как это происходило, сам снаряд доворачивался в сторону наклона, входя, таким образом, в танковую броню под наиболее рациональным, почти 90-градусным углом. Так что в первой половине войны «тридцатьчетверки» не были чудесным инструментом, решавшим все проблемы — они были серьезным противником, но вовсе не волшебной палочкой.
Миф 3: беспомощность против «Тигров»В августе 1942 года в панцерваффе появились первые тяжелые танки «Тигр». Летом 1943-го началась Курская битва — к этому моменту «Тигры» и «Пантеры» стали массовым явлением. Не прибавляли оптимизма и старые танки Pz—III и Pz—IV — их модифицировали, серьезно усилив броню — уничтожать их становилось все сложнее. Советские танковые войска потеряли былое преимущество.Такая обстановка родила обратный миф — о почти полной бесполезности Т-34-76 против новейших образцов немецкой бронетехники.
Казалось бы, да — 76-мм орудие «тридцатьчетверки» не пробивало лоб «Тигра» даже в упор. Какие-то шансы давал заход сбоку под хорошим углом — но обычным бронебойным снарядом борт «Тигра» пробивался только с каких-то 50–100 метров. В условиях реального боя этого было явно недостаточно. Чтобы не ставить «тридцатьчетверку» в ситуацию, когда она совершенно беспомощна против тяжелых танков противника, промышленность СССР решила использовать немецкий опыт.
Не миф: танк Победы
А в большой индустриальной войне это значит если не все, то многое. Можно делать аккуратно сваренные танки, начиненные электромоторами, обеспечивающими плавность управления. Можно снабжать их отличными радиостанциями и качественной цейсовской оптикой. Они могут безукоризненно выполнить задачу, остановив, например, танковый прорыв неприятеля. Но десятком километров севернее может быть еще один танкоопасный участок, на который грозных «Тигров» и «Пантер» уже не хватит. И там танки противника пройдут без проблем, после чего отрежут могучие, но малочисленные «Тигры» от подвоза топлива и боеприпасов. И рано или поздно выиграют войну.
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