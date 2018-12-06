Советский танк-гигант: почему объект‑279 можно увидеть только в музее

ЛЕТАЮЩАЯ ТАРЕЛКА НА ГУСЕНИЦАХ
Проект тяжелой (масса 50–60 тонн) машины с гидропневматической подвеской появился в начале 1956 года. Для танка готовили самое современное вооружение и мощную бронезащиту: приведенная толщина брони при наклоне 60 градусов составила в эквиваленте 384–550 мм.
На новой машине предполагалось использовать такие современные приборы, как стереоскопический прицел-дальномер с независимой стабилизацией и ночной прицел с инфракрасной подсветкой. Расчетная мощность мотора с горизонтальным расположением цилиндров — примерно 1000 л.с.
Приговор машине подписал Никита Хрущев, запретивший принимать на вооружение танки массой свыше 37 тонн. В итоге Луноход поселился в танковом музее в подмосковной Кýбинке.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. А знаете ли вы, что скрывается за аббревиатурой СМД? А о том, что был армейский вариант автомобиля Запорожец?
Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru
- Собственный «Луноход», особенно в период снегопадов, нужен каждому автомобилисту: цепи, браслеты, ремни и траки помогут в сложной дорожной ситуации.
Фото: из архива автора
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