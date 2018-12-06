Советский танк-гигант: почему объект‑279 можно увидеть только в музее

Объект‑279, Луноход — этот необычный танк величали по-разному. Он напоминает летающую тарелку, посаженную на две пары гусениц. Приговор машине подписал Никита Хрущев, запретивший принимать на вооружение танки массой свыше 37 тонн.

ЛЕТАЮЩАЯ ТАРЕЛКА НА ГУСЕНИЦАХ

Проект тяжелой (масса 50–60 тонн) машины с гидропневматической подвеской появился в начале 1956 года. Для танка готовили самое современное вооружение и мощную бронезащиту: приведенная толщина брони при наклоне 60 градусов составила в эквиваленте 384–550 мм.

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На новой машине предполагалось использовать такие современные приборы, как стереоскопический прицел-дальномер с независимой стабилизацией и ночной прицел с инфракрасной подсветкой. Расчетная мощность мотора с горизонтальным расположением цилиндров — примерно 1000 л.с.

Приговор машине подписал Никита Хрущев, запретивший принимать на вооружение танки массой свыше 37 тонн. В итоге Луноход поселился в танковом музее в подмосковной Кýбинке.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. А знаете ли вы, что скрывается за аббревиатурой СМД? А о том, что был армейский вариант автомобиля Запорожец?

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Собственный «Луноход», особенно в период снегопадов, нужен каждому автомобилисту: цепи, браслеты, ремни и траки помогут в сложной дорожной ситуации.

Фото: из архива автора