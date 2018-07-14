Знаете ли вы, что все решения, предложенные для перспективной модели АЗЛК‑2144 Истра, были сверхноваторскими? Или, может, слышали, что в начале 1960‑х запорожский завод Коммунар разработал экспериментальный армейский вездеход ЗАЗ‑971Д? Необычные факты из истории автотехники вспоминает Михаил Колодочкин.

ПЕРЕДОВОЙ МОСКВИЧ

АЗЛК‑2144 Истра

Для середины восьмидесятых годов прошлого века все решения, предложенные для перспективной модели АЗЛК‑2144 Истра, были сверхноваторскими. Алюминиевый кузов без средних стоек, две подъемные двери, трехцилиндровый многотопливный турбодизель, готовый потреблять дизтопливо, керосин и даже растительное масло, проекционный дисплей и даже прибор ночного видения. Одного только перечня подобных задумок было достаточно, чтобы новинка никогда не стала серийной на предприятии, которое с огромным трудом осваивало выпуск простейшего Москвича‑2141.

ЖИГУЛИ С ПАЛАТКОЙ

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В 1976 году, когда «шестерка» считалась флагманом вазовской продукции, а народ расхватывал любые машины, независимо от марки и цены, заводчане изготовили нечто необычное — эдакий двухместный пикап, у которого в кузове располагалась… палатка!

Надежды на серийное производство такого автомобиля, естественно, не было. Разве что иностранные туристы или рыболовы вдруг захотели бы приобрести «русский эксклюзив». Но в итоге ставку на экспорт решили не делать, а потому автомобилю для путешествий пришлось переквалифицироваться в обычную техничку.

КРУТОЙ ТРАМВАЙ

Городок Усть-Катав в Челябинской области известен в основном градообразующим предприятием — вагоностроительным заводом, который выпускает трамваи с начала ХХ столетия. А завод знаменит в первую очередь испытательной линией для обкатки новых вагонов. Здесь трамваям приходится карабкаться на самый крутой в стране подъем — аж 112‰! Иными словами, на километре пути подъем составляет 112 метров. Для многотонного груженого трамвая это серьезное испытание. Когда-то на линии было организовано пассажирское движение, но в настоящее время оно практически прекращено.

АРМЕЙСКИЙ ЗАПОРОЖЕЦ

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В начале 1960‑х запорожский завод Коммунар разработал несколько развозных компактных автомобилей, как задне-, так и полноприводных. Изготовили небольшое количество опытных образцов ЗАЗ‑970/971 — фургон грузоподъемностью 350 кг, бортовой грузоподъемностью 400 кг, а также пассажирскую версию с семиместным салоном и складывающимися сиденьями. И даже экспериментальный армейский вездеход ЗАЗ‑971Д на укороченном шасси и с сильно упрощенным кузовом с брезентовым тентом. Но у военных он восторга не вызвал, а на продвижение остальных новинок у предприятия не хватило средств.

ЛУНОХОД-ЛАПТЕЖНИК

КрАЗ‑255Б

Как только не обзывали КрАЗ‑255Б! Например, прозвище «лаптежник» он получил за широкопрофильные шины переменного давления. Автомобиль имел централизованную систему регулирования давления в шинах, управля­емую из кабины. Для повышения проходимости водитель мог в течение нескольких минут изменить давление с 3,8 до 1 бара. А при проколах или пулевых «ранениях» система компенсировала утечку, позволяя двигаться дальше. «Лаптежники» экспортировались в полсотни стран Азии, Африки и Америки. Многие из них, отслужив в армии, угодили в частные руки и работали порой в самых необычных сферах — например, в туристической и даже помогали в организации свадеб.

ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ

ПАЗ Турист-8,5

Туристический заднемоторный автобус ПАЗ Турист-8,5 с вместительным багажником и гардеробом спроектировали и изготовили в 1969 году специально для участия в конкурсе автобусов, проводившемся в Ницце. Кузов выглядел элегантно благодаря гнутым боковым стеклам. Двадцать четыре места, максимальная скорость 110 км/ч. Машину заметили и даже наградили, но до запуска в производство дело не дошло. Формальная причина — перегруженный работой ЗИЛ отказался поставлять для новинки моторы и коробки передач.

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Фото: из архива автора